Bước vào tuổi 40 tôi nhận ra: 5 món càng giữ càng rối, bỏ đi thấy cuộc sống “dễ thở” hơn hẳn

Khi mạnh dạn bỏ đi 5 món dưới đây, tôi nhận ra cuộc sống không chỉ gọn gàng hơn mà tài chính cũng nhẹ nhàng, tinh thần dễ thở hơn rất nhiều.

1. Bộ nồi chảo cũ xỉn mà tôi cứ nghĩ “để lúc nào đó dùng cho tiện”

Nhà tôi từng có… 7 chiếc nồi. Trong đó 3 chiếc méo, 2 chiếc bong lớp chống dính, 1 chiếc sẫm màu vì dầu cháy. Tôi giữ lại với lý do “phòng khi đông người”, “phòng hỏng nồi mới”, “phòng nấu món mạnh tay dầu”.

Nhưng sự thật là:

- Chúng gây rối mắt, chiếm chỗ

- Mỗi lần nấu phải lục lọi lâu gấp đôi

- Dùng lại còn tốn dầu, tốn ga, nấu lâu

Đổi sang 2 nồi – 1 chảo chất lượng, tôi nấu nhanh hơn, dọn bếp dễ hơn và không mua thêm đồ linh tinh nữa. Một thay đổi nhỏ nhưng giảm đáng kể chi tiêu nhà bếp.

2. Những món trang trí mua theo hứng: đèn gỗ, lọ hoa, tượng nhỏ, đồ “decor cho vui”

Tuổi 40 bận rộn, năng lượng không còn dư để chăm từng món lặt vặt. Tôi nhận ra:

- Đồ trang trí không phù hợp → bám bụi → mất thời gian dọn

- Mua theo trend → nhanh lỗi thời, tốn tiền thay mới

- Quá nhiều món nhỏ → căn nhà luôn cảm giác lộn xộn

Sau khi loại bỏ 70% món decor, tôi giữ lại đúng 4 thứ: một cây xanh, một khung ảnh, một đèn bàn, một bình gốm. Không gian nhìn thoáng, sáng và… nhẹ đầu.

3. Quần áo “mặc để tiếc tiền”, treo kín tủ nhưng không mặc lần nào

Tủ đồ của tôi từng căng cứng nhưng sáng nào cũng thở dài: “Không có gì để mặc.” Lý do?

- Nhiều món mua theo đợt giảm giá

- Nhiều kiểu hợp tuổi 25 nhưng không hợp tuổi 40

- Nhiều món mua “cho vui” hoặc mua theo lời rủ rê

Tôi mạnh dạn bỏ đi (hoặc tặng lại) những món:

- Không mặc suốt 6 tháng

- Không hợp dáng hiện tại

- Không còn đúng môi trường làm việc

Giữ lại đúng 30 món, tôi thấy mặc đẹp dễ hơn hẳn, không mua linh tinh nữa, mỗi tháng tiết kiệm vài trăm đến vài triệu tiền quần áo.

4. Đồ điện gia dụng mua vì quảng cáo: Máy làm bánh, máy vắt cam, máy xay mini, bộ khuôn nướng…

Tôi từng háo hức mua:

- Máy làm bánh mì

- Máy ép chậm cỡ lớn

- Máy làm sữa hạt

- Máy nướng waffle

- Máy xay 3-in-1

Kết quả: 90% thời gian chúng… nằm im. Không phải vì chúng tệ, mà vì cuộc sống bận rộn không có thời gian trải nghiệm hết.

Loại bỏ các món chỉ dùng 1–2 lần, tôi giữ lại đúng 3 món dùng mỗi ngày: nồi chiên, máy xay sinh tố, ấm siêu tốc. Từ đó, tôi không mua thêm các món “hào nhoáng nhưng dùng ít”. Mỗi tháng giảm được hẳn chi phí đồ bếp vô bổ.

5. Những giấy tờ – tài liệu – đồ lưu niệm mà tôi sợ vứt đi “mất kỷ niệm”

Từ hóa đơn cũ, tập tài liệu công việc, tới thiệp chúc mừng… chúng chiếm 2 ngăn tủ lớn. Nhưng càng giữ:

- Càng khó tìm thứ mình cần

- Càng bừa bộn

- Càng tạo cảm giác nặng nề

Tôi chỉ giữ lại:

- Giấy tờ quan trọng (CMND, BHYT, sổ bảo hành)

- 5 món kỷ niệm thật sự có ý nghĩa

- Scan số còn lại lên cloud

- Tủ gọn – nhà gọn – đầu óc cũng gọn.

Điều tôi rút ra ở tuổi 40

Nhà cửa gọn lại thì tài chính cũng gọn theo:

- Tôi không còn mua đồ “để phòng khi dùng”

- Không tiêu theo cảm xúc

- Không bị cuốn vào các trend mua sắm

- Không lãng phí vào những món nuôi… sự bừa bộn

Cuộc sống “dễ thở” hơn không chỉ vì ít đồ, mà vì tôi thoát khỏi cảm giác nợ nần không gian, thời gian và chính mình.

Ở tuổi 40, bỏ bớt không phải mất đi — mà là lấy lại sự nhẹ nhõm và chủ động trong cuộc sống.