Chủ nhà giàu phát hiện bi kịch của giúp việc nói tiếng Anh như gió: Lương 18 triệu nhưng chỉ được tiêu 1,5 triệu

* Câu chuyện đang đứng top thịnh hành trên Douyin Trung Quốc.

Giúp việc nhà - tưởng chỉ là công việc giản đơn thực tế lại là nơi chứa vô vàn số phận éo le hơn người ta nghĩ. Và đôi khi, bên cạnh những con người lặng lẽ ấy là những bí mật khiến người nghe phải sững sờ.

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua là Lâm Gia Linh , 24 tuổi, quê Quảng Tây, cô giúp việc có học vấn thuộc diện “khủng” nhưng lại sống kín đáo đến mức chủ nhà cũng không đoán nổi thân phận thật.

Cô gái trẻ bước chân vào nhà đại gia với công việc không ai ngờ

Gia Linh ứng tuyển vị trí giúp việc theo giờ cho gia đình doanh nhân Lưu Khải, chủ chuỗi cà phê lớn ở Nam Ninh. Vợ anh, Diêu Lam , là streamer bán hàng với hơn một triệu người theo dõi, mỗi buổi live chốt đơn nhiều đến mức cần cả đội đóng hàng phía sau.

Công việc của Gia Linh được thỏa thuận:

Làm từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày 6 tiếng

Dọn dẹp, làm bếp

Trông bé gái 3 tuổi

Hỗ trợ đóng hàng khi livestream

Lương 18 triệu/tháng , thưởng thêm nếu đơn tăng mạnh

Ấn tượng đầu tiên của chủ nhà về cô giúp việc này: lịch sự, sạch sẽ, làm đâu ra đấy, không bao giờ hỏi chuyện riêng . Cô gần như hòa lẫn vào góc nhà, nhẹ nhàng và im lặng.

Nhưng có những điều nhỏ nhặt khiến Diêu Lam bắt đầu thấy “sai sai”: Gia Linh phân loại đơn hàng nhanh như dân logistics lâu năm; Tay cô gõ máy tính vù vù; Tính nhẩm siêu chuẩn; Cách nói chuyện với bé Candy theo đúng kỹ thuật sư phạm

Một người giỏi như vậy… sao lại chọn làm giúp việc?

Khoảnh khắc “lộ tài” khiến chủ nhà bàng hoàng

Chiều hôm đó, có khách nước ngoài gọi video để khiếu nại đơn hàng bị giao nhầm. Chồng đi công tác, Diêu Lam luống cuống vì không biết tiếng Anh, chỉ biết gật và cười trừ.

Đúng lúc ấy, Gia Linh bưng giỏ đồ đi ngang, liền hỏi:

“Chị để em giúp nhé?”

Không chờ đồng ý, cô nhận cuộc gọi. Giọng Anh - Mỹ chuẩn chỉnh, tốc độ nói tự nhiên đến mức vị khách tưởng đang trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng quốc tế. Chỉ trong vài phút, vấn đề được giải quyết, khách còn cảm ơn rối rít.

Diêu Lam đứng bên cạnh há hốc miệng.

“Cô học ở đâu mà giỏi thế?”

Gia Linh chỉ đáp gọn: “Em… học tạm thôi ạ.”

Câu trả lời ấy càng khiến Diêu Lam thấy bí ẩn.

Tờ giấy chuyển tiền bóc trần một bi kịch

Mọi chuyện vỡ lẽ trong một buổi chiều mưa. Gia Linh đứng ở hiên nhà, tay run run cầm biên lai chuyển khoản gần 16,5 triệu đồng . Trong ví cô chỉ còn đúng 200.000 .

Diêu Lam hỏi: “Lương 18 triệu, sao cô chẳng giữ lại gì?”

Gia Linh im lặng hồi lâu rồi bật khóc.

“Em… đang trả tiền cứu bố em.”

Và câu chuyện phía sau khiến bất cứ ai nghe cũng lặng người.

Bố Gia Linh từng là kỹ sư điện, là trụ cột của gia đình. Một tai nạn lao động khiến ông mất khả năng đi lại, phải nghỉ việc. Mẹ cô vì áp lực mà bỏ đi, để lại hai bố con nương tựa nhau.

Gia Linh là niềm tự hào của cả họ: học giỏi, từng đạt học bổng toàn phần ngành Ngôn ngữ tại một trường đại học danh tiếng.

Nhưng năm cuối, bố cô được chẩn đoán suy thận nặng, phải chạy thận 3 lần/tuần, chi phí gần 20 triệu mỗi tháng .

“Em không còn đường nào khác. Em nghỉ học, rời ký túc xá, đi tìm việc gì có thể nhận lương ngay. Công việc văn phòng không đủ tiền và tháng đầu còn chưa có lương. Chỉ có giúp việc là trả ngay theo ngày.”

“Cô trả hết tiền cho bệnh viện ư?”

“Dạ… em giữ lại khoảng 1,5 - 2 triệu để ăn uống. Còn lại phải gửi viện. Nếu không bố em không sống nổi.”

Câu nói nhẹ nhưng khiến Diêu Lam sững sờ.

Chủ nhà ôm chặt cô giúp việc: “Sao cô có thể âm thầm như vậy…”

Diêu Lam vừa thương, vừa tự trách: “Tôi ở đây tiêu tiền mà không nghĩ gì, còn cô phải sống từng đồng. Sao cô không nói với tôi?”

Gia Linh chỉ khẽ cười: “Em quen rồi chị ạ. Với lại, ở nhà chị, công việc sạch sẽ, mọi người tử tế, bé Candy dễ thương… Em biết ơn nhiều lắm.”

Cả nhà chủ rơi nước mắt. Diêu Lam đăng câu chuyện lên mạng với sự đồng ý của Gia Linh, kèm dòng:

“Làm nghề gì không quan trọng. Quan trọng là phía sau mỗi người là một câu chuyện mà ta không bao giờ thấy được.”

Sau khi câu chuyện lan truyền, cư dân mạng để lại hàng trăm nghìn bình luận: “Cô gái này xứng đáng có một tương lai rực rỡ.”, “Không ai chọn được số phận, nhưng có thể chọn cách sống", “Trời không bao giờ tuyệt đường của người thiện lương.”

Diêu Lam cũng đưa ra lời hứa: Tăng lương ngay lập tức cho Gia Linh, cho cô làm thêm online buổi tối để tăng thu nhập, kết nối với quỹ từ thiện hỗ trợ chi phí chạy thận cho bố cô, khi cô sẵn sàng, sẽ giúp cô quay lại con đường học vấn

Còn Gia Linh, dù vẫn lặng lẽ như trước, nhưng nụ cười đã đỡ buồn hơn.

Không ai biết tương lai sẽ thế nào, nhưng những người mạnh mẽ như cô, dù khởi đầu từ điểm thấp nhất, rồi cũng có ngày bước lên vùng sáng.