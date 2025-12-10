Không cần thẻ hay mã PIN, kẻ trộm ngang nhiên đến ngân hàng vẫn rút được tiền từ tài khoản nạn nhân dễ dàng

Một phụ nữ ở California, Mỹ cho biết một người mạo danh đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của cô tại quầy giao dịch, mà không cần thẻ ngân hàng hay thậm chí biết mã PIN của cô.

Theo ABC News 7, dù là một vụ gian lận rõ ràng, ngân hàng của cô ban đầu đã từ chối hoàn lại tiền.

Chi nhánh ngân hàng địa phương đã cảnh báo người phụ nữ tên Katrina về các giao dịch rút tiền trái phép. Tuy nhiên, khi cô nộp đơn khiếu nại, bộ phận điều hành đã từ chối yêu cầu hoàn trả của cô, cho rằng cô đã ủy quyền các giao dịch đó hoặc bằng cách nào đó được hưởng lợi từ chúng.

"Điều này hoàn toàn vô lý," Katrina nói với ABC 7 News.

Cô cho biết mình chưa bao giờ đến chi nhánh Chase ở Orinda, nơi kẻ gian đã rút tiền. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã kịp rút tiền hai lần trước khi hành động lần thứ ba cuối cùng gây nghi ngờ.

Chuyện đã xảy ra như thế nào?

Vào tháng 12/2024, một phụ nữ sử dụng bằng lái xe giả đã thực hiện thành công hai lần rút tiền riêng biệt từ tài khoản Chase của Katrina, tổng cộng 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng).

Kẻ gian lận không sử dụng thẻ ghi nợ hay mã PIN, mà chỉ dùng một căn cước giả rất thuyết phục đã lừa được nhân viên giao dịch. Ngân hàng chỉ bắt đầu nghi ngờ khi kẻ gian cố gắng thực hiện lần rút tiền thứ ba và yêu cầu xác minh bổ sung qua xác thực đa yếu tố.

Cô Katrina kể lại vụ việc

"Họ nói, 'Được rồi, tôi cần cô xác nhận danh tính bằng một mã mà chúng tôi sẽ gửi đến điện thoại di động của cô.' Cô ta nói, 'Ồ, được rồi. Tôi để quên điện thoại trong xe. Để tôi đi lấy.' Và cô ta không bao giờ quay lại," Katrina chia sẻ với các phóng viên.

Ngay lập tức, ngân hàng đã gọi cho Katrina để xác nhận liệu cô có mặt tại chi nhánh hay không. Khi cô trả lời là không, chi nhánh đã thông báo về vụ gian lận. Katrina nhanh chóng nộp báo cáo cảnh sát và mở một khiếu nại với bộ phận chống gian lận của.

Cô kỳ vọng ngân hàng sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng nhưng thay vào đó lại gặp phải sự phản đối từ họ.

Bất chấp các bằng chứng, ngân hàng ban đầu từ chối đơn khiếu nại của Katrina. Trong một lá thư, ngân hàng tuyên bố rằng cô đã ủy quyền các giao dịch hoặc bằng cách nào đó đã được hưởng lợi từ chúng.

"Tôi đã hoàn toàn kinh ngạc," Katrina nói. "Ngay cả lời xác nhận của chi nhánh Chase cũng không đủ," cô chia sẻ với ABC 7 News.

Thất vọng và không còn cách nào khác, cô đã liên hệ với 7 On Your Side, một nhóm tin tức ủng hộ người tiêu dùng. Trong vòng 24 giờ sau khi nhóm này can thiệp, ngân hàng đã thay đổi quyết định và hoàn lại tiền vào tài khoản của Katrina.

Quá lo lắng, cô đã phải chi hơn 200 USD (khoảng 5 triệu đồng) cho một dịch vụ bảo vệ chống trộm danh tính để tự bảo vệ mình trong tương lai.

Tại sao các ngân hàng có thể từ chối hoàn tiền gian lận?

Nhiều ngân hàng có các chính sách chống gian lận nghiêm ngặt, yêu cầu người tiêu dùng phải chứng minh rằng họ là nạn nhân. Điều này có thể rất khó khăn, làm thế nào chúng ta chứng minh được mình không ở một nơi nào đó và không làm một điều gì đó?

Theo Đạo luật Chuyển khoản Điện tử (EFTA), các ngân hàng được yêu cầu hoàn lại các giao dịch gian lận trên thẻ ghi nợ và chuyển khoản trực tuyến khi không có sự mất mát hoặc trộm cắp thiết bị truy cập, tùy thuộc vào thời điểm vụ việc được báo cáo.

Khách hàng phải báo cáo gian lận trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được sao kê ngân hàng, theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nếu quá nhiều thời gian trôi qua, ngân hàng có thể từ chối khiếu nại. Một số ngân hàng có thể có khung thời gian ngắn hơn để báo cáo nghi ngờ gian lận.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, gian lận xảy ra trực tiếp tại chi nhánh ngân hàng có thể được xử lý khác. Vì kẻ gian đã xuất trình một loại căn cước, ngân hàng có thể đã xác định rằng nhân viên giao dịch có cơ sở hợp lý để tin rằng việc rút tiền là hợp pháp.

Các ngân hàng cũng ngày càng dựa vào các điều khoản "trách nhiệm của khách hàng" trong các điều kiện và điều khoản của họ, điều này có thể dẫn đến tranh chấp về người phải chịu trách nhiệm cho các giao dịch gian lận.

Nếu khách hàng chia sẻ thông tin đăng nhập ngân hàng, bị lừa đảo hoặc vô tình cho phép ai đó truy cập vào tài khoản của họ, ngân hàng có thể tuyên bố tổn thất là kết quả từ hành động của khách hàng.

Một số ngân hàng Mỹ cũng từ chối khiếu nại nếu họ nghi ngờ "gian lận thân thiện", tức là khách hàng sau đó hối hận về một giao dịch hợp pháp hoặc tranh chấp một khoản phí được thực hiện một cách có chủ ý bởi một thành viên gia đình hoặc người quen.

Về phần Katrina, cô hy vọng ngân hàng sẽ cải thiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn người khác trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.

Nguồn: Wise Money