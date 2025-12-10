10 set đồ tối giản của nàng dâu hào môn Linh Rin: Không phô trương mà vẫn đẳng cấp chính là đây

Linh Rin là một trong những nàng dâu hào môn Việt rất nổi tiếng. Cô kết hôn với doanh nhân Phillip Nguyễn và cặp đôi đã có 1 nhóc tỳ dễ thương. Dù là trước hay sau khi làm dâu hào môn, Linh Rin vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp, thậm chí còn ngày càng nâng tầm theo năm tháng.

Nàng dâu hào môn thực chất phối đồ không hề phô trương hay quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô xây dựng style với những item quen thuộc nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Ngắm 10 set đồ đơn giản sau đây của Linh Rin, chị em sẽ có nhiều ý tưởng giúp làm mới phong cách:

Chị em có thể tham khảo luôn công thức trên cho mùa đông này. Sự kết hợp giữa áo len tông màu trầm, họa tiết kẻ và quần màu đen đã tạo nên bộ cánh trang nhã, sang trọng, nhưng không hề cộng tuổi cho người mặc. Thậm chí, outfit còn thêm trẻ trung nhờ đôi giày sneaker trắng.

Linh Rin gợi ý một bộ trang phục rất ấm áp gồm áo khoác màu trắng kết hợp với chân váy nhung mang tông màu đen. Outfit mang những chất liệu cho thấy sự cao cấp và quý phái. Tổng thể bộ cánh thanh lịch nhưng vẫn hiện đại, không cộng tuổi nhờ chiếc áo trắng muốt tươi sáng.

Bộ cánh trên bao gồm những item không bao giờ lỗi mốt, đó là áo đen cổ tròn, quần âu có đường ly giữa và giày cao gót mũi nhọn. Dù rất tinh giản, outfit vẫn giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật nhờ nét sang trọng. Sự xuất hiện của đôi khuyên tai đính đá to bản tạo điểm nhấn long lanh cho diện mạo.

Mẫu váy dáng suông mà Linh Rin đang diện rất điệu đà nhưng vẫn có sự tinh tế. Linh Rin đã đảm bảo sự sang trọng cho set trang phục bằng cách đeo bờm tóc đơn giản, nhấn nhá khuyên tai ngọc trai và đi giày mũi tròn phảng phất nét cổ điển. Bộ cánh trên tôn dáng rất hiệu quả nhờ độ dài hợp lý của mẫu váy.

Tông màu trắng và be là sự kết hợp luôn đúng. Linh Rin đã mix set chân váy đồng bộ với áo sơ mi trắng, từ đó tạo nên bộ cánh vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, ngọt ngào. Đôi sandal ánh bạc mang đến công dụng vượt xa hiệu quả tôn dáng, đó là giúp tổng thể trang phục thêm phần lung linh.

Mang tông màu trắng làm chủ đạo nhưng nhờ thiết kế thời thượng, cá tính mà vẫn giữ nguyên nét duyên dáng, mẫu váy trên giúp vẻ ngoài của Linh Rin trở nên rất nổi bật. Bằng cách hoàn thiện outfit với túi xách màu kem, sandal quai mảnh ánh bạc, nàng dâu hào môn có được bộ trang phục hoàn hảo.

Chân váy ngắn ánh kim và áo blouse trắng tay bồng tạo nên bộ cánh ngọt ngào, đậm chất tiểu thư. Để phát huy tối ưu vẻ đẹp của bộ trang phục, sơ vin là thao tác không thể bỏ qua. Cách kết hợp trang phục này sẽ chuẩn mốt ít nhất là tới mùa hè năm sau.

Ngọt ngào nhưng vẫn đậm nét nữ tính, yêu kiều là công thức gồm áo sơ mi màu hồng pastel kết hợp với chân váy họa tiết của Linh Rin. Sơ vin là thao tác không thể thiếu để tôn dáng và giúp bộ cánh phát huy hết nét sang trọng. Bộ đồ trên phù hợp để mặc từ công sở ra phố.

Để không phải suy nghĩ nhiều khi phối đồ, set chân váy ngắn và áo khoác đồng bộ chính là lựa chọn hợp lý. Công thức trang phục này toát lên nét nữ tính, ngọt ngào. Ngoài ra, bộ cánh cũng ghi trọn điểm sang trọng, từ đó trở thành lựa chọn hợp lý cho những buổi cà phê sang chảnh cuối tuần, hoặc dự tiệc nhẹ.

Vẫn là với tông màu đen và trắng nhưng Linh Rin đã có sự sáng tạo, giúp vẻ ngoài trở nên rất bắt mắt nhưng không tạo cảm giác "sến". Sự kết hợp giữa áo sơ mi họa tiết hoa nổi và quần ánh kim tạo nên bộ trang phục long lanh, cuốn hút. Thiết kế áo lửng giúp người mặc không cần sơ vin, tổng thể vóc dáng vẫn cao ráo.

Ảnh: Instagram của nhân vật