Ra ngân hàng làm thủ tục, người đàn ông Hà Tĩnh phát hiện có tài khoản lạ chuyển khoản cho 150 triệu đồng từ 4 tháng trước: Công an xã vào cuộc xác minh

26-11-2025 - 11:48 AM | Sống

Do tài khoản không sử dụng một thời gian dài nên anh V.H.S không biết đã nhận được số tiền lớn đến như vậy.

Mới đây, Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ 1 công dân trên địa bàn trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Cụ thể vào ngày 4/7, tài khoản của anh V.H.S (29 tuổi, thường trú tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang lưu trú tại phường Hoành Sơn) nhận được số tiền 150 triệu đồng đồng. Do tài khoản lâu ngày không sử dụng nên anh S không biết về nội dung trên.

Sau hơn 4 tháng, đến ngày 22/11, khi ra ngân hàng để làm thủ tục liên quan đến tài khoản, anh S mới biết mình nhận được số tiền chuyển nhầm trên với nội dung: “nguyen trung tu chuyen tien”.

Xác định không phải là tài sản của mình nên anh V.H.S đã chủ động liên hệ Công an phường Hoành Sơn (nơi anh S đang lưu trú) để bàn giao lại số tiền nói trên. Công an phường đã tiến hành các thủ tục nhận số tiền và đang tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền cho chủ sở hữu đúng quy định.

Ra ngân hàng làm thủ tục, người đàn ông Hà Tĩnh phát hiện có tài khoản lạ chuyển khoản cho 150 triệu đồng từ 4 tháng trước: Công an xã vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Anh V.H.S đã trình báo cơ quan công an ngay khi phát hiện có người chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Việc anh V.H.S kịp thời trình báo và trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và nghĩa cử cao đẹp. Hành động của anh đã góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Công an phường Hoành Sơn khuyến cáo, trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ﻿

Tài khoản lâu không hoạt động bỗng nhận được 400 triệu đồng: Người phụ nữ ở Nghệ An được công an xã mời lên làm việc

