Có gì ở dự án ách tắc, phát sinh phạt thuế hàng trăm tỷ mà Chủ tịch Sơn Hải vừa kiến nghị tỉnh miền Trung?

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị Quảng Trị tháo gỡ vướng mắc khiến dự án chậm tiến độ

Ngày 10-12, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, đại biểu Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – đã nêu hàng loạt bất cập trong quá trình triển khai Dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài.

Đưa tin từ phiên họp, báo Người lao động cho hay khi nhắc tới dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài do Công ty TNHH Sơn Hải Riverside làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Viết Hải nói doanh nghiệp này có tư cách pháp lý độc lập, tự hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, dù là công ty con của Tập đoàn Sơn Hải.

Theo hợp đồng ký với cơ quan nhà nước, giá đất tại thời điểm giao đất và chi phí đầu tư hạ tầng tối thiểu phải được điều chỉnh về cùng thời điểm để khấu trừ khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tuy nhiên, hồ sơ cơ quan tham mưu trình UBND tỉnh lại chưa điều chỉnh chi phí hạ tầng theo đúng mốc thời gian, khiến số liệu tính tiền sử dụng đất “không sát thực tế”. Ông Hải đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại cách tính nhằm đảm bảo tuân thủ hợp đồng và pháp luật.

Báo Lao Động trích lời Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cho biết thêm, theo quyết định ngày 14-1-2022, tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính 1.234 tỷ đồng đối với 27,1 ha trong tổng số 36,8 ha dự án. 9,7 ha còn lại đến nay vẫn chưa được giao đất, dù nhà đầu tư đã rót hơn 500 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức vốn chủ sở hữu theo phương án tài chính (396 tỷ đồng).

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải nêu vướng mắc trong nghĩa vụ đất đai ở Quảng Trị. Ảnh: Báo NLĐ

Toàn bộ số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đều từ nguồn vay ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, do tỉnh chưa giao đủ đất, ngân hàng đã từ chối giải ngân, khiến dự án đình trệ.

Ông Hải cũng nhắc lại việc UBND tỉnh Quảng Trị từng cam kết hoàn thiện kè, bàn giao mặt bằng và giao đất trước ngày 31-12-2025, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.

Trong thời gian chờ đợi giao đất, doanh nghiệp phải chịu khoản phạt chậm nộp thuế lên tới 286 tỷ đồng, dẫn tới việc Công ty Sơn Hải Riverside đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế.

Việc chậm nộp không phải do doanh nghiệp chây ỳ mà là nguyên nhân khách quan: tỉnh chưa giao đất, ngân hàng không giải ngân – báo Đầu tư dẫn lời ông Hải nhấn mạnh, đồng thời đề nghị không áp dụng cưỡng chế thuế trong trường hợp này, bởi việc bị cưỡng chế sẽ khiến ngân hàng càng không thể cho vay, dẫn tới “bế tắc kép”.

Ông Hải khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ nghĩa vụ tài chính, song mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý hồ sơ nhất quán, đúng thời điểm và bám sát quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án đã cam kết với tỉnh.

Dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài có gì?

Khu đô thị Nam Cầu Dài nằm trên mặt tiền đường Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô quy hoạch hơn 40ha, được xem là một trong những khu đô thị quy mô lớn nhất đang triển khai tại địa phương.

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để Sơn Hải thực hiện dự án.

Theo ghi nhận, khu đô thị đã được thi công khoảng hai năm, thời hạn sử dụng đất của dự án kéo dài đến 21/7/2070.

Khu đô thị Nam Cầu Dài nhìn từ trên cao. Ảnh: Vietnambiz

Hiện nay, toàn bộ khu vực mới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản, chưa có hạng mục nhà ở hay công trình công cộng nào được xây dựng. Quy hoạch tổng thể của dự án định hình một khu đô thị phát triển theo dạng tuyến, mở rộng theo trục Bắc – Nam dọc sông Nhật Lệ.

Khu vực phía Bắc được bố trí quần thể khách sạn – công viên, với điểm nhấn là khối công trình thương mại – dịch vụ – khách sạn có chiều cao tối thiểu 25 tầng.

Toàn dự án gồm nhiều loại hình đất ở và đất chức năng:

Theo Báo Đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng; trong đó:

Chi phí thực hiện dự án: 2.095 tỷ đồng;

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: hơn 104 tỷ đồng;

Tiền sử dụng đất tối thiểu phải nộp ngân sách: 936 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải hiện là một trong những nhà thầu có uy tín trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Doanh nghiệp đang tham gia loạt dự án cao tốc trọng điểm trên toàn quốc. Ngoài ra, Tập đoàn cũng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.