Người dân khu vực này đặc biệt lưu ý: Chỉ ít giờ tới, nguy cơ gió mạnh và mưa dông rất cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Hiện tại, khu vực Bắc Biển Đông đang xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; riêng trạm Phú Quý ghi nhận gió giật cấp 7. Trong khi đó, rãnh áp thấp phía Nam có trục đi qua khoảng 5–7 độ vĩ Bắc, tạo điều kiện gây nhiễu động thời tiết trên biển.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, được dự báo tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, kèm theo các đợt giật cấp 8–9. Sóng biển cao từ 2,0–4,0 m, biển động mạnh.

Cùng thời gian, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ TP. Huế đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và cả vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7 là rất cao.

Từ đêm 11/12 đến ngày 12/12, khu vực Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Sóng biển duy trì độ cao 2,0–4,0 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở mức cấp 2.

Theo dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn, gây mất an toàn cho việc di chuyển và khai thác trên biển.

Dự báo thời tiết đêm 10 và ngày 11/12/2025

Tại Hà Nội, trời nhiều mây với mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3 duy trì không khí lạnh, khiến đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18–20 độ, cao nhất 22–24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, xuất hiện mưa vài nơi cùng sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào buổi sáng. Gió nhẹ. Thời tiết về đêm và sáng trời rét, một số nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ, có nơi dưới 14 độ; nhiệt độ cao nhất 23–26 độ.

Tại Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3 duy trì cảm giác rét về đêm và sáng, đặc biệt vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, vùng núi có điểm dưới 16 độ; cao nhất 21–24 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây nhiều, mưa vài nơi và sương mù nhẹ buổi sáng. Riêng TP. Huế có mưa vừa đến mưa to trong đêm, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ban ngày tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, cao nhất 22–25 độ.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ban ngày tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2–3, kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ; nhiệt độ cao nhất dao động 24–26 độ, riêng phía Nam đạt 27–30 độ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ; cao nhất 25–28 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Tây xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Gió đông bắc cấp 2–3, khả năng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ; cao nhất 29–32 độ.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ và cao nhất 29–32 độ.