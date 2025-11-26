Nam diễn viên trong 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tiết lộ: Mỗi ngày chạy 30km, không được ăn quá 1 chén cơm và nhịn đói suốt 48 giờ để tái hiện cảm giác nhân vật

“Tôi vui đến mất ngủ”

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại với lễ trao giải quy mô lớn, vinh danh nhiều tác phẩm thuộc các dòng phim quan trọng của điện ảnh Việt Nam.

Trong đó, Mưa đỏ - phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã trở thành tâm điểm khi giành Bông sen vàng phim truyện điện ảnh, đồng thời thắng thêm ở hạng mục Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ nhận giải thưởng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24

Cùng nằm trong nhóm giải thưởng cao nhất, Tử chiến trên không - phim của lực lượng Công an Nhân dân cũng được xướng tên với Bông sen bạc phim truyện điện ảnh, khép lại một mùa giải nhiều cảm xúc và niềm tự hào dành cho phim về người lính và người chiến sĩ.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là cả hai bộ phim cùng có sự tham gia của diễn viên Hiếu Nguyễn. Sau lễ bế mạc, anh chia sẻ cảm xúc trong trạng thái vẫn còn run, vẫn còn lâng lâng vì niềm vui quá lớn.

"Tôi vui đến mất ngủ, sau một đêm vẫn còn lâng lâng, tự hào khi hai tác phẩm của lực lượng vũ trang nhân dân đều được vinh danh. Quân đội với Mưa đỏ Bông sen vàng, công an với Tử chiến trên không Bông sen bạc. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được góp một phần dù nhỏ bé vào thành công của hai dự án ý nghĩa này”, Hiếu Nguyễn nói.

Hiếu Nguyễn tham gia diễn xuất ở cả phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không

Hiếu Nguyễn không chỉ nói về niềm vui, mà đi sâu hơn vào giá trị tinh thần mà các bộ phim mang đến cho anh. Với Mưa đỏ, anh nhận được nguồn cảm hứng lớn về lý tưởng và trách nhiệm với đất nước: "Qua Mưa đỏ, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều về tinh thần dám nghĩ - dám làm, biến mọi thứ thành hành động. Tôi chủ động hơn trong suy nghĩ về bảo vệ và xây dựng đất nước. Đó là điều điện ảnh mang đến cho em, không chỉ là vai diễn".

Trong Tử chiến trên không, anh thấm thía điều sâu sắc hơn: "Tử chiến làm tôi hiểu rằng hòa bình hôm nay không dễ mà có. Để giữ được hòa bình cần sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước. Khi cả hai bộ phim đều đoạt giải, tôi bất ngờ vì đây là khoảnh khắc hiếm có trong đời".

Hiếu Nguyễn nói thêm giải thưởng không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của ekip và tinh thần chiến tranh vệ quốc được tái dựng trên màn ảnh rộng.

"Giải thưởng là sự ghi nhận của ban tổ chức và khán giả. Đó là công sức phục dựng những hình ảnh hy sinh thầm lặng của chiến sĩ. Tôi hạnh phúc khi đông đảo khán giả, nhất là học sinh, sinh viên, đã xem phim và đến chúc mừng. Tôi xúc động lắm".

Quá trình siết cân để vào vai Trung tá Trần Thành

Sau một thời gian tập trung vai trò MC và trau dồi diễn xuất, diễn viên Hiếu Nguyễn chính thức trở lại màn ảnh rộng một cách đầy ấn tượng, cùng lúc tham gia hai dự án điện ảnh lớn của Công an Nhân dân - Tử chiến trên không và Quân đội Nhân dân - Mưa đỏ.

Việc cùng lúc tham gia hai bộ phim dịp lễ 2/9 giúp Hiếu Nguyễn nổi bật trong cuộc đua phim Việt. Ngoài ra, việc đảm nhận vai trò kép trong cả phim quân đội và công an, khẳng định sự đa dạng và khả năng diễn xuất linh hoạt của Hiếu Nguyễn.

Trong Tử chiến trên không - dự án dựa trên câu chuyện có thật về vụ cướp máy bay năm 1978, Hiếu Nguyễn hóa thân thành một cơ trưởng điềm tĩnh, đầy bản lĩnh, phải đối mặt và chống lại bọn không tặc.

Với ngoại hình điển trai, thân hình cơ bắp, Hiếu Nguyễn nhận nhiều lời khen với hình tượng phi công, đại diện cảnh vệ sau ngày đất nước thống nhất.

Còn ở Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn vào vai trung tá Trần Thành, chỉ huy trưởng đội bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Sau khi hoàn thành Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn phục hồi vóc dáng nhanh. Tuy nhiên, anh nói cảm xúc dành cho nhân vật chưa dừng lại.

“Tình thương nhân vật Thành cứ theo tôi, đôi khi bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần như vậy tôi xúc động và day dứt như tâm trạng chỉ huy Thành, không sao tả nổi. Có những đêm tôi mơ về cảnh quay, thấy một số nhân vật trong phim như bác sĩ Lê do anh Hứa Vĩ Văn thủ vai, chẳng bao giờ có một nụ cười, chỉ lủi thủi một góc, hay Tạ Cường, Sen”, Hiếu Nguyễn chia sẻ.

Để vào vai trung tá Trần Thành trong Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn giảm từ 76 kg xuống còn 66 kg trong vòng hơn 2 tháng. Anh giảm cân để nhìn hốc hác hơn, đúng với nhân vật đã chiến đấu 81 ngày tại thành cổ Quảng Trị.

Để giảm cân cho vai diễn, anh duy trì cường độ vận động cao, mỗi tuần chạy tối thiểu 30 km, với 5 buổi chạy, mỗi buổi dài 5-8 km trong khoảng 40-60 phút. Về ăn uống, mỗi bữa anh chỉ dùng khoảng 3 thìa cơm nhỏ, một ngày không quá 1 chén cơm vơi, kết hợp rau củ, các loại hạt và trái cây.

Trong suốt thời gian quay tại Quảng Trị, Hiếu Nguyễn gần như cắt cơm và tinh bột khỏi khẩu phần ăn. Thách thức lớn nhất với Hiếu Nguyễn là sự kỷ luật bản thân. “Đôi khi tôi rất thèm ăn pizza nhưng phải vật lộn đấu tranh để giảm cơn thèm. Tôi luôn ý thức việc thèm ăn khiến nỗ lực giảm cân trở về số 0”, Hiếu Nguyễn chia sẻ.

Ngoài cơn thèm ăn, anh nói bản thân luôn vận động dù lịch trình bận rộn. “Tôi tự nhủ không chiều hư và lười biếng. May mắn là tinh thần và lý trí thắng cảm xúc, lúc đầu chỉ định tập ít, nhưng cuối cùng thành 5 km rồi mới về nấu ăn, ăn tối”, anh kể thêm.

Quá trình siết cân cũng kéo theo sự mệt mỏi về thể chất. “Khi giảm cân và cắt nhiều về đường và tinh bột khiến tôi dễ đau đầu, chóng mặt khi phải hoạt động nhanh trong thời gian dài và nhịp thở nặng hơn, đặc biệt dưới cái lạnh 9°C thời điểm đó tại Quảng Trị. Nhưng cũng vì vậy mà nó phù hợp với chất giọng khàn đặc trưng của trung tá Trần Thành, giúp tôi cảm nhận một phần nhỏ sự kiên cường, bất khuất, quyết chiến của các thế hệ cha ông”.

Bên cạnh việc giảm cân, Hiếu Nguyễn còn tự đặt mình vào thử thách nhịn ăn và uống trong 48 giờ nhằm tái hiện cảm giác nhân vật. “Tôi muốn hiểu cảm giác 48h không ăn uống để mọi thứ trôi theo nhân vật. Tôi thấy điều này hiệu quả, mạch cảm xúc cứ tuôn ra một cách tự nhiên khi quay phim”, anh cho biết thêm.

“Tôi không ăn, không uống 48 giờ để phục vụ cảnh quay xin rút quân để bảo toàn tính mạng cho đồng đội vì tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Lúc đó ruột gan cồn cào, môi khô nứt toác, người thì mệt lả và mất hơi kèm dấu hiệu ù tai. Thế mới thấy, cái cảm giác đói khát nó khủng khiếp đến mức nào”, anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Hiếu Nguyễn càng trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh.

“Các chú, các bác đã chiến đấu ròng rã 81 ngày đêm trong tình trạng không có gì để ăn uống, không có thuốc men. Họ chiến đấu bằng ý chí quật cường và lòng dũng cảm phi thường. Họ đã nằm trên ‘túi bom’ để giành lại từng tấc đất. Nơi đó từng được gọi là ‘nghĩa trang không nấm mồ’. Nhờ sự hy sinh bi tráng đó, chúng ta mới có được hòa bình như hôm nay. Mỗi khi nghĩ đến, tôi lại càng thấy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có”, nam diễn viên chia sẻ về vai diễn trong Mưa đỏ.

Về kế hoạch sắp tới, Hiếu Nguyễn cho biết: “Dự định đặc biệt quan trọng của tôi là làm tốt những hằng ngày. Nếu là thường ngày tôi sẽ duy trì thể trạng sức khỏe ở mức tôi cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn nhất. Còn khi có dự án mới, tôi sẵn sàng tăng 15 kg hay giảm 15 kg nếu đạo diễn và nhà sản xuất yêu cầu”.