Không thể chuyển khoản tại nhà, người đàn ông Bắc Ninh mang 58 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng giao dịch: Công an nắm rõ âm mưu, lập tức vào cuộc

Vào ngày 24/11 vừa qua, Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Luộc Giới đã phối hợp với Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh) kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với số tiền lớn, bảo vệ tài sản của người dân.

Đại diện Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Luộc Giới trả lại số tiền cho ông Nguyễn Văn Quang. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, các đối tượng gọi điện cho ông Nguyễn Văn Quang (trú tại thôn Luộc Giới, xã Yên Thế) rồi tự xưng là cán bộ công an đang điều tra một vụ án. Chúng vu khống ông Quang có liên quan đến vụ án nói trên. Không dừng lại ở đó, đối tượng liên tục đe dọa nếu ông không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ bị xử lý hình sự.

Đáng chú ý, ông Quang không sử dụng tài khoản ngân hàng nên các đối tượng yêu cầu ông đến ngân hàng để trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp. Số tiền ông Quang chuẩn bị đem đi chuyển là 58.592.000 đồng. Ông cho biết đây là số tiền tiết kiệm nhiều năm của gia đình.

Trong lúc ông Quang đang trên đường tới ngân hàng, lực lượng Công an xã Yên Thế cùng Tổ An ninh trật tự cơ sở đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng có mặt. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền, giải thích để ông Quang nhận rõ đây là âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhờ đó, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không để số tiền tiết kiệm của gia đình bị thất thoát.

Tại Công an xã Yên Thế, số tiền được kiểm tra và trả lại đầy đủ cho ông Quang.

Qua vụ việc trên, Công an xã Yên Thế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi tự xưng: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền qua ngân hàng trong bất cứ quá trình điều tra nào. Khi nhận cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng; gọi ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh.

Theo Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh