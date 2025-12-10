5 thực phẩm ĐẠI KỊ tủ lạnh, càng để lâu càng biến chất gây hại

Khoai tây

Không ít gia đình có thói quen cho cả túi khoai vào ngăn mát ngay sau khi đi chợ. Nhưng khoai tây vốn là loại củ sinh trưởng tốt trong điều kiện khô thoáng. Khi đưa vào tủ lạnh, tinh bột trong khoai chuyển sang đường nhanh hơn bình thường. Khi nấu món chiên hoặc rang, những phân tử đường này dễ tạo thành chất gây hại cho cơ thể. Tủ lạnh vì thế không phải lựa chọn đúng. Khoai tây nên để nơi râm, có gió tự nhiên. Khi mua ở chợ, bạn chọn củ chắc, cầm lên không mềm nhão, phần mắt khoai ít và khô là loại để được lâu nhất.

Cà chua

Nhiều người cất cà chua trong tủ vì sợ nhanh héo. Tuy nhiên cà chua bị lạnh sẽ xuất hiện tình trạng nứt vỏ, sụt độ ngọt và gần như mất hương thơm. Cấu trúc thịt quả bị phá vỡ khiến cà chua khi cắt ra bị nát. Điều này làm món ăn giảm độ ngon, đặc biệt là các món salad hoặc món xào cần độ săn. Cà chua hợp nhất là để trên mâm gỗ, thoáng nhưng tránh nắng gắt. Khi đi chợ, hãy quan sát phần cuống. Cuống còn tươi cho thấy quả mới, để ngoài được lâu mà không cần phụ thuộc vào tủ lạnh.

Mật ong

Lọ mật ong để trong tủ lạnh sẽ sớm đặc quánh và xuất hiện tinh thể đường. Về mặt an toàn thì không quá đáng ngại, nhưng chất lượng sẽ giảm rõ rệt. Mùi thơm nhẹ của mật ong không còn nguyên vẹn, vị ngọt mất sự mượt mà vốn có. Người dùng lâu sẽ thấy mật ong hóa đục và khó hòa tan. Mật ong vốn thích hợp với môi trường mát tự nhiên, tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ cần để trong ngăn tủ bếp là đủ. Khi mua mật ong, nên chọn loại có nguồn gốc rõ ràng, màu tự nhiên, không quá trong suốt hoặc quá đặc.

Bánh mì

Bánh mì vốn là thực phẩm không chịu được môi trường ẩm. Khi để trong tủ lạnh, phần vỏ hút ẩm ngược, trở nên dai cứng và nhanh chóng mất hương thơm. Ruột bánh cũng tách sợi, ăn bứt vị. Đây là lý do nhiều cửa hàng khuyến cáo khách mua theo lượng ăn trong ngày. Nếu buộc phải để lâu, giải pháp đúng là cấp đông trong túi kín rồi hâm lại bằng nhiệt độ thấp. Cách này giữ được độ giòn tốt hơn so với để ngăn mát. Khi đi siêu thị, bạn nên chọn ổ bánh còn ấm, vỏ giòn nhẹ và mùi lúa mì rõ rệt, đây là loại ngon nhất dù không bảo quản lạnh.

Quả chuối

Chuối là loại quả tuyệt đối không nên bảo quản trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp sẽ phá vỡ quá trình chín tự nhiên của quả. Khi bị “sốc lạnh”, lớp vỏ chuối thâm đen rất nhanh trong khi phần ruột bên trong lại mềm nhũn, mất độ ngọt và giảm hẳn hương thơm đặc trưng. Không chỉ biến đổi màu sắc, chuối để trong tủ lạnh còn dễ bị khô, giảm chất chống oxy hóa và mất đến một phần giá trị dinh dưỡng vốn có.

Với những gia đình hay mua chuối chín sẵn ở chợ, việc bỏ lạnh càng khiến quả nhanh xuống cấp, ăn kém ngon và dễ phải bỏ phí. Cách tốt nhất là đặt chuối ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và có thể bọc cuống bằng màng bọc thực phẩm để hạn chế quá trình chín quá nhanh. Như vậy chuối giữ được độ thơm dẻo, vàng đều và không bị biến chất trong quá trình bảo quản.