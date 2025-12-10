Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ghi nhận một kỷ lục chưa từng có

VinFast vừa công bố số liệu liên quan đến doanh số bán hàng trong tháng 11 vừa qua. Cụ thể, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong tháng 11 ghi nhận doanh số cao kỷ lục khi bàn giao 23.186 ô tô đến tay khách hàng. Tính từ đầu năm đến nay, VinFast đã bán ra 147.450 xe, đứng đầu thị trường trong nước.

Đóng góp chủ lực cho doanh số kỷ lục tháng 11/2025 là dòng Green với 9.642 chiếc Limo Green được bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay mà một mẫu xe có thể đạt được. Limo Green đã trở thành mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất trên thị trường, chỉ sau 4 tháng bán ra đã đạt tổng lũy kế là 16.146 xe.

Bên cạnh Limo Green, các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trong top xe bán chạy nhất của từng phân khúc trong tháng, với doanh số lần lượt là 4.655 xe VF 3, 3.072 xe VF 5, 2.801 xe VF 6 và 1.225 xe VF 7.

Tính tổng từ đầu năm đến nay, VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 40.660 xe. Xếp ngay phía sau là VF 5 với 38.478 xe, không bao gồm 12.354 xe Herio Green – phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ của VF 5.

Mẫu VF 6 – mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 19.750 xe bán ra từ đầu năm. Các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 cũng nằm trong top những xe bán chạy nhất các phân khúc C-SUV, D-SUV và E-SUV, với doanh số lũy kế tương ứng lần lượt là 8.292, 3.172 và 1.755 xe bán ra kể từ đầu năm.

Cùng với doanh số tăng mạnh, mạng lưới xưởng dịch vụ của VinFast cũng liên tục được mở rộng. Trong tháng 11/2025, VinFast đã khai trương xưởng dịch vụ thứ 350, hướng đến đạt 400 xưởng vào cuối năm, khẳng định vị thế hãng xe có mạng lưới hậu mãi lớn nhất thị trường.

Dự kiến, trong tháng 12/2025, VinFast sẽ bàn giao đến tay khách hàng thêm hai dòng sản phẩm đang được mong chờ gồm mẫu xe chở hàng EC Van và mẫu xe mini 4 chỗ ngồi Minio Green.

VinFast là một doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đây là doanh nghiệp nhận được nhiều sự ưu ái của Vingroup. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 6/2024, ông Vượng khẳng định "sẽ đầu tư cho VinFast đến khi hết tiền thì thôi".

Tháng 4/2023, ông đã công bố sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân, phía Tập đoàn Vingroup cũng tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho công ty này vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm.

Đến tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty VinFast. Ông Vượng cam kết tài trợ cho hãng ô tô điện này 50.000 tỷ đồng. Khoản tiền được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast.

Vingroup cũng có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng đến hết năm 2026. Đồng thời, Vingroup sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, ông Vượng đã giải ngân tổng cộng 28.000 tỷ đồng để hỗ trợ VinFast. Các khoản giải ngân này gồm 5.200 tỷ đồng trong quý 4/2024, 5.000 tỷ đồng trong quý 1/2025, 18.000 tỷ đồng trong quý 2/2025 nhưng không phát sinh khoản mới trong quý 3/2025.