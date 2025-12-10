Cặp vợ chồng sống lành mạnh nhưng cùng nhận tin mắc ung thư, bác sĩ thở dài: “Sao uống loại nước này nhiều vậy?”

Người phụ nữ họ Lâm (Chiết Giang, Trung Quốc) đã đến bệnh viện kiểm tra sau khi giọng nói bị khàn nhưng uống thuốc không khỏi. Bà Lâm nhận chẩn đoán mắc ung thư thực quản, trong khi đó chồng bà có biểu hẹn nghẹn sau khi ăn cũng nhận kết quả tương tự. Vợ chồng bà Lâm sững sờ vì họ duy trì thói quen sinh hoạt và chế độ ăn tương đối lành mạnh suốt nhiều năm.

Ung thư thực quản là một loại ung thư đường tiêu hóa phổ biến, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống, bệnh lý. Triệu chứng phổ biến có thể kể đến như khó nuốt thức ăn, đau khi nuốt, ho mãn tính, khó tiêu hoặc ợ nóng, khàn giọng, chán ăn, sút cân, chảy máu thực quản… Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển ung thư thực quản như: Tuổi (trên 55 tuổi), bị trào ngược acid, chế độ ăn nhiều thịt, ít trái cây và rau quả…

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ nhận thấy cặp đôi này có thói quen thích ăn uống đồ nóng, đặc biệt là uống nhiều trà thật nóng sau mỗi bữa ăn. Họ cho rằng đây là thức uống tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết niêm mạc thực quản có thể chịu được nhiệt độ trong khoảng 40°C đến 60°C. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với thực phẩm, đồ uống có nhiệt độ quá cao trong thời gian dài có thể làm tổn thương lớp bảo vệ của niêm mạc thực quản. Tình trạng này dẫn đến phù nề, viêm, các biến đổi bất thường ở tế bào, và dẫn đến giai đoạn tiền ung thư. Về lâu dài, những tổn thương tích lũy này có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) đã phân loại việc uống các loại đồ uống rất nóng, tức trên 65 độ C, có thể gây ung thư.

Một số nghiên cứu chỉ ra ung thư thực quản có liên quan đến việc uống đồ uống quá nóng. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, dẫn đầu là TS Farhad Islami (Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ) đã xem xét thói quen của tiêu thụ đồ uống của hơn 50.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 75. nghiên cứu cho thấy việc uống khoảng 700 ml trà “rất nóng” mỗi ngày có thể làm tăng tới 90% nguy cơ mắc ung thư thực quản so với những người uống cùng lượng trà nhưng ở nhiệt độ ấm hoặc lạnh.

Ảnh minh hoạ

Nguyên nhân được lý giải là nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương lớp niêm mạc lót thực quản, khiến khu vực này liên tục bị kích thích và viêm. Tổn thương lặp đi lặp lại theo thời gian có thể thúc đẩy quá trình viêm mãn tính, dẫn đến những biến đổi tế bào bất thường và cuối cùng làm tăng khả năng hình thành khối u ác tính.

Với trường hợp của vợ chồng bà Lâm, các bác sĩ không kết luận việc thường xuyên uống đồ uống quá nóng là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư thực quản nhưng thói quen này được chuyên gia đánh giá không nên duy trì thường xuyên. Bác sĩ cảnh báo mọi người nên chọn uống nước có nhiệt độ dưới 60 độ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ

Để ngăn ngừa ung thư thực quản, cần duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và chất xơ, giảm thịt đỏ, thịt chế biến và thực phẩm gây viêm, giúp bảo vệ niêm mạc thực quản và giảm nguy cơ. Bên cạnh đó, mọi người nên giữ trọng lượng cơ thể ở mức hợp lý và hoạt động thể lực đều đặn. Điều này ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ, đặc biệt khi đi kèm với chứng trào ngược dạ dày - thực quản. Nếu bạn thường xuyên bị trào ngược dạ dày, nên theo dõi và điều trị kịp thời để tránh tình trạng này trầm trọng hơn, tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Theo Guangming Daily, Healthline