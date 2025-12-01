5 món thời trang then chốt trong tủ đồ tối giản của phụ nữ Pháp, có hết thì ai cũng mặc đẹp và sang

Nếu nói về phong cách tối giản nhưng thanh lịch, phụ nữ Pháp luôn là hình mẫu khó ai vượt qua. Họ không chạy theo xu hướng quá nhanh, không cần quá nhiều món đồ trong tủ, nhưng từng lựa chọn đều tinh tế và có độ bền thời gian. Khi nhắc đến "tủ đồ lý tưởng" của họ, sẽ luôn có một vài món mang tính biểu tượng, những món vừa đủ đơn giản để mặc mãi không chán, nhưng cũng đủ sắc sảo để tạo nên khí chất riêng. Dưới đây là 5 món đồ mà phụ nữ Pháp gần như luôn sở hữu, và lý do chúng trở thành nền tảng cho phong cách tối giản tinh tế.

Áo khoác da

Không một tủ đồ tối giản nào của phụ nữ Pháp lại thiếu đi áo khoác da. Điều thú vị là họ không chọn những kiểu quá hầm hố hay nhiều chi tiết. Thay vào đó, chiếc áo khoác da yêu thích của họ thường có phom dáng cổ điển, chất liệu mềm, đường cắt gọn gàng và độ vừa vặn thoải mái.

Áo khoác da mang đến nét tương phản hoàn hảo giữa sự cứng cáp và sự phóng khoáng. Nó có thể phối cùng một chiếc áo thun trắng và quần jeans cho phong cách đường phố, hoặc khoác ngoài áo len mỏng, đi cùng đôi loafer để tạo cảm giác chỉn chu hơn. Bí quyết của phụ nữ Pháp là không làm quá nhiều: họ để chiếc áo khoác tự tỏa sáng, kết hợp cực tối giản, nhưng nhìn vẫn rất "chất".

Áo len trơn

Áo len trơn luôn được xem là "bảo bối" trong thời tiết lạnh. Phụ nữ Pháp chọn loại len mềm, phom dáng hơi rộng nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng. Không cần họa tiết phức tạp; màu be, đen, trắng hoặc xám đã đủ để mang lại vẻ sang trọng tự nhiên.

Điều khiến áo len trơn trở nên đặc biệt là khả năng phối đồ vô cùng linh hoạt. Dù là mặc kèm một chiếc quần jeans ống đứng, phối cùng váy dài hay khoác dưới áo trench coat, item này luôn mang lại cảm giác ấm áp, tao nhã và không bao giờ lỗi thời. Nhiều phụ nữ Pháp còn sở hữu vài chiếc giống nhau nhưng khác màu, đó là cách họ xây dựng tủ đồ vừa đơn giản vừa hiệu quả.

Áo trench coat

Trench coat là món đồ mà chỉ cần khoác lên là ngay lập tức tạo được vẻ thanh lịch đặc trưng. Phụ nữ Pháp yêu trench coat vì tính ứng dụng cao: thích hợp từ mùa thu se lạnh đến những ngày đầu xuân. Họ thường chọn dáng dài vừa phải, chất liệu nhẹ, màu beige hoặc kaki cổ điển.

Một điều thú vị là phụ nữ Pháp không cài hết cúc khi mặc trench coat. Họ để áo hơi mở, đai lỏng nhẹ để tạo ra chuyển động mềm mại khi bước đi. Sự "không hoàn hảo có chủ ý" này lại là điểm tạo nên sức hút: trông như thể họ không cố gắng quá nhiều, nhưng vẫn đẹp một cách tự nhiên. Trench coat cũng là món đồ giúp tạo lớp layering hoàn hảo cùng áo len trơn hoặc áo thun trắng.

Giày loafer

Giày loafer là đôi giày "đa nhiệm" trong tủ đồ tối giản của phụ nữ Pháp. Không cao gót, không phô trương, loafer mang đến sự thoải mái tuyệt đối nhưng vẫn giữ được sự trang nhã. Đây là đôi giày phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt cho những người yêu phong cách tối giản mà không muốn đánh đổi sự tiện lợi.

Phụ nữ Pháp thích những đôi loafer da bóng hoặc da lỳ, dáng cổ điển với màu đen hoặc nâu. Chúng phối đẹp với quần jeans, quần âu, váy midi, thậm chí là quần shorts. Điều quan trọng với họ là chất lượng: một đôi loafer bền, đẹp, đi càng lâu càng ôm chân sẽ được ưu tiên hơn hẳn những đôi giày thời vụ.

Quần jeans ống đứng

Không thể thiếu trong tủ đồ tối giản của phụ nữ Pháp chính là quần jeans ống đứng. Kiểu jeans này không bó sát như skinny, cũng không rộng thùng thình; nó ở mức vừa phải, đem lại sự thoải mái mà vẫn tôn dáng. Một chiếc jeans ống đứng màu xanh denim cổ điển là đủ để phối với hầu hết mọi món đồ khác trong tủ.

Điều quan trọng với phụ nữ Pháp khi chọn jeans là phom dáng chuẩn và chất liệu chắc chắn. Họ không chạy theo những kiểu wash quá đặc biệt; càng đơn giản càng dễ phối và càng lâu lỗi thời. Quần jeans ống đứng có thể đi cùng áo len trơn, áo khoác da, trench coat hay thậm chí chỉ cần áo sơ mi trắng là đã đủ tạo ra một set đồ chuẩn mực của sự tối giản tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm