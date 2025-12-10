Những nhân sự “in ra tiền” cho công ty: Kỹ năng để được tăng lương năm 2026!

"Năm nay còn giữ được việc đã là thành tựu".

Suy nghĩ này dường như là tinh thần chung của dân văn phòng trên khắp thế giới. AI bùng nổ, làn sóng sa thải âm thầm khắp nơi, từ đầu năm đến cuối năm. Thế nên hiển nhiên, an toàn vượt qua con sóng này là nỗ lực đáng ghi nhận. Gọi đó là thành công cũng chẳng sai.

Nhưng khi nghĩ về năm mới đang đến rất gần, nhiều chuyên gia dự đoán: 2026 không còn là năm của "nỗi ám ảnh sa thải", mà có thể sẽ là một cuộc chiến tăng lương. Suy cho cùng, sau khoảng 3 năm, làn sóng sa thải đã không còn khiến chúng ta bất ngờ - dù không ai mong nó tới.

Và vấn đề làm sao giữ được việc cũng là chuyện đã cũ, thay vào đó, câu hỏi được dự đoán sẽ là "trọng tâm 2026" là: Làm sao tăng lương?

Không thiếu việc lương cao

Ở phía bên kia bán cầu, cụ thể là phố Wall - Trung tâm Tài chính sôi động bậc nhất xứ cờ hoa, các vị trí tuyển dụng với mức lương như mơ hoàn toàn không thiếu.

Điều đáng nói nằm ở thực tế này: Dù là trung tâm tài chính, nhưng vị trí "hút lương" nhất không phải là môi giới/tư vấn đầu tư, mà lại là người có khả năng "đào tạo, huấn luyện trí tuệ nhân tạo - AI".

Ảnh minh họa

Các tập đoàn tài chính lớn đang đổ hàng tỷ USD vào công nghệ, và chính làn sóng này đã hình thành một cuộc chiến nhân tài, đẩy mức lương trong ngành AI cao đến mức khó tin.

David Solomon - CEO của Goldman Sachs (Tập đoàn đầu tư đa quốc gia, cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới), cho biết: Chỉ trong năm 2025, Goldman Sachs đã chi tới 6 tỷ USD (khoảng 158 nghìn tỷ đồng) cho việc phát triển công nghệ . Trong khi đó, Bank of America - Một tập đoàn đầu tư lớn khác, cũng dành 4 tỷ USD (khoảng 105 nghìn tỷ đồng) cho việc nghiên cứu, phát triển các sáng kiến công nghệ mới .

Một phần lớn trong khối ngân sách tỷ đô này, được dùng để xây dựng "đội ngũ lãnh đạo AI", từ kỹ sư đến các quản lý cấp cao phụ trách chiến lược AI toàn diện.

Thế nên, rõ ràng "không thiếu việc lương cao" là lời khẳng định hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đáp ứng được mức lương này lại không nhiều.

Ryan Bulkoski - Giám đốc Tuyển dụng trong lĩnh vực AI, phân tích dữ liệu tại Heidrick & Struggles, khẳng định: "Nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuần thục kỹ năng sử dụng và phát triển AI tăng nhanh đến mức người lao động không theo kịp. Chính sự chênh lệch trong cung - cầu này đã đẩy mức lương trong ngành tăng chóng mặt" .

Còn theo nhận định của Chris Connors - Chuyên gia Tuyển dụng tại Johnson Associates: Vị trí lãnh đạo cấp cao trong việc điều phối, sử dụng và phát triển AI hiện là "công việc hotnhất thị trường", đến mức các tập đoàn lớn sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc về mức lương trần, chỉ để săn được nhân tài.

Bulkoski nhấn mạnh thêm cho nhận định của Connors: "Một số lãnh đạo trong lĩnh vực này thậm chí đã được nhận gói đãi ngộ lên đến 7-8 chữ số hàng năm. Đây là điều rất hiếm gặp trong ngành ngân hàng ở Mỹ, vì tất cả mọi nhà băng luôn có khung lương rất chặt" .

Vì sao AI lại là "vũ khí tăng lương" trong 2026?

Tất cả những nhận định và con số phía trên như ngầm khẳng định thực tế: 2026 muốn tăng lương, buộc phải giỏi AI .

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu mới nhất của Revelio Labs - Một công ty cung cấp dịch vụ khảo sát thị trường đa lĩnh vực, nhu cầu tuyển dụng nhân tài AI trong tài chính năm 2025 đã tăng gấp 10 lần so với tháng 1/2022. Chỉ riêng trong tháng 12/2025, 6 ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đã đăng tuyển hơn 2.000 vị trí có liên quan đến AI.

Revelio Labs cũng ghi nhận mức lương trung bình cho chuyên gia AI trong ngành tài chính đã tăng từ 142.000 USD/năm vào năm 2020, lên khoảng 180.000 USD/năm vào năm 2025 - mức tăng tương đương 25% .

Rõ ràng, AI không còn là lợi thế "thêm vào", mà là điều kiện bắt buộc nếu muốn tăng lương hoặc gia nhập đội ngũ "thu nhập cao". Thực trạng này có thể được giải thích bằng 3 lý do dưới đây.

1 - Cung ít hơn cầu

Theo nhận định của Revelio Labs, toàn bộ ngành tài chính đang khát nhân sự AI. Nhu cầu tăng 10 lần chỉ sau 3 năm. Khi số người "làm được việc thật" ít hơn rất nhiều so với nhu cầu tuyển dụng, mức lương được đẩy lên cao là điều tất yếu.

Các chuyên gia AI cấp cao, đặc biệt là những người có khả năng dẫn dắt chiến lược, trở thành nhóm được săn đón nhất.

2 - Kỹ năng AI gắn liền với quyền lực trong doanh nghiệp

Tiền lương hay các đãi ngộ đi kèm không còn là lợi ích đáng quan tâm duy nhất. Điều mà các lãnh đạo AI tìm kiếm và mong muốn được đáp ứng là quyền lực định hình chiến lược công ty.

Bulcoski cho biết nhiều nhân sự quản lý cấp trung đã và đang được ngồi chung cuộc họp, tham gia đóng góp ý kiến với các cấp lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp. Nếu như trước đây, họ thường chỉ được nghe truyền đạt lại thông tin từ lãnh đạo cấp cao - gọi thẳng ra là "dí việc", thì giờ, nhờ có kỹ năng AI, ván bài đã lật ngược.

Ảnh minh họa

Họ có tiếng nói, và tiếng nói của họ được xem trọng, lắng nghe. Đó mới là điều khiến họ cảm thấy bản thân mình đang phát triển, chứ không chỉ là lương thưởng hay đãi ngộ. Thế nên, kỹ năng AI không chỉ mang lại lương cao mà còn mang lại vị thế - điều mà các ngành khác khó sánh kịp.

3 - AI tạo giá trị trực tiếp và đo lường được - Những nhân sự "in ra tiền"

Theo Bulkoski, điểm khác biệt của các "nhân tài AI" nằm ở khả năng biến công nghệ thành giá trị thương mại thực tế, chứ không chỉ giỏi lý thuyết. Những người có thể chứng minh tác động bằng số liệu cụ thể luôn là nhóm được trả lương cao nhất, bởi họ có khả năng cải thiện doanh thu, tối ưu vận hành và giảm chi phí ở quy mô lớn.

Nói cách khác, họ "in ra tiền" cho doanh nghiệp và hiển nhiên, chẳng ai tiếc tiền tăng lương cho nhân sự làm được việc này!

(Nguồn: The Business Insider)