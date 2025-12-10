Ngày nào cũng ăn 1 loại rau, người phụ nữ 60 tuổi không tái phát ung thư suốt 10 năm: Bác sĩ cũng bất ngờ vì một thứ biến mất

Rau họ cải từ lâu được xem là "siêu thực phẩm" nhờ khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và hỗ trợ giải độc cho cơ thể. Mới đây, bác sĩ thận học Hồng Vĩnh Tường đã chia sẻ trên một chương trình sức khỏe về trường hợp đặc biệt của nữ bệnh nhân 60 tuổi: Sau khi điều trị ung thư thận giai đoạn I, bà duy trì thói quen ăn rau họ cải mỗi ngày và suốt 10 năm không hề tái phát. Không chỉ vậy, tình trạng nhiễm trùng đường tiểu tái đi tái lại nhiều năm cũng gần như biến mất.

Theo bác sĩ Hồng, trước khi phát hiện ung thư, bệnh nhân bị viêm đường tiết niệu khoảng 6-7 lần mỗi năm. Mỗi đợt bệnh là cảm giác nóng rát khi đi tiểu, thậm chí có máu trong nước tiểu. Dù xét nghiệm nước tiểu chỉ thấy bạch cầu tăng nhưng không tìm thấy vi khuẩn hay hồng cầu - không giống nhiễm trùng thông thường - bác sĩ vẫn cho siêu âm để kiểm tra sâu hơn. Kết quả phát hiện khối u 1,5cm ở thận, nghi ác tính.

Sau phẫu thuật, bệnh lý được xác nhận là ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn sớm. Bác sĩ Hồng khuyên bệnh nhân thay đổi lối sống và tăng cường rau củ, đặc biệt là ngũ sắc rau quả và nhóm rau họ cải như bông cải xanh, cải thảo, cải xoăn, cải xanh… Bệnh nhân nghiêm túc thực hiện trong nhiều năm, duy trì lượng rau ổn định mỗi ngày. Kết quả, khối ung thư của bà không tái phát và nhiễm trùng đường tiểu cũng giảm đáng kể.

Các loại rau họ cải có tác dụng ngừa ung thư như thế nào?

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường giải thích: Nhóm cruciferous vegetables (rau họ cải) gồm bông cải xanh, súp lơ, cải kale, cải bắp, cải thìa, cải xanh, cải brussels, củ cải, mù tạt… khi chuyển hóa sẽ tạo ra những chất có khả năng chống viêm, chống ung thư và hỗ trợ thải độc. Nhờ vậy, nhóm rau này giúp giảm nguy cơ hình thành tế bào ác tính và có lợi cho việc phòng ngừa bệnh mạn tính.

5 cơ chế chính giúp rau họ cải trở thành "lá chắn ung thư"

- Chống viêm, chống oxy hóa mạnh: Sulforaphane trong rau họ cải kích hoạt Nrf2, con đường phòng vệ nội sinh mạnh nhất của cơ thể. Chất ức chế NF-κB trong loại rau này cũng là yếu tố thúc đẩy viêm mạn, nền tảng của nhiều bệnh ung thư.

- Hỗ trợ thải độc, giảm chất gây ung thư: Hoạt hóa enzyme giải độc pha II, giúp đào thải độc chất và chuyển hóa chất gây ung thư.

- Ngăn tế bào ung thư phát triển: Gây ngưng chu kỳ tế bào và tăng apoptosis (tự chết) ở tế bào ác tính.

- Ức chế tạo mạch máu nuôi khối u: Nhiều isothiocyanate được chứng minh cản trở quá trình tạo mạch, khiến khối u khó phát triển.

- Điều hòa gene & biểu sinh (epigenetics): Sulforaphane ức chế HDAC, ảnh hưởng methyl hóa DNA - cơ chế quan trọng để ức chế ung thư.

Những cơ chế này đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu tổng quan, phân tích cơ chế ở người và động vật.

Ông cũng nhấn mạnh, dù rau họ cải rất tốt, nhưng cơ thể vẫn cần chế độ ăn cân bằng, sinh hoạt điều độ và khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát bệnh tật hiệu quả. "Sức khỏe phải do chính mình giữ lấy mỗi ngày", bác sĩ nói.

Ăn bao nhiêu là tốt? Chế biến thế nào để "giữ chất chống ung thư"?

- Nên ăn đa dạng: Bông cải xanh, cải xoăn, cải bắp, cải brussels, cải thìa… vì mỗi loại chứa glucosinolate khác nhau.

- Hấp nhẹ 1-3 phút là cách tốt nhất để giữ enzyme myrosinase.

- Luộc quá lâu hoặc xào lửa quá mạnh sẽ làm giảm hoạt tính.

- Nếu phải nấu chín kỹ, hãy ăn kèm ít rau họ cải sống (ví dụ vài nhánh bông cải xanh nhỏ) để tăng khả năng tạo sulforaphane.

- Không có "liều cố định", nhưng hầu hết nghiên cứu quan sát cho thấy từ 3-5 khẩu phần rau/ngày, trong đó có 1 khẩu phần rau họ cải, sẽ đem lại lợi ích dài hạn.