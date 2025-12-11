3 năm yêu con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, thân thế của cô gái này vẫn là bí ẩn lớn!

Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, SN 1999) là con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên. Nam thiếu gia cũng là thành viên có phần kín tiếng nhất nhà, rất hiếm khi chia sẻ trên MXH. Thời gian gần đây, Hiếu Nguyễn nhận nhiều sự chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong đám cưới của chị gái Tiên Nguyễn.

Mặc dù xuất hiện trong nhiều khung hình, lúc nào cũng sáng bừng với visual cực phẩm nhưng Hiếu Nguyễn lại hoàn toàn không đăng tải bức ảnh nào của chính mình lên MXH. Thay vào đó, anh chàng chia sẻ lại một số khoảnh khắc đặc biệt của chị gái. Đáng chú ý hơn, mới đây, anh đăng tải hình riêng của bạn gái Marie Trâm Anh trên story Instagram.

Hiếu Nguyễn xuất hiện cực điển trai trong đám cưới chị gái Tiên Nguyễn vào ngày 7/12 vừa qua (Ảnh: Viết Thanh)

Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn cũng góp mặt trong ngày cưới, cô được thiếu gia đăng tải ảnh công khai trên Instagram

Nhiều người cho rằng, đây là hành động vô cùng đặc biệt của Hiếu Nguyễn. Bởi anh vốn không chia sẻ có nhiều về cuộc sống, đặc biệt là đời tư trên các nền tảng MXH. Thế nhưng lần này là “ngoại lệ”, nam thiếu gia chỉ đăng hình của bạn gái xinh đẹp.

Được biết trong lễ cưới ngày 7/12 vừa qua của Tiên Nguyễn, bạn gái Hiếu Nguyễn - Trâm Anh cũng xuất hiện trong đội hình bê tráp nữ. Ngoài ra trong tiệc tối, cô nàng cũng diện đồ xinh đẹp, đứng chung khung hình với các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Tuy nhiên những hình ảnh này hoàn toàn được giấu kín, không hé lộ quá nhiều.

Không ít người nhận xét, Marie Trâm Anh sở hữu vẻ đẹp cực cuốn hút, xứng đôi với Hiếu Nguyễn. Cô nàng diện áo dài truyền thống trong lễ gia tiên của Tiên Nguyễn, luôn trang điểm nhẹ nhàng và để kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, kiều diễm.

Khung hình hiếm thấy của Marie Trâm Anh và gia đình chồng tương lai

Khung hình “quyền lực” của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với sự xuất hiện của “con dâu tương lai” cũng nhanh chóng được dân tình bàn tán. Ai nấy đều cho rằng đây là gia tộc có “1-0-2” bởi ai cũng đẹp đều, nhan sắc xuất chúng, ấn tượng. Bên cạnh đó, mối quan hệ của Trâm Anh và gia đình bạn trai, đặc biệt là Tiên Nguyễn cũng rất được quan tâm

Trước đó, Hiếu Nguyễn nhiều lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình, tham dự những buổi tiệc quan trọng. Marie Trâm Anh rất được lòng gia đình tài phiệt, được dân tình nhận xét có "vibe" môn đăng hậu đối. Không chỉ đi du lịch chung, bạn gái Hiếu Nguyễn còn nhiều lần xuất hiện chung khung hình với mẹ và chị chồng tương lai. Đặc biệt, người đẹp còn liên tục diện trang phục đồng điệu với Tiên Nguyễn cho thấy mối quan hệ đôi bên rất tốt đẹp.

Cặp đôi Hiếu Nguyễn và Trâm Anh rất thân thiết với Tiên Nguyễn

Marie Trâm Anh rất dược lòng gia đình tài phiệt

Nhiều người dự đoán ngày về chung nhà của cặp đôi cũng không còn xa

Theo tìm hiểu, Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh bắt đầu cặp đôi hẹn hò từ đầu năm 2022. Tuy nhiên phải đến nửa cuối năm 2023, nam thiếu gia mới thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm.

Hiện tại, vẫn không có thông tin chính thức nào về gia đình Trâm Anh được hé lộ. Hiếu Nguyễn và bạn gái chỉ thỉnh thoảng mới khoe khoảnh khắc của nửa kia trên trang cá nhân. Dẫu vậy mỗi lần xuất hiện, cặp đôi đều thu hút sự chú ý vì xứng đôi, đặc biệt nhan sắc của Marie Trâm Anh luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cư dân mạng.