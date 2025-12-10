Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc

10-12-2025 - 20:02 PM | Sống

Vì 1 đơn hàng trà sữa chưa kịp giao, người shipper 50 tuổi đã quyết định đi bộ gần 6km giữa đêm lạnh để gặp bằng được vị khách.

Theo thông tin được lan truyền trên các nền tảng MXH Trung Quốc, vào ngày 20/11/2025 vừa qua, tại Vũ Hán (Hồ Bắc), một người giao đồ ăn 50 tuổi đã làm lay động hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc với câu chuyện của mình.

Tình huống trớ trêu xảy ra khi ông bị mất chiếc xe - tài sản và cũng là công cụ lao động trong lúc đang làm việc, nhưng ông vẫn quyết định làm 1 việc - đi bộ suốt gần 6km trong đêm để hoàn thành điều ông cho rằng "cần phải làm".

Tình huống trớ trêu khi đang đi giao 3 đơn hàng thì... mất xe

Vào tối 20/11, như thường lệ, shipper Triệu Kính Quốc nhận 3 đơn hàng cuối trong ngày trước khi về nhà nghỉ ngơi. Ông đi xe điện đến quán trà sữa, vì chỉ định vào lấy đồ vài phút nên ông không khóa xe. Nhưng khi cầm ly trà sữa bước ra, ông chết lặng khi phát hiện chiếc xe đã biến mất.

Ông vội vàng chạy khắp khu vực: dưới gốc cây, trạm xe buýt, các ngõ nhỏ… nhưng không thấy chút dấu vết. Chiếc xe điện là tài sản làm việc duy nhất, còn pin xe là loại thuê, nếu mất phải bồi thường. Gánh nặng kinh tế và 3 đơn hàng sắp trễ khiến ông bật khóc giữa phố.

Đang hoảng loạn, ông bỗng nhớ đến đơn hàng sắp quá giờ. Tay run bần bật, ông gọi cho khách: "Xin lỗi, xe tôi bị mất rồi… đơn này chắc không giao được… anh/chị có thể hủy giúp tôi không ạ?" Nhưng thay vì trách móc, khách chỉ nói: "Không sao, chú đi tìm xe đi!"

Khách thứ 2 cũng vui vẻ hủy đơn sau khi nhận tiền bồi thường.

Nhưng đơn hàng thứ 3 lại rất trớ trêu: khách ở cách gần 6km và không nghe máy. Nam shipper đành để lại tin nhắn: "Trà sữa của bạn bao nhiêu, tôi xin bồi hoàn. Tôi đang tìm xe, không giao được…"

Một lúc sau, cô gái đặt đơn trà sữa đã gọi lại: "Chú đừng khóc, chú tìm được xe chưa? Không thì con hủy đơn nhé?"

Nhưng đơn đã được lấy hàng nên không thể hoàn tiền qua app. Lúng túng, ông nói: "Con thông cảm, để chú trả lại tiền trà sữa cho con."

Cô gái vẫn kiên nhẫn an ủi: "Không cần đâu ạ. Chú lo tìm xe đi."

Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Đi bộ gần 6km trong đêm đến tận nhà vị khách, giữ chữ tín trong công việc

Dù khách không yêu cầu, shipper Triệu Kính Quốc vẫn cảm thấy áy náy. Ông nghĩ: "Là shipper, không giao được hàng là lỗi của mình."

Ông liền mua 8 quả táo (biểu trưng cho "bình an, phát tài" trong văn hoá Trung Quốc) và 4 cốc trà sữa, rồi đi bộ gần 6km tới nhà cô gái để bù đắp.

Khi mở cửa, cô gái sửng sốt: "Chú thật sự… đi bộ tới đây ạ?"

Ông dù mệt nhưng vẫn cười: "Đây là ít lòng thành của chú. Con nhận cho chú yên tâm."

Biết xe ông vẫn chưa tìm được, cô gái đỏ mắt, vừa thương vừa khó xử: "Nếu không vì ly trà của con… xe chú đã không bị mất."

Sau khi câu chuyện được cô gái đăng lên mạng, hình ảnh người đàn ông đội mưa, cầm túi táo đỏ và hàng trà sữa ngay lập tức gây bão. Netizen viết: "Anh ấy là người tử tế, là người đem sự thể diện khắc vào xương tủy."

Khi câu chuyện lên hot search, cô gái đã gọi riêng cho Triệu Kính Quốc để cảm ơn. Nhưng ông chỉ nói: "Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi làm nghề này là phải nghĩ cho khách trước."

Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc- Ảnh 2.
Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc- Ảnh 3.

8 quả táo cùng 4 cốc trà sữa mà nam shipper mang đến gửi vị khách thay lời xin lỗi - hình ảnh sau đó được vị khách chia sẻ lên MXH

Cái kết đầy bất ngờ cho nam shipper tử tế

Cuối cùng, công an tìm được chiếc xe của nam shipper - hóa ra chỉ bị người đi đường dắt qua bãi xe gần đó.

Đặc biệt hơn, ngày 21/11, nền tảng Meituan đã trao cho ông danh hiệu "Tiên phong Rider", tặng xe điện mới, 2.000 tệ tiền thưởng và giấy chứng nhận.

Được biết, Triệu Kính Quốc vốn là lao động tự do: từng làm bảo vệ, phụ hồ, bán hàng rong… Cuộc sống khó khăn nhưng ông luôn tin chỉ cần chăm chỉ thì sẽ sống được. Nghề giao hàng cho ông thu nhập khoảng 200 tệ/ngày – ổn định nhất từ trước đến nay. Ông không nghĩ hành động của mình "đáng được ngợi ca", chỉ nghĩ đó là điều nên làm.

Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc- Ảnh 4.

Nam shipper đã được khen thưởng và tặng xe điện mới

Công việc shipper vốn rất khắc nghiệt: chạy giữa nắng mưa, bị kẹt xe, áp lực thời gian, và những đơn hàng dễ hỏng luôn phải giữ thật cẩn thận. Sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng cả chuyến đi. Nhưng chính trong những điều tưởng chừng bình thường ấy, trách nhiệm của người làm nghề được nhìn thấy rõ nhất. Như Triệu Kính Quốc trong câu chuyện trên - không nói nhiều, chỉ cố gắng hoàn thành từng đơn hàng một cách chỉn chu nhất. Sự đúng giờ, sự toàn vẹn của món hàng… đôi khi là thước đo đơn giản nhưng chính xác nhất cho chữ tín của một người làm nghề giao nhận. Và đó cũng là điều khiến công việc này luôn được tôn trọng, dù lặng lẽ.

(Nguồn: baidu)

Cặp vợ chồng sống lành mạnh nhưng cùng nhận tin mắc ung thư, bác sĩ thở dài: “Sao uống loại nước này nhiều vậy?”

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Phó Hiệu trưởng trường, từng học thẳng lên Tiến sĩ trong 4 năm

Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Phó Hiệu trưởng trường, từng học thẳng lên Tiến sĩ trong 4 năm Nổi bật

Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này

Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này Nổi bật

Người phụ nữ 55 tuổi gấp gáp đến KienlongBank rút 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Người phụ nữ 55 tuổi gấp gáp đến KienlongBank rút 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

19:31 , 10/12/2025
Bất ngờ với loại củ bình dân nhưng kali vượt trội: Ăn cách ngày giúp người lớn tuổi ‘đi lại nhẹ tênh’, gan khỏe mạnh

Bất ngờ với loại củ bình dân nhưng kali vượt trội: Ăn cách ngày giúp người lớn tuổi ‘đi lại nhẹ tênh’, gan khỏe mạnh

19:18 , 10/12/2025
Đừng chỉ ăn trứng luộc, trứng rán nữa, kết hợp với nguyên liệu này nam bổ thận, nữ bổ huyết, người già, trẻ em bổ dạ dày

Đừng chỉ ăn trứng luộc, trứng rán nữa, kết hợp với nguyên liệu này nam bổ thận, nữ bổ huyết, người già, trẻ em bổ dạ dày

19:00 , 10/12/2025
265 chủ xe không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

265 chủ xe không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:36 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên