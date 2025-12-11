6 loại cây hợp trồng văn phòng nhất

Những cây xanh tươi tốt có khả năng biến đổi một không gian, mang lại cá tính, sự ấm áp và nét duyên dáng. Và văn phòng làm việc chính là một trong những nơi rất cần tới sự biến đổi này.

Tuy nhiên, trồng cây trong những không gian không có cửa sổ có thể là một thách thức, bất kể bạn có “mát tay” thế nào đi nữa.

May mắn thay, có một số loại cây trồng trong nhà “ưa sáng yếu” không chỉ có thể sống mà còn phát triển mạnh dưới ánh đèn huỳnh quang trên cao - loại đèn phổ biến trong các văn phòng ngày nay.

Những loại cây này cũng có nhu cầu tưới ít nước, nghĩa là chúng sẽ không “nhớ bạn” khi bạn đi nghỉ một tuần. Và tất cả đều dễ chăm sóc, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu trồng cây trong nhà, theo báo Anh The Independent.

Cây trầu bà

Một loại cây leo với những chiếc lá hình trái tim bóng, có thể mọc dài tới 2 mét. Hãy treo chậu trầu bà từ một chiếc móc hoặc đặt nó lên giá cao và để các thân dài rũ xuống. Có nhiều giống trầu bà khác nhau, trong đó trầu bà vàng, trầu bà ngọc thủy và trầu bà lụa là những giống tốt nhất cho điều kiện thiếu sáng.

Cây kim tiền

Cây kim tiền có tán lá bóng và dáng mọc thẳng đứng, có thể cao đến 1 mét. Kiểu dáng thon giúp nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để đặt trên sàn cạnh bàn làm việc. Có thể chọn loại lá xanh tiêu chuẩn, loại đốm biến thể hoặc loại kim tiền đen thời thượng.

Cây phú quý

Cây phú quý có lá trơn, bóng, đôi khi có vân hoặc đốm. Hãy cân nhắc chọn một giống có lá xanh với các đường sọc đỏ hoặc cam nổi bật để tạo điểm nhấn màu sắc; hoặc giống màu kem cho vẻ thanh lịch; hoặc giống đốm loang tạo nét vui mắt.

Cây lưỡi hổ

Đặc trưng của cây lưỡi hổ là lá mọc thẳng và nhọn. Hãy chọn giống lá xanh tiêu chuẩn.

Cây gang

Đây là một loài cây nhiệt đới ưa bóng, thực sự thích ánh sáng nhân tạo hơn ánh sáng mặt trời. Cây khỏe đúng như tên gọi của nó. Những chiếc lá xanh hình kiếm của nó cũng có thể chịu được nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh thường do hệ thống điều hòa văn phòng gây ra mà không hề héo úa.

Cây không khí

Cây này phát triển tốt dưới ánh đèn huỳnh quang mà không cần ánh sáng tự nhiên. Nó cũng phát triển mà không cần chậu hay đất. Bạn thậm chí có thể dán nó lên khung để tạo nên một “bức tranh sống”. Về chăm sóc, chỉ cần phun sương vài ngày một lần hoặc ngâm đẫm mỗi tuần một lần hoặc hai tuần một lần (thường xuyên hơn nếu không khí khô).

(Theo The Independent)