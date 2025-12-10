Có 3 kiểu người cả đời không thể nghèo: Sau trung niên mới hiểu lý do top 1 "càng già càng giàu"

Người biết xây mạng lưới quan hệ “ít mà chất”

Khi mới đi làm, nhiều người tin rằng kết bạn càng nhiều càng tốt, tiệc nào cũng xuất hiện, nhóm chat nào cũng có mặt. Cư dân mạng họ Lý (Trung Quốc) cũng vậy, bạn bè trên mạng xã hội của cô trải rộng từ các chuyên gia tài chính đến những người làm trong lĩnh vực công nghệ. Người phụ nữ này tự tin với mạng lưới quan hệ của mình sớm muộn cũng giúp cô thành công trong công việc bản thân theo đuổi.

Cho đến một ngày, cô cần gấp một tài liệu quy trình nội bộ nên đã hỏi 3 người đồng nghiệp thường đi ăn trưa cùng. Kết quả, cô Lý không được ai giúp đỡ. Đó là lúc người phụ nữ nhận ra các mối quan hệ xung quanh cô nhiều nhưng không đủ thân thiết và chất lượng như mong muốn.

Nghiên cứu của nhà xã hội học người Mỹ Mark Granovetter cho thấy mọi người thường tìm kiếm việc làm thông qua các "mối quan hệ yếu" ít khi liên lạc. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau của sự nghiệp, chính những “mối quan hệ bền chặt” mới quyết định khả năng tiến xa về lâu dài. Cô Lý sau đó nhận được một lời khuyên hữu ích từ người cấp trên: duy trì 5–10 mối quan hệ quan trọng mỗi năm, thường xuyên trao đổi sâu sắc và mang lại giá trị cho nhau.

Những người này đã cung cấp sự hỗ trợ vô cùng quan trọng vào một số thời điểm then chốt trong sự nghiệp của vị giám đốc. Bước qua tuổi trung niên, càng nhiều kinh nghiệm, ông nhận ra muốn tiến đến thành công và sự giàu có về tài sản không thể thiếu những lời khuyên đến từ các mối quan hệ thực sự thân thiết, thấu hiểu và sẵn sàng tin tưởng. Điều này ít khi có được từ người quen qua mạng xã hội, hay chỉ qua một vài lần gặp gỡ.

Chính vì vậy, giám đốc khuyên cô Lý: mối quan hệ chuyên nghiệp thực sự không nằm ở việc bạn quen biết bao nhiêu người, mà nằm ở việc có bao nhiêu người hiểu bạn, tin tưởng bạn và sẵn sàng ủng hộ bạn trong những thời điểm quan trọng. Người không thể nghèo là người biết đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng, thay vì lãng phí thời gian ở các buổi tiệc giao lưu không mục đích.

Người biết xây thương hiệu cá nhân

Ở bất kỳ công ty nào cũng có những người làm việc chăm chỉ nhưng mãi không được trọng dụng. Lý do đơn giản: họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không tạo được “dấu ấn” để trở nên không thể thay thế.

Blogger Diệc Phan (Trung Quốc) kể lại cuộc họp thay đổi suy nghĩ về công việc của cô. Khi một vấn đề chuyên môn được đưa ra thảo luận, mọi người đồng thanh nói: “Hãy hỏi Tiểu Vương, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này”. Đó là thời điểm Diệc Phan nhận ra: Tiểu Vương đã xây dựng thành công thương hiệu cá nhân của riêng mình. Giống như sản phẩm trên thị trường muốn nổi bật cần định vị thương hiệu, các chuyên gia cũng cần những nhãn hiệu nghề nghiệp rõ ràng và khác biệt.

Diệc Phan kết luận: Muốn thành công, bạn không cần phải biết mọi thứ, bạn chỉ cần trở thành "người giỏi nhất" trong một lĩnh vực cụ thể. Thương hiệu cá nhân quyết định ai là người đầu tiên được người khác nghĩ đến trong những thời điểm quan trọng, giúp họ dễ dàng thăng tiến và ghi dấu ấn trong công việc, cuộc sống

Người không ngại thử thách, dám rời vùng an toàn

Trong một bài đăng về chủ đề công việc, người đàn ông họ Ngô gây chú ý với trải nghiệm cá nhân. 5 năm trước, anh đứng trước hai lựa chọn: giữ vị trí cũ với mức tăng lương 20%, hay chuyển sang một dự án hoàn toàn mới với nhiều rủi ro. Lời khuyên của đồng nghiệp kỳ cựu đã thay đổi quyết định của anh: "Trong ngắn hạn, hãy chọn công việc lương cao, trong dài hạn, hãy chọn vị trí giúp bạn cải thiện năng lực”.

Anh Ngô đã chọn dự án mới, trải qua 6 tháng sau đó đầy thử thách và nhiều lần suýt thất bại. Nhưng chính quãng thời gian ấy giúp anh tích lũy kỹ năng mới, hợp tác liên phòng ban và sở hữu thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp. Trong thời gian ngắn, anh có mức thu nhập cao gấp nhiều lần vị trí cũ, được nhiều doanh nghiệp săn đón.

Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng con người có xu hướng lựa chọn sự an toàn nhưng mọi bước thăng tiến đều bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn. “Khi đọc hồ sơ của lãnh đạo cấp cao, bạn sẽ thấy họ đều có những giai đoạn rời bỏ sự thoải mái, bước vào lĩnh vực mới, thị trường mới, vai trò mới. Lựa chọn thử thách không phải chuốc lấy rắc rối, mà là chủ động tích lũy nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai. Tất nhiên việc lựa chọn cũng cần sự cân nhắc kỹ càng, nhưng tôi chưa thấy những người nào nhìn xa trông rộng vậy mà nghèo cả”, người đàn ông họ Ngô viết.