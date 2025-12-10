Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc

Theo thông tin được lan truyền trên các nền tảng MXH Trung Quốc, vào ngày 20/11/2025 vừa qua, tại Vũ Hán (Hồ Bắc), một người giao đồ ăn 50 tuổi đã làm lay động hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc với câu chuyện của mình.

Tình huống trớ trêu xảy ra khi ông bị mất chiếc xe - tài sản và cũng là công cụ lao động trong lúc đang làm việc, nhưng ông vẫn quyết định làm 1 việc - đi bộ suốt gần 6km trong đêm để hoàn thành điều ông cho rằng "cần phải làm".

Tình huống trớ trêu khi đang đi giao 3 đơn hàng thì... mất xe

Vào tối 20/11, như thường lệ, shipper Triệu Kính Quốc nhận 3 đơn hàng cuối trong ngày trước khi về nhà nghỉ ngơi. Ông đi xe điện đến quán trà sữa, vì chỉ định vào lấy đồ vài phút nên ông không khóa xe. Nhưng khi cầm ly trà sữa bước ra, ông chết lặng khi phát hiện chiếc xe đã biến mất.

Ông vội vàng chạy khắp khu vực: dưới gốc cây, trạm xe buýt, các ngõ nhỏ… nhưng không thấy chút dấu vết. Chiếc xe điện là tài sản làm việc duy nhất, còn pin xe là loại thuê, nếu mất phải bồi thường. Gánh nặng kinh tế và 3 đơn hàng sắp trễ khiến ông bật khóc giữa phố.

Đang hoảng loạn, ông bỗng nhớ đến đơn hàng sắp quá giờ. Tay run bần bật, ông gọi cho khách: "Xin lỗi, xe tôi bị mất rồi… đơn này chắc không giao được… anh/chị có thể hủy giúp tôi không ạ?" Nhưng thay vì trách móc, khách chỉ nói: "Không sao, chú đi tìm xe đi!"

Khách thứ 2 cũng vui vẻ hủy đơn sau khi nhận tiền bồi thường.

Nhưng đơn hàng thứ 3 lại rất trớ trêu: khách ở cách gần 6km và không nghe máy. Nam shipper đành để lại tin nhắn: "Trà sữa của bạn bao nhiêu, tôi xin bồi hoàn. Tôi đang tìm xe, không giao được…"

Một lúc sau, cô gái đặt đơn trà sữa đã gọi lại: "Chú đừng khóc, chú tìm được xe chưa? Không thì con hủy đơn nhé?"

Nhưng đơn đã được lấy hàng nên không thể hoàn tiền qua app. Lúng túng, ông nói: "Con thông cảm, để chú trả lại tiền trà sữa cho con."

Cô gái vẫn kiên nhẫn an ủi: "Không cần đâu ạ. Chú lo tìm xe đi."

(Ảnh minh hoạ)

Đi bộ gần 6km trong đêm đến tận nhà vị khách, giữ chữ tín trong công việc

Dù khách không yêu cầu, shipper Triệu Kính Quốc vẫn cảm thấy áy náy. Ông nghĩ: "Là shipper, không giao được hàng là lỗi của mình."

Ông liền mua 8 quả táo (biểu trưng cho "bình an, phát tài" trong văn hoá Trung Quốc) và 4 cốc trà sữa, rồi đi bộ gần 6km tới nhà cô gái để bù đắp.

Khi mở cửa, cô gái sửng sốt: "Chú thật sự… đi bộ tới đây ạ?"

Ông dù mệt nhưng vẫn cười: "Đây là ít lòng thành của chú. Con nhận cho chú yên tâm."

Biết xe ông vẫn chưa tìm được, cô gái đỏ mắt, vừa thương vừa khó xử: "Nếu không vì ly trà của con… xe chú đã không bị mất."

Sau khi câu chuyện được cô gái đăng lên mạng, hình ảnh người đàn ông đội mưa, cầm túi táo đỏ và hàng trà sữa ngay lập tức gây bão. Netizen viết: "Anh ấy là người tử tế, là người đem sự thể diện khắc vào xương tủy."

Khi câu chuyện lên hot search, cô gái đã gọi riêng cho Triệu Kính Quốc để cảm ơn. Nhưng ông chỉ nói: "Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi làm nghề này là phải nghĩ cho khách trước."

8 quả táo cùng 4 cốc trà sữa mà nam shipper mang đến gửi vị khách thay lời xin lỗi - hình ảnh sau đó được vị khách chia sẻ lên MXH

Cái kết đầy bất ngờ cho nam shipper tử tế

Cuối cùng, công an tìm được chiếc xe của nam shipper - hóa ra chỉ bị người đi đường dắt qua bãi xe gần đó.

Đặc biệt hơn, ngày 21/11, nền tảng Meituan đã trao cho ông danh hiệu "Tiên phong Rider", tặng xe điện mới, 2.000 tệ tiền thưởng và giấy chứng nhận.

Được biết, Triệu Kính Quốc vốn là lao động tự do: từng làm bảo vệ, phụ hồ, bán hàng rong… Cuộc sống khó khăn nhưng ông luôn tin chỉ cần chăm chỉ thì sẽ sống được. Nghề giao hàng cho ông thu nhập khoảng 200 tệ/ngày – ổn định nhất từ trước đến nay. Ông không nghĩ hành động của mình "đáng được ngợi ca", chỉ nghĩ đó là điều nên làm.

Nam shipper đã được khen thưởng và tặng xe điện mới

Công việc shipper vốn rất khắc nghiệt: chạy giữa nắng mưa, bị kẹt xe, áp lực thời gian, và những đơn hàng dễ hỏng luôn phải giữ thật cẩn thận. Sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng cả chuyến đi. Nhưng chính trong những điều tưởng chừng bình thường ấy, trách nhiệm của người làm nghề được nhìn thấy rõ nhất. Như Triệu Kính Quốc trong câu chuyện trên - không nói nhiều, chỉ cố gắng hoàn thành từng đơn hàng một cách chỉn chu nhất. Sự đúng giờ, sự toàn vẹn của món hàng… đôi khi là thước đo đơn giản nhưng chính xác nhất cho chữ tín của một người làm nghề giao nhận. Và đó cũng là điều khiến công việc này luôn được tôn trọng, dù lặng lẽ.

(Nguồn: baidu)