Thêm 1 gia vị vào thịt bò, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà

Thịt bò là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, mùi tanh đặc trưng của thịt sống đôi khi khiến người nội trợ ngại chế biến, đặc biệt khi cần nấu nhanh hoặc xử lý lượng thịt lớn.

Theo The paper, bạn nên kết hợp một vài loại gia vị đơn giản dưới đây trong khâu sơ chế. Thịt bò sẽ sạch mùi, đồng thời mềm và thơm hơn khi nấu chín.

Gừng - gia vị giúp khử tanh hiệu quả

Trong các mẹo xử lý thịt bò, gừng là lựa chọn được nhắc đến nhiều nhất. Gừng có mùi cay nồng đặc trưng, dễ át mùi tanh của thịt bò, khiến những người nhạy cảm với mùi thịt sống cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, khi được sơ chế đúng cách, gừng không làm mất đi hương vị tự nhiên của thịt, mà còn góp phần tạo nên mùi thơm hấp dẫn, giúp món ăn thêm phần “đậm đà”.

Người nội trợ có thể cạo sạch lớp vỏ bên ngoài của gừng rồi giã nhuyễn, xát đều quanh miếng thịt bò và rửa sạch lại với nước lạnh là xong. Sau khi để khoảng vài phút, bạn có thể dùng thịt để chế biến các món xào, hầm hay nướng.

Giấm và chanh - trung hòa mùi tanh tự nhiên

Axit có trong giấm và chanh giúp trung hòa mùi tanh, đồng thời làm sạch phần nhớt còn bám trên mặt thịt. Chỉ cần trộn thịt với một lượng nhỏ giấm hoặc nước cốt chanh, để trong ít phút rồi rửa lại, bạn sẽ thấy thịt sạch mùi mà không bị ảnh hưởng độ tươi.

Muối - gia vị quen thuộc nhưng hiệu quả bất ngờ

Muối có tác dụng sát khuẩn rất tốt và giúp khử mùi. Bạn chỉ cần chà xát muối khắp các mặt của miếng thịt bò khoảng 5 phút. Sau đó, rửa sạch với nước sạch từ 2 - 3 lần là xong.

Ngoài ra, bạn cũng có thể pha nước muối loãng, bỏ vào trong đó vài lát gừng, vài giọt rượu tùy thích, rồi để thịt bò vào ngâm 30 phút và đem đi rửa sạch. Cách này sẽ có tác dụng tương tự cách trên.

Hành và tỏi - tăng mùi thơm, giảm mùi hôi

Khi ướp thịt bò để nấu, hành và tỏi băm nhuyễn là hai loại gia vị không thể thiếu. Chúng giúp át mùi tanh, tạo hương thơm hấp dẫn và góp phần làm món ăn đậm đà hơn. Đối với những món xào hoặc nướng, hành, tỏi còn giúp thịt nhanh ngấm gia vị và dậy mùi hơn khi chế biến.

Ngoài các loại gia vị, việc chần sơ thịt bò trong nước ấm cũng là cách loại bỏ mùi tanh đơn giản. Nước không cần quá nóng, chỉ cần để thịt săn lại rồi vớt ra, rửa lại với nước sạch. Cách này phù hợp khi bạn cần chế biến món hầm hoặc các món cần thời gian nấu lâu.

Bên cạnh những cách khử mùi trên, người nội trợ cũng cần lựa chọn miếng thịt bò tươi ngon. Dưới đây là một số lưu ý khi mua thịt bò:

- Không mua thịt bò mất độ đàn hồi. Bất kỳ loại thịt tươi nào khi ấn nhẹ đều sẽ đàn hồi ngay lập tức. Nếu thịt để lâu hoặc đã qua đông lạnh, khi ấn vào sẽ không đàn hồi hoặc đàn hồi rất chậm. Đây là dấu hiệu cho thấy thịt không còn tươi, không nên mua.

- Không mua thịt bò có mùi lạ. Thịt bò tươi chỉ có mùi thơm nhẹ đặc trưng, không có mùi hôi hoặc mùi khó chịu khác.

- Không mua thịt bò có màu vàng. Thịt bò tươi thường có màu đỏ tươi, khi được chiếu dưới ánh sáng mặt trời hoặc đèn sẽ phản quang rõ rệt. Nếu thịt bò có màu vàng hoặc hơi đen, chứng tỏ thịt đã để quá lâu và bắt đầu bị hỏng. Loại thịt này đôi khi còn có mùi hôi nhẹ.

- Không mua thịt bò bị nhớt. Một số miếng thịt bò để lâu hoặc bị nóng, protein trên bề mặt sẽ bị vi khuẩn xâm nhập, khiến bề mặt trở nên nhớt. Khi sờ vào bạn sẽ cảm thấy rõ độ dính. Đây chính là loại thịt bạn nên tránh.