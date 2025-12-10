Người phụ nữ đi rút 58 triệu đồng trong tài khoản của chính mình nhưng bị từ chối, nhân viên ngân hàng cho biết: “Chúng tôi hết tiền rồi”

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu bước vào ngân hàng, họ có thể rút tiền của chính mình mà không gặp vấn đề gì. Nhưng đối với một phụ nữ ở Úc, điều đó đã không xảy ra.

Taryn Compton, người dùng tài khoản @basketballmumma trên TikTok, đầu năm nay đã chia sẻ trải nghiệm gây bực bội của mình tại ngân hàng khi cô cố gắng rút 3.500 đô la Úc tiền mặt (khoảng 58 triệu đồng), nhưng lại được thông báo rằng chi nhánh này không còn xử lý tiền mặt tại quầy giao dịch nữa. Chính sách thay đổi bất ngờ này khiến cô choáng váng, và video kể về sự việc của cô nhanh chóng lan truyền.

Trong video TikTok của mình, Compton giải thích rằng cô đến ngân hàng mà không mang theo thẻ vật lý nhưng không quá lo lắng, vì nghĩ rằng cô có thể rút tiền mặt qua giao dịch viên. Tuy nhiên, điều đó không còn là một lựa chọn nữa.

Cô kể lại: “Giao dịch viên tiếp tục nói với tôi rằng họ không còn giữ tiền mặt trong ngân hàng nữa. Bạn chỉ có thể lấy tiền ra qua máy ATM.” Nhân viên ngân hàng đề nghị thiết lập một thẻ kỹ thuật số để cô sử dụng tại máy ATM thay thế.

“Làm thế nào bạn đến một ngân hàng mà lại không thể lấy tiền mặt?” – cô thốt lên trong video.

Video của người phụ nữ đã gây tranh luận

Nhưng khi Compton cố gắng rút tiền, cô liên tục nhận được thông báo lỗi. Bực bội, cô quay lại gặp giao dịch viên, người này đề nghị cô thử đến một ngân hàng khác.

Cô nói: “May mắn thay, tôi có một tài khoản ở ngân hàng khác, vì vậy tôi đã chuyển từng đồng xu ra khỏi tài khoản đó, đóng tài khoản ngay tại chỗ, và đến ngân hàng khác để rút tiền. Nhưng điều đó khiến tôi suy nghĩ về hệ thống ngân hàng của chúng ta và vị trí hiện tại của nó.”

Một xu hướng ngày càng tăng hướng tới ngân hàng không tiền mặt

Trải nghiệm của Compton không phải là duy nhất. Một số ngân hàng lớn trên thế giới đang chuyển hướng sang mô hình không dùng tiền mặt, với lý do nhu cầu giao dịch tiền mặt trực tiếp giảm.

Một người phát ngôn của ANZ Úc cho biết: “Một số chi nhánh của ANZ không còn xử lý tiền mặt tại quầy giao dịch nhưng vẫn tiếp tục cung cấp tiền mặt thông qua các máy ATM thông minh ngay tại chỗ.”

Động thái này phản ánh một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn khi các tổ chức tài chính thúc đẩy các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số. Nhưng trong khi một số khách hàng đồng tình, những người khác lại cảm thấy bất ngờ trước những thay đổi này.

Nhiều người xem video của Compton đã bị sốc khi một ngân hàng có thể từ chối xử lý việc rút tiền mặt. Một netizen bình luận: “Tiền mặt là tiền tệ hợp pháp, vì vậy tôi bối rối không hiểu làm thế nào một ngân hàng lại không có tiền mặt. Tôi cũng sẽ làm như vậy và chuyển ngân hàng.”

Những người khác lại thấy sự thay đổi là không thể tránh khỏi: “À, ý tôi là, chúng ta đang hướng tới một nền kinh tế kỹ thuật số, vì vậy điều này đang trở thành một điều phải chấp nhận.”

Ảnh minh họa

Nhưng đối với nhiều người, vấn đề không chỉ là việc chuyển đổi sang kỹ thuật số mà là về quyền kiểm soát. Theo Insider, khi các tổ chức tài chính xử lý ngay cả những giao dịch nhỏ nhất, những lo ngại về sự giám sát và các giới hạn đối với chi tiêu cá nhân ngày càng tăng lên.

Cuộc tranh luận tiền mặt hay không tiền mặt của Úc không hề nguội đi; nó chỉ càng trở nên gay gắt hơn. ANZ đã tăng cường các chi nhánh không có giao dịch viên ở các thành phố lớn, với hơn 100 địa điểm không còn xử lý tiền mặt tại quầy tính đến tháng 3 năm 2025. Đặc biệt, Victoria đã trở thành một điểm nóng. Trong khi đó, Macquarie đã chuyển hoàn toàn sang dịch vụ tiền mặt và séc chỉ qua kỹ thuật số, mặc dù khách hàng vẫn có thể rút tiền mặt từ máy ATM.

Các nhà hoạch định chính sách, về phần mình, đang cố gắng làm chậm lại quá trình này. Hiệp hội Ngân hàng Úc đã kéo dài việc tạm dừng đóng cửa các chi nhánh khu vực đến năm 2027.

Chính phủ và các cơ quan quản lý cũng đang cân nhắc một khuôn khổ quốc gia để duy trì khả năng phân phối tiền mặt. Bộ Tài chính Úc đã đưa ra nhưng chưa ban hành một quy tắc yêu cầu chấp nhận tiền mặt đối với các giao dịch mua bán thiết yếu.

Nguồn: GOOD Magazine