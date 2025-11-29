Nữ diễn viên 9X đi kiếm tiền từ năm 16 tuổi: Nay ở nhà phố 100m2, sở hữu 3 công ty, vừa khai trương tiếp cửa hàng ở ‘khu nhà giàu’ Thảo Điền

Tối ngày 28/11, tại TP.HCM, Diệp Bảo Ngọc chính thức khai trương nhà hàng ẩm thực mang hương vị Bắc.

Người thân và đồng nghiệp chúc mừng Diệp Bảo Ngọc khai trương nhà hàng

Sau khi ghi dấu ấn với các vai diễn trong loạt phim điện ảnh Lật Mặt 6, Làm Giàu Với Ma 1 và 2, diễn viên Diệp Bảo Ngọc tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật – kinh doanh khi chính thức khai trương nhà hàng nướng mang phong vị Bắc tại TP.HCM.

Dù đặt tại khu vực đắt đỏ Thảo Điền, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô lựa chọn mức giá phải chăng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. “Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, tôi muốn tạo ra một không gian để bạn trẻ, gia đình có thể thưởng thức món nướng ngon – no – không lo về giá. Phân khúc nhẹ nhàng giúp khách hàng cảm thấy dễ tiếp cận hơn,” nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh việc kinh doanh, sắp tới Diệp Bảo Ngọc cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh với một dự án phim mới. Những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1993 liên tục góp mặt trong các phim điện ảnh, tạo được hiệu ứng tích cực và duy trì sức hút với khán giả.

Tại buổi khai trương, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc trong vai trò mới, gồm: vợ chồng Khắc Triệu – Cẩm Vân, Kiều Minh Tuấn, Khương Ngọc, Tường Vi, Thanh Trúc, đặc biệt là “người chồng trên màn ảnh” Thanh Thức và đạo diễn Trung Lùn…

Xuất hiện tại sự kiện, Diệp Bảo Ngọc chọn chiếc váy trắng thanh thoát, trẻ trung. Cô có màn “đọ sắc” cùng diễn viên Tường Vi, cả hai nhận được nhiều lời khen bởi vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ. Kiều Minh Tuấn giữ phong cách bụi bặm, gần gũi khi đến chúc mừng đàn em, trong khi Thanh Thức chọn trang phục tông trắng đơn giản.

Khi được hỏi đóng bao nhiêu bộ phim thì mở được một nhà hàng, Diệp Bảo Ngọc khéo léo cho biết: “Việc đóng phim Ngọc hướng đến đó là giá trị nghệ thuật còn việc kinh doanh ẩm thực là hướng đến giá trị chất lượng khách hàng hài lòng khi đến với mình. Cả hai có những tiêu chí riêng nên Ngọc không thể đem cái này để đưa bàn cân”.

Nữ diễn viên xinh đẹp còn cho biết, khi làm kinh doanh và đóng phim là hai lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên đều có điểm chung là phải khéo léo. Đó cũng là nghệ thuật để tạo ra những giá trị cho cuộc sống nên cô không ưu ái cho bên nào mà cả hai song hành với nhau một cách uyển chuyển.

Với sự ủng hộ của đồng nghiệp và khán giả, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô kỳ vọng nhà hàng sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai yêu thích ẩm thực Bắc tại TP.HCM.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên 9X này lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Trước đó, cô đã điều hành 3 công ty. Công việc kinh doanh thuận lợi giúp cô tậu cho mình nhà phố rộng 100m2 ở TP.HCM, cùng xế hộp sang trọng.

Nói về tính tự lập của bản thân, Diệp Bảo Ngọc từng chia sẻ: "Năm lớp 11, tôi đã bắt đầu tự kiếm tiền để không phải xin bố mẹ. Khi lấy chồng, dù nghỉ đóng phim tôi vẫn buôn bán online, dành dụm một số vốn. Nhờ đó, sau ly hôn, tôi có kinh phí khởi nghiệp, và quản lý ba công ty ở ba lĩnh vực khác nhau".