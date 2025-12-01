Bảo tàng ngoài trời nằm giữa rừng thông đang gây sốt: Cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, quy tụ hơn 100 tác phẩm được dàn dựng giữa không gian ngập nắng và gió

Một thập kỷ kiến tạo không gian nghệ thuật giữa thiên nhiên

Ngày 29/11 vừa qua, tại Flamingo Đại Lải Resort, Tập đoàn Flamingo tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình Nghệ thuật trong Rừng Art In The Forest (AIF) và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM). Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là triển lãm các tác phẩm điêu khắc vô cùng ấn tượng, được sáng tác dành riêng cho dấu mốc một thập kỷ kiến tạo không gian nghệ thuật giữa thiên nhiên của Flamingo.

Lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình Nghệ thuật trong Rừng Art In The Forest (AIF) và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM)

“Chúng tôi kiên định theo đuổi con đường đưa nghệ thuật đương đại hòa quyện vào thiên nhiên, để nghệ thuật trở thành một phần của đời sống thường nhật, vượt ra ngoài khuôn khổ bảo tàng truyền thống.

Hơn một thập kỷ gây dựng, một “bảo tàng giữa rừng” độc bản đã được kiến tạo, quy tụ hơn 100 tác phẩm điêu khắc, sắp đặt và hội họa. Đây không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là điểm hẹn của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.” Chủ tịch HĐQT Flamingo Holdings chia sẻ.

Tôn vinh vẻ đẹp của điêu khắc, triển lãm kỷ niệm 10 năm Hành trình Nghệ thuật trong Rừng có sự góp mặt của 8 nghệ sĩ đại diện cho những tiếng nói đa dạng của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. Đó là nhà điêu khắc Đào Châu Hải, nhà điêu khắc Lê Thị Hiền, nghệ sĩ Đỗ Hiệp, nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm, nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh, nhà điêu khắc Hoàng Mai Thiệp cùng 2 nghệ sĩ trẻ tài năng Phạm Đình Tiến và Lê Anh Vũ.

Được đặt giữa thiên nhiên Đại Lải, 8 tác phẩm của 8 nghệ sĩ là những điểm nhấn mới mẻ, độc đáo trong không gian rộng lớn của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo. Mỗi sáng tạo mang theo một ý niệm, một ngôn ngữ thẩm mỹ và cá tính nghệ thuật riêng, nhưng đều là thành quả của quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và chứa đựng những câu chuyện, những thông điệp đặc biệt sau từng đường nét.

Sau hàng thập kỷ miệt mài với điêu khắc, trở thành cánh chim đầu đàn của nghệ thuật tạo hình Việt Nam đương đại, nhà điêu khắc Đào Châu Hải mang tới triển lãm tác phẩm với cái tên rất thơ “Con chim sắt trong không gian tĩnh lặng” nhưng ẩn sau là câu hỏi đầy sức nặng: Sức mạnh thật sự liệu có nằm ở hình tượng, ở chuyển động? Trong khi đó, “Ok bạn” - tác phẩm của điêu khắc gia trẻ Phạm Đình Tiến - lại thú vị theo cách rất dí dỏm, nhẹ nhàng và gần gũi, đúng với hình dung của anh về tác phẩm: như một người bạn đồng hành cùng những cây thông trong rừng thông Đại Lải.

Tác phẩm “Con chim sắt trong không gian tĩnh lặng” của NĐK Đào Châu Hải

Tác phẩm của Phạm Đình Tiến như một người bạn đồng hành cùng những cây thông trong rừng thông Đại Lải

Cùng xuất hiện dưới những tán thông, “Không giới hạn” của nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh hiện lên như một “vết rạch” vào không gian, vừa sắc lạnh vừa trầm mặc, tượng trưng cho những rào cản, giới hạn của con người, đồng thời gợi nhắc mối tương quan giữa ràng buộc - vượt thoát trong cuộc sống và cả trong nghệ thuật. Cũng là ước vọng, cũng là cấp ủ và chất chứa căng phồng, “Ở một nơi khác” của nghệ sĩ Đỗ Hiệp được lấy cảm hứng từ hình ảnh Tiên trong điêu khắc đình làng với đôi cánh rộng lớn và cơ thể nhỏ bé - một hình ảnh mà tác giả cho rằng rất dung dị, rất đời như chính những mong mỏi giản đơn trong cuộc sống mỗi người.

Tác phẩm “Không giới hạn” của NĐK Hoàng Tường Minh

“Ở một nơi khác” của nghệ sĩ Đỗ Hiệp với đôi cánh biểu tượng của tự do và khát vọng bay xa

Là nghệ sĩ duy nhất đã từng tham dự Art In The Forest, ở lần trở lại này, nhà điêu khắc Hoàng Mai Thiệp mang đến tác phẩm “Nguồn” - một phần trong mạch sáng tác đã theo anh nhiều năm, gợi nhớ về “sự khởi đầu trong cuộc sống mới”. “Nguồn” không phô trương mà lặng lẽ, tựa như một biểu tượng của cội rễ: nơi bắt đầu mọi dòng chảy, nơi con người đi qua để tìm lại chính mình.

NĐK Hoàng Mai Thiệp mang tác phẩm “Nguồn” đến với triển lãm 10 năm

Đưa đến công chúng một trải nghiệm thị giác ngoạn mục, “Chân dung của Rỗng” biến đổi ở những góc nhìn khác nhau, có khi trở nên trong suốt như tan vào không gian. Nhà điêu khắc Nguyễn Trần Ưu Đàm đã theo đuổi ý tưởng về tác phẩm trong 30 năm và thể hiện ở nhiều phiên bản. Sáng tạo anh mang tới Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại trong hình thức mới không chỉ gợi lên sự tĩnh tại mà còn là biểu hiện của sự vô thường, tánh không và sự hòa hợp với vạn vật.

“Chân dung của Rỗng” - một tượng Phật ẩn - hiện bất ngờ trong ánh sáng

Lần đầu tiên trong 10 năm, gốm trở thành chất liệu cho một tác phẩm điêu khắc lớn tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo. “Trong lòng đất, dưới lớp vỏ” của nhà điêu khắc Lê Anh Vũ lấy cảm hứng từ những trái căng mọng, biểu tượng của sự sống. Khi lớp vỏ bị bóc tách, tác phẩm hé lộ những tầng bên trong như một quá trình khám phá bản chất ẩn giấu sau vẻ bề ngoài.

“Trong lòng đất, dưới lớp vỏ” của nhà điêu khắc Lê Anh Vũ

Nổi bật bởi sắc hồng rực rỡ, tác phẩm “Sen” của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng, một sự dễ chịu tất yếu khi thưởng lãm nghệ thuật trong không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Lê Thị Hiền cũng là nữ điêu khắc gia hiếm hoi của Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ, với ngôn ngữ sáng tác rất riêng lấy cảm hứng sự vận động hình khối cơ bản để liên tưởng đến những cấu trúc tự nhiên và nói về thiên nhiên theo cách của riêng mình.

Tác phẩm “Sen” của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng

Hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật hàng đầu Đông Nam Á

Trong suốt gần 30 năm phát triển, Flamingo Holdings luôn coi nghệ thuật là tinh thần, là nguồn cảm hứng và cũng là kim chỉ nam dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn, từ kiến trúc, cảnh quan, quy hoạch không gian đến trải nghiệm của khách hàng. Dấu ấn của nghệ thuật được thể hiện rõ nét qua từng công trình, từng dự án và đặc biệt là qua hành trình 10 năm đầy cảm hứng của Art In The Forest.

Năm 2015, Flamingo Holdings bước một bước sâu hơn vào thế giới nghệ thuật bằng việc khởi xướng Art In The Forest tại Flamingo Đại Lải Resort - quần thể nghỉ dưỡng trải rộng 123ha giữa thiên nhiên nên thơ. Dự án được hình thành với tầm nhìn kiến tạo một Công viên Điêu khắc ngoài trời, một Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật hàng đầu Đông Nam Á và khẳng định vị thế nghệ thuật đương đại Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Mười năm qua, hơn 50 điêu khắc lớn và cùng 70 tác phẩm hội họa, sắp đặt và điều khắc nhỏ đã được sáng tác và dàn dựng tinh tế giữa rừng thông, bên hồ nước, trên đồi cỏ, trong những không gian tràn ngập nắng và gió. Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo thành lập năm 2020 đã biến thiên nhiên trở thành khung tranh vĩnh cửu. Đó là một bảo tàng không nằm trong phòng kín, mà hiện diện giữa thiên nhiên để mở toang những cánh cửa xúc cảm cho bất kỳ ai muốn lắng nghe và cảm nhận.

FCAM là bảo tàng nghệ thuật mở giữa thiên nhiên Đại Lải

Ở cột mốc 10 năm, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo chào đón thêm 8 tác phẩm mới, làm phong phú thêm bộ sưu tập ngày một đồ sộ được bồi đắp qua 7 mùa sáng tác và triển lãm. Thông qua ngôn ngữ của hội họa, điêu khắc và sắp đặt, mỗi năm công chúng lại tìm thấy những rung cảm khác biệt, những chiêm nghiệm mới mẻ, để mỗi khi đặt chân tới Flamingo Đại Lải Resort nói chung và không gian nghệ thuật trong rừng nói riêng, họ đều giàu hơn về tâm hồn và mở rộng những cảm quan về vẻ đẹp của cuộc sống.

Ngay từ những ngày đầu gieo mầm cho Art In The Forest, Flamingo Holdings đã hướng đến một mục tiêu lớn lao, đó là tạo dựng một điểm đến về văn hoá nghệ thuật, một địa chỉ mang tính giáo dục về thẩm mỹ dành cho bây giờ và mai sau.

Mùa triển lãm năm nay, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo sẽ miễn phí tham quan trong 6 tháng cho học sinh các cấp. Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên - đồng sáng lập, giám tuyển của FCAM chia sẻ: “Một nền nghệ thuật muốn phát triển được phải dựa trên cộng đồng những người yêu nghệ thuật. Bởi vậy, ở chặng đường tiếp theo, trong 2 - 3 năm tới, chúng tôi muốn tập trung tổ chức các tour nghệ thuật dành cho công chúng, đặc biệt là những người trẻ. Chúng tôi đã có 10 năm để chuẩn bị cho một bộ sưu tập đủ dày, đủ mạnh. Chúng tôi đã thành lập một bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam để giới thiệu những tác phẩm đương đại đủ độc đáo, đủ hấp dẫn ra công chúng với mục tiêu đã theo đuổi từ những ngày đầu: lan tỏa tình yêu nghệ thuật và giúp công chúng biết yêu, thưởng thức nghệ thuật.”