Duy Mạnh lên tiếng về khoản tiền từ thiện 352 triệu đồng

Vào ngày 26/11 vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã chia sẻ về số tiền 352 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nam nghệ sĩ cho biết anh cùng bạn bè đã chung tay quyên góp 332 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bài chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, một người bạn của anh tiếp tục gửi thêm 20 triệu đồng nhờ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng thiên tai. Vì vậy, tổng số tiền anh và bạn bè đóng góp là 352 triệu đồng.

Theo ca sĩ Duy Mạnh, những người thân và bạn bè của anh hoàn toàn có thể chuyển trực tiếp đến tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên họ nhờ anh đứng ra gửi giúp rồi thông báo lại để tạo sự gắn kết và lan tỏa tinh thần chia sẻ trong cộng đồng. Anh cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ và gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã tin tưởng.

Ca sĩ Duy Mạnh từng gây chú ý khi có những phát ngôn liên quan đến việc làm từ thiện

Trước đó, ca sĩ Duy Mạnh từng có những chia sẻ gây chú ý về hoạt động từ thiện. Thậm chí, anh còn viết ca khúc đề cập thẳng đến vấn đề sao kê từ thiện của giới nghệ sĩ - một chủ đề nóng luôn được dư luận quan tâm.

Chia sẻ trên truyền thông, anh cho biết không ngại nói về vấn đề này. “Nếu ai làm sai họ phải chịu, chứ tôi không khịa bất cứ cá nhân nào. Đây là bài hát tôi viết về vấn nạn ăn chặn từ thiện”.

Ngoài những phát ngôn về vấn đề này, vào tháng 9 năm ngoài, nam ca sĩ 7X còn gây chú ý khi kết hợp với Tuấn Hưng tổ chức đêm nhạc để quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3.

Mọi việc bắt đầu khi ca sĩ Tuấn Hưng đăng đàn "thách" Duy Mạnh cùng làm liveshow với mục đích ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Anh viết: "Bây giờ mới là lúc mình muốn nói nè. Tôi thách anh Duy Mạnh làm liveshow với tôi để ủng hộ đồng bào đấy. Tôi đảm bảo liveshow này thu về tiền tỷ. Nào, dám chơi không?". Ngay sau đó, Duy Mạnh lên tiếng đồng ý. Việc làm của cả hai nhận được nhiều ủng hộ từ phía người hâm mộ.