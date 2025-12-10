Cô giáo 137cm ở Lâm Đồng làm chuyên gia chiều cao

Ngày 20/11 vừa rồi, trường THPT Lý Thường Kiệt - tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Trong tấm hình, ai cũng đều nhận thấy một cô giáo "nổi bật" với chiều cao "lọt thỏm" giữa những giáo viên khác.

Cô giáo Phan Phước, áo dài hồng, hàng trước thứ ba từ phải sang

Thế nhưng, thật lạ kỳ, cô giáo Phước với chiều cao 137cm lại được biết đến là một chuyên gia chiều cao. Trong 3 năm nay, cô đã giúp được hàng trăm em nhỏ phát triển cao lớn, vượt trội hơn so với tăng trưởng thông thường.

Từ câu chuyện của một cô bé nấm lùn

Từ bé, cô học sinh Phan Thị Phước đã có chiều cao thấp hơn hẳn so với bạn bè. Năm lớp 3, cô bé bị một bạn "sao đỏ" xách tai vì "con bé này chắc học lớp 2 mà lại dám đứng vào hàng lớp 3".

Năm học cấp 3, khi lựa chọn các học sinh để đi thi một cuộc thi về kiến thức xã hội thì học sinh Phước được cô chủ nhiệm đề cử nhưng thầy phụ trách quyết định để bạn khác thay vì "thấp quá - xấu mặt nhà trường"

Vào học đại học, phần thi dạy thử tiết học, cô sinh viên Phước cũng không được thi vì cô giáo bảo: "Phần này phải mặc áo dài, mà em mặc áo dài thì kì quá"

Đến khi ra trường, làm giáo viên, cô giáo Phan Thị Phước cũng gặp rất nhiều những tình huống trớ trêu vì chiều cao của mình.

Chị Phước tâm sự: "Là một người thấp lùn, tôi có rất nhiều thiệt thòi. Chính vì vậy, tôi không muốn con mình cũng như các bạn nhỏ khác gặp phải tình trạng như tôi ngày xưa nữa. Giờ đây, xã hội đã hiện đại, có nhiều kiến thức và thông tin cũng như có nhiều dinh dưỡng và các phương pháp giúp phát triển chiều cao, các con hoàn toàn có thể bứt phá, cải thiện thể trạng của chính mình"

Chính với quyết tâm này, chị Phan Thị Phước tìm học chương trình "Trở thành chuyên gia chiều cao" của Học viện chuyên gia chiều cao Midu (Công ty cổ phần Midu MenaQ7). Tại đây, chị được đào tạo chuẩn mực về các kiến thức tổng thể về tăng chiều cao từ việc hỗ trợ các con đi ngủ như thế nào để cao, vận động như thế nào để tối ưu, các môn nào sẽ là những môn vận động vừa hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí, dinh dưỡng như thế nào là khoa học vừa giúp tăng chiều cao mà vừa tránh để lại những hệ quả sau này, rồi các tác nhân khác như môi trường sống, thói quen, tâm lý… Chị đã nỗ lực học tập và thực hành trong gần 3 năm qua và trở thành một trong những học viên xuất sắc của học viện.

Giờ đây, những phụ huynh có con nhỏ ở khu vực La Gi thường tìm đến cô giáo Phước để được hỗ trợ về chiều cao. Ban đầu, nhiều người cũng nghĩ là cô giáo Phước chỉ là một người kinh doanh thêm sữa hay thực phẩm chức năng gì đó. Nhưng khi đưa con đến, điều họ nhận được chủ yếu là kiến thức. Với trái tim của một cô giáo, chị Phước đào tạo cho các phụ huynh rất kỹ về các kiến thức tổng thể giúp con phát triển chiều cao. Sản phẩm - nếu có dùng, chỉ khi các phụ huynh đã thực sự hiểu toàn diện và cũng phải lựa chọn những sản phẩm rất an toàn, có nghiên cứu lâm sàng, bằng chứng khoa học đầy đủ.

Thấp có phải là bất lợi khi làm nghề chiều cao?

Chị Phước chia sẻ: "Hồi mình mới học và làm chuyên gia chiều cao, cũng có người dè bỉu: "cao có chưa nổi mét tư mà cũng đòi làm chuyên gia chiều cao". Nhưng mình nói với họ rằng: "Chính bởi tôi chỉ cao 137cm nên tôi mới có động lực làm nghề này. Hơn nữa, việc tôi thấp không phải lỗi của tôi bởi khi tôi còn nhỏ thì bản thân tôi không thể có kiến thức, hiểu biết để thay đổi cho bản thân tôi được. Ba mẹ thì lúc đó thì còn đang chạy ăn từng bữa, sao có thể nghĩ đến việc tăng chiều cao cho con. Nhưng giờ đây, khi mà thông tin, kiến thức đầy đủ, mà nếu con mình lại tiếp tục thấp thì mới là lỗi của mình"

Giờ đây, các ba mẹ đang có con trong độ tuổi tăng trưởng thường đưa con mình đến để gặp "Cô Phước chiều cao". Đặc biệt, cô Phước còn có phần mềm phân tích thể trạng và dự đoán chiều cao. Mỗi bạn nhỏ khi đến gặp sẽ được cô Phước làm cho một bản phân tích đầy đủ, giúp bố mẹ nhìn thấy được thể trạng của con đang như thế nào: Thấp hay cao so với chuẩn chiều cao, nhẹ hay nặng so với chuẩn cân nặng và giúp phụ huynh thấy được, nếu tiếp tục với thói quen sinh hoạt này thì các năm tiếp theo và tới khi trưởng thành con sẽ cao bao nhiêu. Đây là phần mềm đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn sáng chế.

Chị Lan, một phụ huynh cho biết: "Khi tới để được cô Phước định hướng về chiều cao cho con, tôi cảm thấy rõ sự khác biệt. Nếu những người tư vấn về chiều cao thường phải là những người cao để dễ quảng cáo sản phẩm của mình. Nhưng chưa chắc tôi đã tin bởi những người đó cao vì lý do khác chứ không phải vì sản phẩm. Còn ở đây, cô Phước mặc dù thấp nhưng các con của cô hiện tại đều vượt lên cô Phước rất nhiều, nên tôi tin là chính cô sẽ có phương pháp hiệu quả để giúp cho các con. Điều thứ 2 tôi nhận được là cô Phước luôn tận tình hướng dẫn tôi những phương pháp không mất tiền như về cho con đi ngủ sớm, nghe những âm thanh gì để con dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu, tập những bài tập vận động đơn giản mà mẹ và con đều có thể tập được"

Thật vậy, Chị Phan Thị Phước có 2 bạn nhỏ. Một bạn nữ - khi chị bắt đầu làm chuyên gia chiều cao thì bạn cũng đã gần dậy thì, chính vì vậy chị thay đổi cho bạn chưa được nhiều. Nhưng giờ đây, khi mới 13 tuổi thì bạn cũng đã cao 150cm. Còn bạn nam, 8 tuổi đã cao 130cm, ở mức trên chuẩn độ 1 so với thang đo của WHO. Dự đoán chiều cao của bạn cũng là 173cm. Chị thường nói: "mẹ một mét ba bảy, con một mét bảy ba, như thế là mãn nguyện rồi"

Niềm hạnh phúc khi được làm chuyên gia chiều cao

Từ khi làm chuyên gia chiều cao, xung quanh cô giáo Phước lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ em. Chị rất vui vì được làm công việc ý nghĩa. Chị chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc với chủ trương của Đảng, của Tổng Bí Thư đó là "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình". Để bước vào kỷ nguyên vươn mình, chúng ta cần trang bị cho thế hệ trẻ sức khỏe và thể trạng xứng đáng. Tôi nguyện chung tay để gánh vác trách nhiệm này"

Chị đã nỗ lực học tập, qua môi trường online và hiện tại vẫn không ngừng rèn luyện thông qua các buổi zoom chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các chuyên gia khác trên toàn quốc. Chị cũng đã lặn lội ra Thủ đô để gặp các thầy tại học viện, tham gia hội thảo khoa học về phát triển chiều cao tại Đại học Y Hà Nội.

Niềm vui vô bờ của chị Phan Phước khi được ra Hà Nội gặp thầy Nguyễn Xuân Hợp – người đã "truyền nghề chiều cao" cho chị

Khi tham gia chương trình Hội thảo tại Hà Nội, cô giáo Phan Thị Phước cũng đã nhận được một ý mà chị rất tâm đắc, đó là: "Không thể có một trí tuệ sáng suốt trong một thể trạng yếu đuối". Việc giúp các em nhỏ phát triển chiều cao, không chỉ là vấn đề thể trạng mà còn là toàn bộ nền tảng cho các thanh niên tương lai.

Và trên con đường đó, có cô giáo Phan Thị Phước không chỉ là một người lái đò chở tri thức mà còn là một chuyên gia chở chiều cao cho các con, để các con có được hành trang toàn diện bước vào đời, cống hiến và xây dựng đất nước mạnh giàu!