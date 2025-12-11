Sự kiện lái thử và trưng bày Mercedes-Benz tại trường đua F1

Trường đua F1 – rộng mở, tách biệt và đạt chuẩn quốc tế – tạo nên bối cảnh lý tưởng để khách hàng cảm nhận trọn vẹn sự khác biệt trong thiết kế và vận hành của Mercedes-Benz. Những yếu tố khó nhận ra trong điều kiện giao thông thường ngày như độ cân bằng thân xe, độ mượt trong chuyển số hay chất êm ái đặc trưng của hệ thống treo… đều hiện rõ và thuyết phục hơn bao giờ hết.

Không hướng đến những cảm xúc quá mạnh mẽ hay tốc độ, sự kiện đề cao cách Mercedes-Benz mang đến cảm giác lái thanh lịch, chuẩn xác và đầy tự tin.

Sân chơi dành cho khách hàng yêu thích Mercedes-Benz

Diễn ra trong hai ngày cuối tuần – từ 13:30 đến 17:30 vào Thứ Bảy (13/12) và 08:00–12:30 & 13:30–17:30 vào Chủ Nhật (14/12) – chương trình được thiết kế như một "sân chơi trải nghiệm" đúng nghĩa. Tại đây, khách hàng không chỉ lái thử, mà còn trực tiếp tham gia những bài tập mô phỏng trong môi trường an toàn, có sự hướng dẫn từ chuyên gia.

Sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến được cộng đồng yêu xe sang chờ đón dịp cuối năm – không chỉ bởi quy mô mà còn vì khả năng mang lại những khoảnh khắc lái xe rất khác biệt so với trải nghiệm đô thị thường thấy.

Gần 30 mẫu xe – Một không gian sống động giữa đường đua

Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của gần 30 mẫu xe Mercedes-Benz, tạo nên một không gian sống động giữa đường đua. Từ các sedan thanh lịch, SUV tiện nghi đến những dòng xe hiệu suất cao, các dòng xe nổi bật của Mercedes-Benz như C-Class, GLC, GLE, GLS hay C 43 đều hội tụ để khách hàng tự do trải nghiệm, ghi hình và khám phá.

Trong số đó, E-Class hoàn toàn mới – vừa ra mắt vào tháng 10 – chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm. Suốt nhiều thập kỷ, E-Class luôn là biểu tượng của sự lịch lãm, và nay bước sang một kỷ nguyên mới với thiết kế sang trọng hơn, nội thất số hóa, công nghệ MBUX thế hệ mới và khả năng vận hành mượt mà, chuẩn xác.

Không gian rộng mở của Trường đua F1 mang đến điều kiện hoàn hảo để khách hàng cảm nhận chất "êm – sang – thông minh" đặc trưng của E-Class, từ độ yên tĩnh trong khoang lái cho đến sự ổn định mỗi lần đánh lái.

Không gian của Trường đua F1

Hệ thống bài tập đa dạng

Mercedes-Benz An Du xây dựng hệ thống bài tập đa dạng giúp khách hàng tiếp cận chiếc xe theo cách tự nhiên và chân thực nhất: Tăng tốc & Phanh (Acceleration & Braking) – cảm nhận sức mạnh động cơ và độ an toàn từ phanh tiêu chuẩn châu Âu; Slalom – kiểm tra khả năng linh hoạt, độ cân bằng khung gầm và phản hồi vô-lăng; Auto Gymkhana – bài tập kỹ năng nâng cao, kết hợp tốc độ và xử lý tình huống; Taxi Hotlap – trải nghiệm cùng tay lái chuyên nghiệp, cho phép khách hàng cảm nhận toàn bộ hiệu năng chiếc xe trong điều kiện an toàn tuyệt đối.

Bài tập Slalom tại Trường đua F1

Mỗi bài tập đều được thiết kế không nhằm phô trương sức mạnh, mà giúp người lái hiểu hơn về độ tinh chỉnh của Mercedes-Benz ở từng chi tiết vận hành.

Nhiều quyền lợi đặc biệt dành riêng cho khách tham dự

Ngoài việc lái thử, khách hàng còn nhận được nhiều quyền lợi giá trị: Flying Doctor – chuyên gia kỹ thuật cấp cao của Mercedes-Benz Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm – sẽ trực tiếp kiểm tra và tư vấn kỹ thuật xe ngay tại đường đua. Đây là cơ hội hiếm có để chủ xe được "chẩn đoán nhanh" tình trạng xe từ chuyên gia hàng đầu; Quà tặng từ Mercedes-Benz An Du dành cho tất cả khách tham dự; Phần thưởng riêng cho các "học viên xuất sắc" vượt trội trong mỗi buổi tập; Ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua xe trong sự kiện, bao gồm quà tặng giá trị và chính sách ưu đãi giới hạn.

Số lượng tham gia giới hạn

Do tính chất của sự kiện và yêu cầu an toàn trong vận hành, số lượng suất tham dự mỗi buổi được giới hạn. Khách hàng quan tâm có thể đăng ký sớm qua Hotline 0983 23 9388 hoặc liên hệ Nhà Phân Phối Mercedes-Benz An Du tại Hà Nội để được xác nhận.

Mercedes-Benz An Du là một trong những nhà phân phối chính hãng của Mercedes-Benz tại miền Bắc, đến nay An Du đã mở rộng mạng lưới với 5 chi nhánh toàn quốc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Nha Trang) với đội ngũ gần 300 nhân sự.

Sự kiện do Nhà Phân Phối Mercedes-Benz An Du tổ chức tại Trường đua F1 không chỉ là một hoạt động cuối năm, mà là hành trình nơi khách hàng được kết nối với cảm xúc lái, với tinh thần chế tác chuẩn mực, và với những giá trị làm nên sự khác biệt của Mercedes-Benz.