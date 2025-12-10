Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu ngày đôi 12/12, săn vé siêu khuyến mãi giảm giá 100% cùng Vietjet

10-12-2025 - 17:30 PM | Sống

Mừng siêu khuyến mãi lớn nhất trong năm, ngày 12/12, Vietjet mở bán triệu vé khuyến mãi giảm tới 100%, dành tặng khách hàng cơ hội vi vu siêu tiết kiệm trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế cùng Vietjet mùa lễ hội cuối năm và năm mới 2026.

Trong khung giờ 00h00 đến 23h00 ngày 12/12/2025 (GMT+7), chỉ cần đặt vé Eco và nhập mã THANKS, hành khách sẽ nhận ưu đãi giảm đến 100% giá vé (không gồm thuế, phí), áp dụng toàn mạng bay Vietjet. Thời gian bay linh hoạt từ 05/01/2026 đến 31/12/2026 (**).

Không khí cuối năm đang lên cao ở những điểm đến được yêu thích như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Australia. Ngày đôi 12/12 là dịp lý tưởng để tự thưởng cho mình một chuyến đi trọn vẹn, kèm ưu đãi 20kg hành lý ký gửi miễn phí (*) khi đặt vé Eco trên các đường bay thẳng quốc tế từ nay đến 31/12/2025.

Vietjet tiếp tục mang đến hàng loạt lựa chọn linh hoạt để hành khách lên kế hoạch du lịch và đón năm mới theo cách riêng. Bay cùng Vietjet, khách hàng được trải nghiệm đội tàu bay thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, thực đơn món nóng đa dạng từ Phở Thìn, Bánh mì đến cà phê sữa đá,… cùng nhiều hoạt động văn hóa giải trí trên độ cao 10,000m.

Đợt sale 12/12 đang đến gần với mức ưu đãi lớn nhất năm. Hãy nhanh tay đặt vé và sẵn sàng cho hành trình đón năm mới đầy hứng khởi cùng Vietjet.

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây - Vietjet thôi!

(*) Điều kiện và Điều khoản

(**) Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay. Không áp dụng cho một số giai đoạn cao điểm.

