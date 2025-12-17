Phóng to bức ảnh chụp Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, cả MXH hốt hoảng vì 1 chi tiết đáng sợ

Sáng ngày 17/12, Mỹ Tâm tung ra poster cho dự án điện ảnh sắp tới - Tài. Theo dự kiến, bộ phim sẽ lên kệ vào khoảng mùa Xuân năm sau. Tài cũng dánh đấu sự trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm, 6 năm kể từ khi Chị Trợ Lý Của Anh ra mắt. Chính vì vậy, dù chỉ mới hé lộ những thông tin đầu tiên, bộ phim đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Poster đầu tiên của Tài gây chú ý khi chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh Mai Tài Phến. Nam diễn viên đứng trên một chiếc ghe nhỏ có khắc chữ MT giữa không gian sông nước trải dài, ánh nắng vàng phủ nhẹ tạo nên cảm giác tĩnh lặng nhưng giàu nội tâm. Trang phục giản dị, mái chèo trong tay và ánh nhìn hướng về phía xa gợi lên hình ảnh một người đàn ông mang nhiều suy nghĩ, như đang đối diện với những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.

Cách phối màu vàng - xanh trầm chủ đạo không chỉ tạo cảm giác hoài niệm mà còn mở ra liên tưởng về một câu chuyện gắn với lao động, miền sông nước và thân phận con người. Tựa phim Tài được đặt ở vị trí trung tâm, tối giản nhưng có sức nặng nhất định, cho thấy nhân vật này chính là trung tâm của toàn bộ tác phẩm.

Cùng ngày, bộ đô Mỹ Tâm - Mai Tài Phến và ekip đã có buổi khai máy chính thức cho dự án Tài. Công ty đại diện đã ngay lập tức đăng tải bộ ảnh đoàn phim thực hiện nghi thức tâm linh này bên mâm cúng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như dân tình phát hiện thấy chi tiết đáng sợ trong tấm ảnh cuối cùng. Khi soi kỹ, khuôn mặt của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện hàng loạt trên thân người các staff, trông như một khung cảnh phim kinh dị.

Thực tế, đây có lẽ là sản phẩm photoshop từ ekip để khuấy động không khí, trêu chọc người hâm mộ. Dù vậy, chi tiết gây "ám ảnh” này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, khiến loạt ảnh khai máy được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không ít khán giả vừa bật cười vừa tò mò về màu sắc thật sự của Tài, cho rằng ê-kíp đang khéo léo tạo hiệu ứng truyền thông ngay từ những ngày đầu.

Một số bình luận của netizen:

- Sao ảnh cuối nhiều chị Tâm vs anh Phến quá vậy.

- Hình như có gì sai sai trong tấm hình chụp tập thể.

- Trời ơi, nhìn kỹ mà giật cả mình.

- Đây là phim kinh dị hay phim chữa lành với chị Tâm ơi.

- Công ty TNHH 2 mình tôi.

Điểm đáng chú ý nhất của Tài không chỉ nằm ở việc Mai Tài Phến tiếp tục giữ vai trò nam chính mà anh còn đảm nhiệm luôn vị trí đạo diễn, chính thức bước sang một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Đây là bước đi táo bạo, cho thấy Mai Tài Phến không còn dừng lại ở vai trò người thể hiện, mà muốn trực tiếp dẫn dắt câu chuyện, tư duy và cảm xúc của bộ phim.

Ở chiều ngược lại, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, bảo chứng cho dự án cả về uy tín lẫn định hướng. Vì vậy, có thể nói Tài không đơn thuần là một bộ phim có sự góp mặt của cả hai, mà được xem như thành quả hay tài sản chung chung - cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng để lại dấu ấn sáng tạo, cùng chịu trách nhiệm “cầm cân nảy mực” và cùng chia sẻ sự đón nhận từ công chúng.