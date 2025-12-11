Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai cản nổi Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư từ lâu đã là cái tên bảo chứng độ hot trong làng giải trí Hoa ngữ. Bất chấp những tranh luận xoay quanh diễn xuất hay đời tư, sức hút của nàng tiểu hoa vẫn chưa từng hạ nhiệt. Nhan sắc ngày một thăng hạng cùng phong cách thời trang ổn định từ màn ảnh đến đời thường giúp cô luôn có được vị trí riêng trong lòng công chúng.

Không chỉ được yêu thích bởi visual rạng rỡ, Triệu Lộ Tư còn nổi tiếng là "bà hoàng sold out" khi bất cứ món đồ nào cô diện hoặc lăng xê đều nhanh chóng cháy hàng. Và mới đây, trong chuyến vui chơi tại Disneyland, cô tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình. Outfit đời thường tưởng chừng rất đơn giản của Triệu Lộ Tư cũng đủ giúp một món trang phục trở thành hot item, nhanh chóng cháy hàng và được netizen săn lùng ráo riết.

Outfit của Triệu Lộ Tư khi đi chơi ở Disneyland

Triệu Lộ Tư diện outfit ấm áp với áo khoác cổ lông, kết hợp mũ len và quần vạt váy độc đáo. Bộ túi và mũ thỏ xinh xắn càng làm tổng thể thêm phần dễ thương, đúng chuẩn phong cách ngọt ngào đặc trưng của cô. Trong toàn bộ outfit, item gây bão nhất chính là chiếc quần ống loe thiết kế vạt váy - món đồ nhanh chóng cháy hàng ngay sau khi được cô nàng chưng diện. Đây là mẫu thiết kế đến từ thương hiệu Demi et Demi.

Sau khi hết sạch hàng có sẵn nhờ "hào quang Triệu Lộ Tư", thương hiệu Demi et Demi phải mở đơn đặt hàng trước để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng: "Thực ra không phải cửa hàng lúc nào cũng mở bán theo dạng pre-sale (bán trước) đâu, mà là vì Triệu Lộ Tư diện nên hàng có sẵn đã bán hết sạch. Để đảm bảo ai cũng có thể mua được, bọn mình buộc phải mở đơn đặt hàng trước. Hiện tại bọn mình đang gấp rút xử lý rồi đây".

Chưa dừng lại ở đó, chiếc mũ thỏ trong combo túi - mũ mà Triệu Lộ Tư đội khi dạo chơi ở Disneyland cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Món phụ kiện này nhanh chóng leo top tìm kiếm nhờ vẻ ngoài vừa ấm áp vừa đáng yêu, cộng thêm việc được "bà hoàng sold out" Triệu Lộ Tư chưng diện nên "hot hòn họt" cũng là điều không mấy dễ hiểu.

Những trang phục hay phụ kiện mà Triệu Lộ Tư yêu thích đều là những item đơn giản, dễ tìm và dễ phối. Nếu mê phong cách xinh xắn như quần vạt váy hay mũ tai thỏ mà cô nàng diện, bạn có thể tham khảo một số thiết kế có kiểu dáng tương tự.

