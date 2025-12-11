Cháu trai gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam lộ chi tiết gây xôn xao với Lan Khuê

Được bắt gặp tại đám cưới Tiên Nguyễn vừa qua, doanh nhân John Tuấn Nguyễn và vợ - Lan Khuê nhanh chóng gây chú ý. Ngoài việc đẹp đôi, cặp vợ chồng doanh nhân - siêu mẫu còn được bàn luận vì khoảnh khắc tương tác đời thường.

Theo đó, sau khi kết thúc tiệc và đứng ở sảnh trung tâm tiệc cưới để chuẩn bị ra về, doanh nhân John Tuấn Nguyễn bất ngờ cau mày chưa rõ lý do. Hình ảnh này cũng khiến netizen xôn xao. Ngay lập tức, Lan Khuê tiến đến ôm lấy cổ chồng như để xoa dịu rồi cả hai rời đi.

Khoảnh khắc của vợ chồng Lan Khuê sau khi đi ăn tiệc (Video: Thái Châu)

Lan Khuê vốn quen thuộc với công chúng qua hình ảnh sắc sảo, bản lĩnh trên sàn diễn và trong các hoạt động công việc. Nhưng khi ở cạnh chồng, cô lại cho thấy một mặt khác, dịu dàng và tinh tế. Cách nữ siêu mẫu xử lý tình huống cho thấy sự thấu hiểu và luôn đồng hành với chồng.

“Tính ra chồng Lan Khuê điển trai mà tướng tá nam tính ghê”, “Cái đoạn Lan Khuê chạy qua ôm cổ chồng cưng ghê”, “Anh này đẹp trai, lịch lãm, sang trọng thật”, “Kiểu người như này toát ra khí chất lịch lãm ngút ngàn”, “Không biết cau mày cái gì nhưng nhìn vợ chồng giỡn giỡn vậy dễ thương he”,... là một số bình luận từ cư dân mạng sau khi khoảnh khắc này viral trên MXH.

Lan Khuê tại đám cưới (Ảnh: Viết Thanh)

Được biết, John Tuấn Nguyễn (sinh năm 1987) là cháu nội của cố doanh nhân Tư Hường (tên đầy đủ là Trần Thị Hường). Sinh thời, bà người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường.

John Tuấn Nguyễn từng sống và học tập tại Canada trước khi về Việt Nam lập nghiệp vào năm 2009. Khi đó dù mới ngoài 20 tuổi nhưng thiếu gia đã đảm nhận vị trí lãnh đạo trong công ty gia đình.

Ngoài ra, John Tuấn Nguyễn cũng có ảnh hưởng trong làng giải trí khi góp phần đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 về Việt Nam. Năm 2015, anh giữ vị trí Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Hiện tại anh chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực F&B và du lịch, điều hành resort, chuỗi lounge ở Nha Trang, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

Lan Khuê kết hôn với John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện đình đám, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi độ xa hoa, hoành tráng và dàn khách mời "khủng" từ những ngôi sao giải trí cho tới các doanh nhân máu mặt.

Lan Khuê chính thức chào đón con trai đầu lòng - Connor vào cuối năm 2019. Hiện tại, thiếu gia nhí này đã được bố mẹ cho lộ diện trên mạng xã hội, cho thấy vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu, được nhiều người nhận xét là thừa hưởng cả nét đẹp của bố doanh nhân và mẹ Hoa hậu.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê được chú ý khi thường xuyên đăng ảnh check-in trong căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa cùng với các thành viên trong gia đình chồng. Căn biệt thự mang kiến trúc châu Âu, tông màu trắng chủ đạo ngoại thất và tông vàng kim ở nội thất.