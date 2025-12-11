1 hãng hàng không hàng đầu đưa nguyên khách sạn lên máy bay đến Việt Nam

Trong thế giới du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm cá nhân, một yếu tố tưởng chừng đơn giản lại trở thành thước đo của sự xa xỉ: giấc ngủ. Những hành trình dài xuyên lục địa khiến hành khách nhận ra rằng điều họ cần không chỉ là dịch vụ chu đáo hay ghế rộng, mà là khả năng thật sự được nghỉ ngơi. Chính nhu cầu rất “con người” này đã mở ra một cuộc cạnh tranh mới giữa các hãng bay và khách sạn cao cấp, nơi ai nâng niu giấc ngủ tốt hơn sẽ chiếm được trái tim du khách.

Các hãng bay chú trọng vào giấc ngủ của hành khách hạng thương gia

Nhiều hãng hàng không trên toàn thế giới đang dồn lực để biến khoang máy bay thành không gian nghỉ ngơi thực thụ. Singapore Airlines chú trọng thiết kế ghế phẳng hoàn toàn và chất liệu chăn gối cao cấp nhằm mang đến giấc ngủ sâu trên những chặng bay dài. Qatar Airways lại tạo dấu ấn với Qsuite, một “căn phòng mini” trên không, nơi ánh sáng, đệm và độ riêng tư đều được điều chỉnh để cơ thể dễ dàng thư giãn. Emirates tiếp tục nâng trải nghiệm bay bằng lớp topper mềm mại, hương thơm thư giãn và cải thiện độ ẩm, giúp hành khách tránh tình trạng khô da và mệt mỏi.

Qsuite của Qatar Airways

Ở châu Á, Japan Airlines và ANA tập trung nghiên cứu chất liệu đệm theo công nghệ Nhật nhằm mang lại độ thoáng khí và độ đàn hồi chuẩn mực cho giấc ngủ. Cathay Pacific thì cải tiến lớp đệm mới để hỗ trợ hành khách tốt hơn trên các tuyến bay xuyên Thái Bình Dương. Lufthansa cũng tham gia cuộc đua bằng hệ thống ghế thế hệ Allegris, nơi giấc ngủ được xem là trung tâm của toàn bộ thiết kế.

Lufthansa cũng tham gia cuộc đua bằng hệ thống ghế thế hệ Allegris

Sự gia nhập đồng loạt của những “ông lớn bầu trời” cho thấy giấc ngủ không còn là tiện ích phụ, mà đã trở thành yếu tố định danh cho trải nghiệm cao cấp. Và giữa bối cảnh đó, một bước đi khác biệt đến từ lĩnh vực khách sạn đã tạo ra điểm nhấn khiến cả ngành phải chú ý.

Sofitel kết hợp với Air France đưa giấc ngủ thoải mái lên khoang máy bay

Trong khi nhiều hãng bay đầu tư mạnh vào công nghệ ghế, Sofitel lại mang đến chiến lược đầy tinh tế: đưa trải nghiệm MyBed, vốn nổi tiếng trong hệ thống khách sạn Sofitel, lên bầu trời. Hợp tác giữa Sofitel và Air France đã chính thức đưa tấm nệm MyBed lên các chuyến bay từ Paris đến TP.HCM, mở ra hành trình nơi giấc ngủ được chăm sóc từ lúc máy bay cất cánh.

Air France đưa trải nghiệm MyBed, vốn nổi tiếng trong hệ thống khách sạn Sofitel lên bầu trời.

Trên khoang Thương gia, nệm MyBed được trải như một lớp đệm tăng cường giúp ghế trở thành một “tổ kén” êm ái. Cảm giác lơ lửng như đang nằm giữa tầng mây, đây chính là điều làm nên thương hiệu MyBed được tái hiện ngay trong môi trường vốn khó mang lại sự thoải mái như máy bay. Air France sẽ tiếp tục triển khai MyBed trên nhiều đường bay dài khác, mang đến trải nghiệm giấc ngủ Pháp chuẩn mực cho hành khách toàn cầu.

Khi đặt chân đến TP.HCM, hành khách có thể tiếp tục mạch cảm xúc ấy tại Sofitel Saigon Plaza, nơi MyBed phiên bản khách sạn được hoàn thiện với nhiều lựa chọn gối, ánh sáng được tinh chỉnh, hương thơm thư giãn và nghi thức Art of Sleep. Từ bầu trời đến phòng khách sạn, sự liền mạch trong trải nghiệm nghỉ ngơi trở thành điểm nhấn độc đáo mà ít thương hiệu nào trên thế giới có thể mang lại.

Có thể thấy, các hãng bay ngày càng xem giấc ngủ là “vũ khí” cạnh tranh quan trọng, không còn là dịch vụ phụ mà là thước đo đẳng cấp. Từ công nghệ ghế hiện đại đến hợp tác với các thương hiệu khách sạn như Sofitel, trải nghiệm nghỉ ngơi của hành khách đang được nâng lên một chuẩn mực mới. Nhờ đó, mỗi chuyến bay giờ không chỉ là hành trình di chuyển, mà là khoảng thời gian để cơ thể thật sự được thư giãn.