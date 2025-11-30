Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt

Trong gala "Công dân số: Chìa khóa vàng mở tương lai" diễn ra vào tối 29/11, tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1, Nguyễn Ngọc Anh và ông xã Tô Minh Đức đã song ca bài ''Ngàn ước mơ Việt Nam''. Cùng với đó, nữ ca sĩ hát solo ca khúc “Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh”.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và ông xã Tô Minh Đức song ca bài "Ngàn ước mơ Việt Nam"

Vẫn giọng hát đầy nội lực và phong cách biểu diễn nữ tính đầy cuốn hút, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh hoàn toàn chinh phục khán giả. Ở tuổi 45, cô vẫn giữ được nhan sắc ấn tượng cùng phong độ trong giọng hát và biểu diễn, cho thấy Nguyễn Ngọc Anh đang ở giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp và viên mãn hạnh phúc nhất của người phụ nữ khi có ông xã ca sĩ - nhạc sĩ Tô Minh Đức đồng hành.

Bất chấp sự xuất hiện liên tục của các giọng ca mới, Nguyễn Ngọc Anh vẫn giữ được phong cách và tệp khán giả riêng. 2025 có thể coi là năm "trở lại" mạnh mẽ của Nguyễn Ngọc Anh khi cô ra album phòng thu "Lời hẹn ước" sau nhiều năm. Album đa phong cách được nữ ca sĩ sinh năm 1981 chuẩn bị kỹ càng cùng sự giúp sức của chính ông xã ca sĩ - nhạc sĩ Tô Minh Đức và các nhạc sĩ: Hồ Hoài Anh, Sơn Thạch, Phạm Thanh Hà… nhận mưa lời khen của giới chuyên môn.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa trở lại mạnh mẽ khi cho ra mắt album phòng thu "Lời hẹn ước"

Ca sĩ Đinh Thành Lê chia sẻ cảm nhận sau khi nghe album mới của Nguyễn Ngọc Anh: "Có những giọng hát khi cất lên từng câu như chạm vào trái tim người nghe, một giọng hát đầy cảm xúc đàn bà. Một sáng mùa thu se lạnh của Hà Nội, cảm nhận và lắng nghe".

Ca sĩ Dương Hoàng Yến nhận xét: "8 bài trong album đưa mình vào rất nhiều cảm xúc đa sắc màu, từ nhẹ nhàng lãng mạn bay bổng đến giằng xé nội tâm đầy gai góc. 8 bài trong album rất hay, nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau và đây là 4 bài mà mình dính nhất: 'Đồng sàng dị mộng' hát cùng Tùng Dương nghe ma mị nổi da gà và 'Lời hẹn ước' bè phối thích mê. Rất lâu rồi chị mới trở lại và lần này lại càng lợi hại. Ngày xưa chị cứ ra album nào là mình 'cày' nát album đó. Bao năm nay mình vẫn vô cùng ngưỡng mộ và mê mẩn giọng hát của chị, một trong những ca sĩ xử lý tinh tế nhất trong từng câu chữ mà vẫn da diết, nồng nàn, ngọt trong từng hơi thở".

Nhà báo Hà Quang Minh đánh giá cao bản phối khí mới nhất cho album "Lời hẹn ước" của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh (bài 'Một người không cho riêng mình'). "Bài phối ấy hay đến giật mình khi nó không chỉ tôn giọng hát đẹp của Ngọc Anh lên, tôn giai điệu ca từ đẹp của Nguyễn Duy Anh lên mà còn để dành các không gian rất tinh tế cho những nhạc cụ được tung tẩy trong đó", anh viết.

Trong album mới của Nguyễn Ngọc Anh đáng chú ý còn có 2 ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác riêng cho nữ ca sĩ. Đó là "Khép lại dở dang" và "Đồng sàng dị mộng". "Khép lại dở dang" chính là ca khúc chủ đề của phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có Phương Oanh đóng vừa kết thúc phát sóng trên VTV sau 4 tháng gây bão trên truyền hình cũng như mạng xã hội và cũng là ca khúc được Nguyễn Ngọc Anh chọn làm MV.

Vượt qua khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim, "Khép lại dở dang" chắc chắn sẽ có một đời sống riêng dài sau này nhờ giọng hát đầy mới mẻ của Nguyễn Ngọc Anh. Nữ ca sĩ chia sẻ sau khi phim khép lại rằng bài hát tuy không còn vang lên trên sóng VTV3 mỗi tối nhưng cô nghĩ vẫn sẽ còn vang tiếp trong những người yêu ca khúc và âm nhạc của Nguyễn Ngọc Anh.

Trên các nền tảng số, "Đồng sàng dị mộng" cũng gây sốt không kém nhờ sự kết hợp ấn tượng giữa Nguyễn Ngọc Anh và Divo Tùng Dương - nam ca sĩ hàng đầu hiện nay. "Bài song ca hay nhất trong 10 năm qua, Bài này gai góc mà nghe cuốn quá; Anh Tùng Dương là dương, chị Ngọc Anh là âm, hai bên hoà quyện tương sinh tương khắc hài hoà vô cùng; Không ngờ sự kết hợp anh chị lại mang lại nhiều thú vị thế này, nhạc nghe có chút ma mị, càng nghe càng thấm; Bài này màu sắc khác lạ vô cùng, nghe rất cuốn; Đẳng cấp kỹ thuật thanh nhạc quá đỉnh của Nguyễn Ngọc Anh; Càng nghe càng cuốn! Ngưỡng mộ sự kết hợp 2 giọng ca"... là nhận xét của khán giả.

Không ra nhiều sản phẩm mới nhưng có thể thấy album mới của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục khẳng định phong độ và đẳng cấp của giọng hát giành giải Nhì của dòng Nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai sau đúng 2 thập kỷ.