Thái độ gây tranh cãi của Ưng Hoàng Phúc

Mới đây, Ưng Hoàng Phúc thông báo comeback và mở bán USB mang tên Tri Kỷ - sản phẩm được giới thiệu như tuyển tập âm nhạc đặc biệt gồm 24 ca khúc chất lượng cao, 4 bài độc quyền chưa phát hành và bản xem trước MV Giọt Nắng Cuối Chiều ra mắt năm 2026. Đi kèm là ưu đãi ký tặng tên người mua lên hộp USB, mở bán trước ngày 25/12/2025. Đây cũng là dự án đầu tiên của anh sau ồn ào MV có yếu tố quảng cáo web cá độ với nhóm Ngũ Hổ Tướng, vì vậy thu hút sự chú ý từ khán giả yêu nhạc lẫn người theo dõi showbiz.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra cuộc “gội rửa hình ảnh” như mong đợi, Ưng Hoàng Phúc lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều bình luận cho rằng cách hành xử của anh khiến công chúng “tụt mood”: ai khen thì được thả tim, ai góp ý thì bị xoá bình luận, thậm chí bị chụp màn hình đăng lại lên Facebook cá nhân. Loạt động thái này khiến không ít người bức xúc và cho rằng thái độ của nam ca sĩ không đáng với vị thế một nghệ sĩ nổi tiếng, từ đó xuất hiện luồng ý kiến chê anh hết thời, đánh mất thiện cảm vốn có.

Tranh cãi chưa dừng lại ở đó khi mức giá 499.000 đồng/USB trở thành chủ đề gây chia rẽ. Một bộ phận khán giả nhận xét giá bán quá cao so với thị trường hiện tại, nhất là khi việc nghe nhạc bằng USB không còn phổ biến thời streaming, còn thiết kế sản phẩm bị chê là lỗi thời. Nhưng ngược lại, nhiều người phản biện rằng việc phát hành album vật lý, CD hay USB vốn không mới; fan ai thích thì sưu tầm, không thích thì thôi, và hình thức này chủ yếu mang tính kỷ niệm - tương tự cách nhiều idol Kpop vẫn bán album dù phần lớn người hâm mộ nghe nhạc trên nền tảng số. Điển hình như G-DRAGON từng gây sốt châu Á khi ra mắt USB album Kwon Ji Yong năm 2017, chứng minh USB không hề là thứ đồ bị bỏ quên. Nhưng với Ưng Hoàng Phúc, phản ứng trái chiều lại nổ ra dữ dội, phần vì cách anh phản hồi bình luận, phần vì hình ảnh cá nhân từng ảnh hưởng sau loạt ồn ào trước đó.

Câu chuyện USB chỉ là bề nổi của những thay đổi lớn trong sự nghiệp Ưng Hoàng Phúc suốt gần 20 năm qua. Thời kỳ 2002 - 2007 là giai đoạn rực rỡ nhất của Ưng Hoàng Phúc, gắn liền với WePro Entertainment của Quang Huy. Sau khi rời 1088, anh trở thành gương mặt dẫn đầu Vpop bằng loạt album Thà Rằng Như Thế . Dòng nhạc pop ballad da diết, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người khiến anh được gọi là “thánh ca thất tình” của thế hệ 8x-9x. Thà Rằng Như Thế, Mỗi Người Một Nơi, Tôi Không Tin, Hứa Thật Nhiều Thất Hứa Thật Nhiều … đều trở thành hit lớn; album bán trên 50.000 bản, con số mà thị trường nhạc Việt hiện nay khó chạm tới. Ưng Hoàng Phúc lúc đó là một trong những biểu tượng của nhạc trẻ, xuất hiện phủ sóng khắp truyền thông, sân khấu và trở thành ký ức thanh xuân của nhiều người.

Sau 2007, Ưng Hoàng Phúc rời WePro để tự lập công ty riêng, sự nghiệp bắt đầu rẽ sang hướng mới không còn duy trì được độ nóng như trước. Việc tự sản xuất, tự điều hành giúp Ưng Hoàng Phúc chủ động hơn nhưng đồng thời mất đi hệ thống “bệ phóng” hùng hậu. Chấn thương đĩa đệm giai đoạn 2014 - 2015 khiến anh phải dừng hoạt động dài ngày, đánh mất nhịp độ trong bối cảnh thị trường nhạc Việt bắt đầu xoay chuyển mạnh mẽ.

Khi thế hệ ca sĩ mới nổi lên với âm nhạc hiện đại, còn nhạc thị trường kiểu cũ dần bão hoà, Ưng Hoàng Phúc lựa chọn hướng đi an toàn: hát lại hit cũ, dự sự kiện, làm show kỷ niệm, đóng phim. Dù vẫn có fan trung thành, anh không thể giữ vị thế ngôi sao số 1 như thời hoàng kim. Bản thân anh từng thừa nhận muốn “làm lại” và tìm hướng trở về với âm nhạc nhưng thị trường đã rất khác so với thập niên 2000.

Đỉnh điểm khiến hình ảnh Ưng Hoàng Phúc bị ảnh hưởng là lùm xùm MV quảng cáo trang web cá độ trong sản phẩm Anh Em Trước Sau Như Một cùng nhóm Ngũ Hổ Tướng. Hình ảnh logo cá cược xuất hiện rõ ràng trên trang phục, đạo cụ khiến dư luận phản ứng dữ dội. MV bị gỡ chỉ sau vài ngày và đăng lại với phiên bản cắt bỏ. Nhiều ca sĩ trong nhóm giải thích rằng “do nhầm lẫn” hoặc do đạo cụ đoàn phim mang đến. Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến Công an TP.HCM phải vào cuộc làm rõ vì yếu tố pháp lý liên quan quảng cáo hoạt động cá cược - vốn là hành vi vi phạm.

Scandal này khiến công chúng e dè hơn mỗi khi Ưng Hoàng Phúc xuất hiện trở lại. Và chính bởi nền tảng hình ảnh chưa được củng cố, mọi hành động nhỏ, như việc anh xoá bình luận góp ý hay phản ứng thiếu khéo léo lập tức trở thành “mồi lửa” gây tranh cãi.