11-12-2025 - 14:47 PM

Lê Bống liên tiếp nhận được những lời tán dương của cộng đồng mạng, chỉ nhờ một clip đăng tải trên trang TikTok cá nhân.

Đăng tải loạt clip khoe không gian sống mới, Lê Bống liên tục nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, đoạn video mới nhất mà cô chia sẻ trên TikTok càng được dân tình thả "bão tim" và khen hết lời vì gu decor nhà cửa tinh tế, có gu. Được biết, tổ ấm mới của Lê Bống là một căn hộ chung cư tọa lạc ở Gia Lâm, Hà Nội, sở hữu tầm nhìn đắt giá và không gian rộng rãi. Đoạn video với nội dung trước - sau khi cải tạo nhà đã tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, chỉ 21 giây cũng đủ để khán giả thấy được sự thay đổi ngoạn mục trong không gian sống của Lê Bống.

Đoạn video 21 giây giúp Lê Bống nhận về cơn mưa lời khen

Có thể thấy, phần thiết kế có sẵn ở phòng khách và bếp trước khi cải tạo vốn đã hiện đại và chỉn chu, nhưng sau khi được Lê Bống "phù phép" lại trở nên đẹp, tinh tế và gọn gàng hơn nhiều. Cô lựa chọn gam trắng làm chủ đạo, kết hợp nội thất tối giản nhưng tinh xảo, tạo nên tổng thể hài hòa và thể hiện rõ gu thẩm mỹ riêng. Đặc biệt, phòng khách sở hữu ban công rộng mở với tầm nhìn "triệu đô" hướng thẳng ra Đại học VinUni, trở thành điểm nhấn khiến ai xem cũng phải trầm trồ.

Chưa bao giờ Lê Bống được khen nhiều thế này- Ảnh 1.
Chưa bao giờ Lê Bống được khen nhiều thế này- Ảnh 2.

Một trong những không gian gây bất ngờ nhất chính là khu vực bàn làm việc. Sau khi được Lê Bống decor, nơi này đẹp và sang gấp nhiều lần so với ban đầu. Đặc biệt, căn phòng nhỏ đối diện còn được cô thiết kế thành "thư viện bí mật" để lưu trữ các loại sách yêu thích. Không gian này được bài trí cực kỳ tinh tế với cửa mái vòm thanh thoát, tạo cảm giác mềm mại và sống động, giống như một góc trú ẩn yên bình ngay trong nhà.

Chưa bao giờ Lê Bống được khen nhiều thế này- Ảnh 3.
Chưa bao giờ Lê Bống được khen nhiều thế này- Ảnh 4.

Nhà tắm cũng là một điểm nhấn thú vị trong quá trình cải tạo. Khu vực bồn rửa đặt phía ngoài được Lê Bống thay đổi hoàn toàn phần gương và hệ bồn rửa, giúp không gian trở nên hiện đại, tinh gọn và đẹp mãn nhãn.

Trong khi đó, gian thờ trong nhà tuy không lớn nhưng được cô bố trí rất trang trọng cạnh khu vực ban công. Cách sắp xếp chỉn chu, nền nã cho thấy sự tôn kính và tâm huyết của gia chủ, đồng thời giữ được sự hài hòa với tổng thể không gian.

Chưa bao giờ Lê Bống được khen nhiều thế này- Ảnh 5.
Chưa bao giờ Lê Bống được khen nhiều thế này- Ảnh 6.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho gu thẩm mỹ của Lê Bống khi tỉ mỉ lên ý tưởng thiết kế cùng đội thi công để có được không gian sống đậm dấu ấn cá nhân.

Một số bình luận của CĐM:

- Là dân thiết kế, tôi cảm nhận chủ nhà này có gu và độ tỉ mỉ rất cao. Chắc đội thi công cũng vất vả với bả phết

- Thiết kế thông minh thật, không dựng tường kín, mà dùng tấm kính nhìn xuyên được ra view đẹp nhất. Không lãng phí 1 góc nào, nhiều khi bình thường mình cũng không nghĩ ra được

- Công năng sử dụng cứ phải là maximum lun

- Xin vía nhà đẹp như Bống

- Căn nhà mang rất nhiều tâm huyết, đặc việt view siêu xịn

- Tui cũng muốn có cái nhà xinh xắn thế này

Dân tình rộn ràng ngày vía Thần Tài: Lê Bống mua đất, Huyền 204 được chồng tặng 1 "cây" vàng

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

