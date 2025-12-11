Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 loại cây hợp trồng văn phòng nhất

11-12-2025 - 06:26 AM | Lifestyle

Cây xanh có thể làm bừng sáng góc làm việc, kể cả trong văn phòng không có cửa sổ. Nhiều loại cây ưa sáng yếu vẫn dễ dàng sống khỏe dưới đèn huỳnh quang.

Những cây xanh tươi tốt có khả năng biến đổi một không gian, mang lại cá tính, sự ấm áp và nét duyên dáng. Và văn phòng làm việc chính là một trong những nơi rất cần tới sự biến đổi này.

Tuy nhiên, trồng cây trong những không gian không có cửa sổ có thể là một thách thức, bất kể bạn có “mát tay” thế nào đi nữa.

May mắn thay, có một số loại cây trồng trong nhà “ưa sáng yếu” không chỉ có thể sống mà còn phát triển mạnh dưới ánh đèn huỳnh quang trên cao - loại đèn phổ biến trong các văn phòng ngày nay.

Những loại cây này cũng có nhu cầu tưới ít nước, nghĩa là chúng sẽ không “nhớ bạn” khi bạn đi nghỉ một tuần. Và tất cả đều dễ chăm sóc, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu trồng cây trong nhà, theo báo Anh The Independent.

Cây trầu bà

Một loại cây leo với những chiếc lá hình trái tim bóng, có thể mọc dài tới 2 mét. Hãy treo chậu trầu bà từ một chiếc móc hoặc đặt nó lên giá cao và để các thân dài rũ xuống. Có nhiều giống trầu bà khác nhau, trong đó trầu bà vàng, trầu bà ngọc thủy và trầu bà lụa là những giống tốt nhất cho điều kiện thiếu sáng.

Cây kim tiền

Cây kim tiền có tán lá bóng và dáng mọc thẳng đứng, có thể cao đến 1 mét. Kiểu dáng thon giúp nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để đặt trên sàn cạnh bàn làm việc. Có thể chọn loại lá xanh tiêu chuẩn, loại đốm biến thể hoặc loại kim tiền đen thời thượng.

Cây phú quý

Cây phú quý có lá trơn, bóng, đôi khi có vân hoặc đốm. Hãy cân nhắc chọn một giống có lá xanh với các đường sọc đỏ hoặc cam nổi bật để tạo điểm nhấn màu sắc; hoặc giống màu kem cho vẻ thanh lịch; hoặc giống đốm loang tạo nét vui mắt.

Cây lưỡi hổ

Đặc trưng của cây lưỡi hổ là lá mọc thẳng và nhọn. Hãy chọn giống lá xanh tiêu chuẩn.

Cây gang

Đây là một loài cây nhiệt đới ưa bóng, thực sự thích ánh sáng nhân tạo hơn ánh sáng mặt trời. Cây khỏe đúng như tên gọi của nó. Những chiếc lá xanh hình kiếm của nó cũng có thể chịu được nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh thường do hệ thống điều hòa văn phòng gây ra mà không hề héo úa.

Cây không khí

Cây này phát triển tốt dưới ánh đèn huỳnh quang mà không cần ánh sáng tự nhiên. Nó cũng phát triển mà không cần chậu hay đất. Bạn thậm chí có thể dán nó lên khung để tạo nên một “bức tranh sống”. Về chăm sóc, chỉ cần phun sương vài ngày một lần hoặc ngâm đẫm mỗi tuần một lần hoặc hai tuần một lần (thường xuyên hơn nếu không khí khô).

(Theo The Independent)

Cặp vợ chồng sống lành mạnh nhưng cùng nhận tin mắc ung thư, bác sĩ thở dài: “Sao uống loại nước này nhiều vậy?”

Theo Trà My

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, Gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025?

10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, Gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025? Nổi bật

10 set đồ tối giản của nàng dâu hào môn Linh Rin: Không phô trương mà vẫn đẳng cấp chính là đây

10 set đồ tối giản của nàng dâu hào môn Linh Rin: Không phô trương mà vẫn đẳng cấp chính là đây Nổi bật

4 "tiểu tiên cá" mang về huy chương lịch sử cho bơi Việt Nam ở SEA Games sau 22 năm

4 "tiểu tiên cá" mang về huy chương lịch sử cho bơi Việt Nam ở SEA Games sau 22 năm

06:20 , 11/12/2025
Hơn 8.500 người khám phá hang động Sơn Đoòng

Hơn 8.500 người khám phá hang động Sơn Đoòng

05:06 , 11/12/2025
5 món thời trang then chốt trong tủ đồ tối giản của phụ nữ Pháp, có hết thì ai cũng mặc đẹp và sang

5 món thời trang then chốt trong tủ đồ tối giản của phụ nữ Pháp, có hết thì ai cũng mặc đẹp và sang

00:30 , 11/12/2025
Giống Thượng Hải, điểm ngay trung tâm TP.HCM khiến nhiều người xếp hàng chỉ để xem khoảnh khắc lúc 18h45

Giống Thượng Hải, điểm ngay trung tâm TP.HCM khiến nhiều người xếp hàng chỉ để xem khoảnh khắc lúc 18h45

23:45 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên