Nên mở hay đóng cửa máy giặt khi không dùng: Hóa ra bấy lâu nay nhiều người vẫn hiểu lầm

Trong nhiều gia đình, sau khi giặt xong quần áo, việc để cửa máy giặt mở hay đóng luôn là một thói quen mang tính cá nhân. Có người cho rằng để cửa mở sẽ giúp khử mùi và khô thoáng. Tuy nhiên không ít người lại lo ngại bụi bẩn, côn trùng hoặc trẻ nhỏ có thể chui vào gây nguy hiểm.

Thực tế, việc mở hay đóng cửa máy giặt sau khi dùng xong không chỉ là chuyện nhỏ trong sinh hoạt, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ thiết bị cũng như sức khỏe của cả gia đình.

Mở cửa máy giặt – lợi ích và rủi ro

Theo Sohu, các kỹ thuật viên sửa chữa điện máy cho biết, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến máy giặt nhanh xuống cấp chính là tình trạng ẩm mốc trong lồng giặt.

Sau mỗi lần giặt, hơi nước và xà phòng vẫn còn đọng lại bên trong lồng giặt. Nếu đóng kín cửa ngay lập tức sẽ tạo môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Điều này dẫn đến mùi hôi khó chịu, thậm chí bám ngược lại vào quần áo ở những lần giặt sau.

Không chỉ vậy, việc đóng cửa ngay sau khi giặt có thể khiến bộ phận dễ bị ẩm là gioăng cao su bị mốc đen, khó vệ sinh, đồng thời rút ngắn tuổi thọ của máy.

Vì vậy, nhiều nhà sản xuất, đặc biệt là các thương hiệu máy giặt lớn của Nhật Bản và châu Âu, thường khuyến nghị người dùng nên để cửa mở hé từ 30 phút đến vài giờ sau khi giặt, nhằm giúp không khí lưu thông, hong khô lồng giặt tự nhiên.

Tuy nhiên, để cửa máy giặt mở thường xuyên cũng tồn tại những rủi ro. Với các gia đình có trẻ nhỏ hiếu động, việc chui vào trong lồng giặt là nguy cơ tai nạn không thể coi thường.

Ngoài ra, tại những nơi bụi bặm hoặc nhiều côn trùng, để cửa mở quá lâu có thể khiến bụi, gián, kiến lọt vào bên trong, ảnh hưởng đến vệ sinh.

Đóng cửa máy giặt - tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Trái lại, nhiều người có thói quen đóng cửa máy giặt ngay sau khi sử dụng để tiết kiệm diện tích, giữ cho căn nhà gọn gàng và hạn chế rủi ro từ bên ngoài. Việc đóng cửa cũng giúp ngăn trẻ em, thú cưng nghịch ngợm, giảm khả năng bị kẹt tay hoặc xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tuy nhiên, khi đóng cửa ngay sau khi giặt, hơi ẩm bên trong không được thoát ra kịp thời, lâu ngày sẽ tạo ra mùi ẩm mốc và lớp cặn bẩn khó làm sạch. Đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình than phiền rằng quần áo sau khi giặt xong có mùi khó chịu, dù đã dùng nước xả vải.

Trên Sohu, chuyên gia thiết bị gia dụng Lưu Kiến Hoa (Trung Quốc) khẳng định, cách tốt nhất là dung hòa cả hai thói quen trên. Sau khi giặt xong, người dùng nên mở hé cửa máy giặt trong vài giờ để không khí lưu thông, giúp lồng giặt khô ráo. Khi chắc chắn bên trong đã thoáng, mới đóng cửa lại để tránh bụi bẩn, côn trùng hoặc trẻ nhỏ chui vào.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo một số thói quen cần thiết:

- Sau mỗi lần giặt, nên dùng khăn khô lau sơ qua gioăng cao su và khay bột giặt để loại bỏ hơi ẩm.

- Vệ sinh lồng giặt định kỳ 1–2 tháng/lần bằng chế độ vệ sinh hoặc sử dụng dung dịch tẩy chuyên dụng.

- Nếu gia đình có trẻ nhỏ, có thể trang bị khóa an toàn cho cửa máy giặt, vừa đảm bảo an toàn vừa thuận tiện khi cần để cửa mở.

Thực tế, tuổi thọ của một chiếc máy giặt không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản xuất mà còn ở cách người dùng bảo quản. Một thói quen nhỏ như mở hay đóng cửa sau khi giặt có thể quyết định đến độ bền, hiệu quả giặt và sự an toàn trong gia đình.

Theo Sohu, nhiều kỹ thuật viên khẳng định phần lớn các ca sửa chữa máy giặt do mốc, mùi hôi, kẹt gioăng hay nước rò rỉ đều bắt nguồn từ việc người dùng đóng cửa ngay sau khi sử dụng, không để lồng giặt khô thoáng. Trong khi đó, chỉ cần mở hé cửa vài giờ và vệ sinh định kỳ, chi phí bảo dưỡng sẽ giảm đáng kể.