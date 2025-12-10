Bức ảnh cách "ông bà ta" chống trộm hút 100.000 views, con cháu bình luận: Quá "vuýp"!

Những hình ảnh quen thuộc của ngày xưa đôi khi chỉ cần một chi tiết rất nhỏ cũng có thể khiến ta nhớ lại cái thời bình dị mà thân thương . Điển hình là mới đây, một bức ảnh đăng tải trên Threads đã bất ngờ gây bão, hút gần 100.000 lượt xem dù nội dung chỉ là bức tường xi măng mộc mạc.

Điều thú vị nằm ở chi tiết mà ai nhìn vào cũng lập tức nhận ra: những mảnh sành cắm dày đặc trên mép tường - chính là phương pháp chống trộm rất đỗi quen thuộc của bao thế hệ gia đình xưa kia. Dưới phần bình luận, cư dân mạng rôm rả chia sẻ những kỷ niệm có 1-0-2 với cách thức chống trộm đậm chất Việt Nam. Không ít bình luận còn cho rằng chỉ nhìn bức ảnh thôi đã thấy cả tuổi thơ ùa về.

Bức ảnh bức tường chi măng dày đặc mảnh sành đang "viral" trên Threads

Ngày trước, khi nhà cửa chưa hiện đại, tường rào cũng chưa xây cao như bây giờ, cũng chẳng có camera hay khóa thông minh. Hầu hết các gia đình chỉ dựng một bức tường bê tông đơn giản rồi tận dụng chai thủy tinh cũ, đập lấy mảnh sành để cắm kín dọc mép tường. Mảnh nào mảnh nấy được đặt nghiêng lên trời, sắp đều tay, tạo thành một lớp chắn vừa rẻ vừa hiệu quả. Nhìn thì mộc mạc nhưng lại là hàng phòng vệ "đáng gờm", khiến ai lạ muốn leo tường cũng phải chùn bước.

Chỉ cần vô tình trượt tay, các mảnh thủy tinh sắc lẹm có thể rạch rách áo quần, nặng hơn là cứa vào da thịt. Chính vì hiệu quả ấy mà có thể nói ngày xưa, 10 nhà thì 9 nhà đều chống trộm bằng cách này. Thậm chí có những gia đình còn cẩn thận hơn, giăng thêm dây thép gai hoặc nối thêm lưới điện để tăng mức an toàn cho không gian sống.

Dù ngày nay cổng rào đã kiên cố, hiện đại và thẩm mỹ hơn rất nhiều, phương pháp chống trộm bằng mảnh thủy tinh cũng dần biến mất, nhưng đâu đó ở vài vùng quê, người ta vẫn còn thấy những bức tường giữ nguyên cách làm xưa.

Không chỉ là một chi tiết xây dựng, hình ảnh những mảnh sành tua tủa ấy đã trở thành ký ức chung của người Việt, đặc biệt với thế hệ 8x, 9x. Đây vừa là giải pháp chống trộm đơn sơ vừa là dấu ấn thân thuộc trong tâm trí nhiều người.

Một số bình luận của CĐM: - Cách chống trộm "peak" nhất mọi thời đại - Đã từng vô tình "dính chưởng" cái mảnh thủy tinh này và giờ tay vẫn còn sẹo. Nhắc lại vẫn đau - Chỗ tui rải mảnh kính vỡ nên trong suốt luôn, lơ ngơ là đau tay liền - Game sinh tồn đời đầu - Xưa không biết đi xe đạp nên lao vào cái tường này xong quệt tay cái, xoẹt 1 vết dài 2cm đến giờ vẫn còn sẹo - Ông bà ta quá vuýp!

Một số cách chống trộm hiện đại cho không gian sống ngày nay

1. Camera an ninh

Camera là lựa chọn phổ biến được nhiều gia đình lựa chọn để chống trộm cho không gian sống. Nhờ khả năng quan sát liên tục, phát hiện chuyển động và gửi cảnh báo về điện thoại, camera giúp chủ nhà nhận biết bất thường ngay khi xảy ra. Một số mẫu còn hỗ trợ lưu trữ đám mây, ghi hình ban đêm và nhận diện người lạ, phù hợp cho cả căn hộ lẫn nhà phố.

2. Khóa thông minh

Khóa thông minh giúp loại bỏ nguy cơ bị phá bằng chìa cơ truyền thống. Người dùng có thể mở cửa bằng mã số, vân tay hoặc ứng dụng, đồng thời kiểm tra lịch sử ra vào theo thời gian thực. Nhiều dòng khóa còn tích hợp cảnh báo khi có ai cạy cửa, giúp tăng độ an toàn mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ.

3. Xây tường rào cao kết hợp thanh chống leo

Đây có thể xem là lớp bảo vệ vật lý hiệu quả nhất. Thay vì xây tường quá dày, xu hướng hiện nay là tường vừa phải nhưng bổ sung các thanh kim loại, nan chống đột nhập hoặc thiết kế đỉnh tường có góc nghiêng khó bám. Cách này vừa hạn chế trộm leo vào, vừa giữ không gian thông thoáng và gọn mắt.