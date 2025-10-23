5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần. Với chị em phụ nữ hiện đại, dù phải đối mặt với nhiều áp lực, nhiều món ăn tiện lợi và "khoái khẩu" lại đang âm thầm đẩy tinh thần vào trạng thái uể oải, lo âu, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm.

Đặc biệt, ở giai đoạn tiền mãn kinh (thường sau tuổi 40), khi hormone estrogen sụt giảm khiến cơ thể nhạy cảm và dễ rối loạn cảm xúc hơn. Nếu tiếp tục tiêu thụ 5 loại thực phẩm dưới đây, tinh thần chị em sẽ càng dễ suy kiệt, làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu và bốc hỏa vốn có, tăng nguy cơ trầm cảm:

1. Đồ uống có đường

Nước ngọt, trà sữa, hay các loại nước ép đóng hộp nhiều đường thường được chị em tìm đến như một cách để "sạc nhanh" năng lượng hoặc chống lại cơn buồn ngủ buổi chiều. Tuy nhiên, lượng đường và chất làm ngọt nhân tạo (như aspartame) khổng lồ trong các loại đồ uống này có thể làm thay đổi thành phần hóa học của não bộ.

Ảnh minh họa

Việc tăng giảm đường huyết đột ngột không chỉ gây ra cảm giác bồn chồn, dễ kích động mà về lâu dài còn có thể dẫn đến tâm trạng thấp và trầm cảm. Trong giai đoạn tiền mãn kinh, sự mất ổn định đường huyết sẽ càng khuếch đại các cơn nóng giận, bốc hỏa và bất ổn cảm xúc, khiến chị em khó kiểm soát tâm trạng hơn.

2. Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn như đồ ăn vặt đóng gói nhiều dầu mỡ, hương liệu, hay các món từ thịt chế biến như xúc xích, giăm bông… là "cứu tinh" của nhiều chị em bận rộn. Tuy nhiên, chúng thường chứa lượng đường, chất béo chuyển hóa và chất bảo quản cao. Việc tiêu thụ quá thường xuyên sẽ khiến não bộ tiếp nhận một lượng lớn glucose tinh chế và các chất hóa học độc hại, gây ra tình trạng viêm nhiễm thần kinh và rối loạn chức năng não.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, sự viêm nhiễm này càng làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu, rối loạn giấc ngủ vốn có, khiến tâm trạng luôn cảm thấy nặng nề và khó tìm lại sự thư thái.

3. Đồ chiên rán

Ảnh minh họa

Đồ chiên rán giòn rụm luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Tuy nhiên, chúng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm mạn tính trong cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, tình trạng viêm này có thể làm suy yếu và phá hủy các mạch máu cung cấp máu cho não, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng nhận thức và cảm xúc.

Hơn nữa, quá trình chiên rán thường sử dụng các loại dầu công nghiệp chứa nhiều axit béo Omega-6, khi hấp thụ quá mức sẽ gây mất cân bằng so với Omega-3, làm tăng cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và gia tăng nguy cơ trầm cảm. Đây là điều chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu tâm để giữ gìn sự cân bằng nội tại khi cơ thể đang trải qua nhiều xáo trộn.

4. Ngũ cốc tinh chế

Các thực phẩm làm từ ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng, mì ống, bánh quy giòn… rất phổ biến vì sự tiện lợi, nhưng chúng lại có chỉ số đường huyết cao (GI cao). Khi được tiêu thụ, chúng khiến lượng đường trong máu tăng vọt rồi sau đó lại sụt giảm nhanh chóng.

Sự dao động mạnh mẽ này có thể gây ra cảm giác uể oải, thiếu năng lượng và là một yếu tố nguy cơ dẫn đến tâm trạng chán nản kéo dài.

Ảnh minh họa

5. Rượu bia

Sau những căng thẳng kéo dài, một ly rượu vang hay bia có thể là lựa chọn của nhiều người để giải tỏa. Tuy nhiên, cồn là chất tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi cấu trúc hóa học của não và ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến hành động và tâm trạng.

Uống quá nhiều và quá thường xuyên có thể gây ra sự mệt mỏi sâu sắc và làm gia tăng đáng kể nguy cơ trầm cảm, lo âu. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, rượu bia còn có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ, khiến chất lượng giấc ngủ vốn đã kém lại càng tồi tệ hơn, từ đó tạo thành vòng luẩn quẩn giữa mất ngủ, mệt mỏi, và suy kiệt tinh thần, dẫn tới tình trạng sức khỏe tâm lý đi xuống trầm trọng.