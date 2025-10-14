Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên để thải độc thận

14-10-2025 - 15:18 PM | Sống

Thải độc thận bằng cách bổ sung đúng loại rau củ mỗi ngày, dưới đây là 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên để thải độc thận bạn nên biết.

Súp lơ trắng

Súp lơ (bông cải trắng) là nguồn dồi dào glucosinolate - hợp chất giúp gan và thận trung hòa độc tố. Báo Lao động dẫn nguồn Harvard Health Publishing cho biết, súp lơ có khả năng hỗ trợ giải độc nhờ lượng vitamin C, folate và chất xơ cao, giúp giảm viêm và tăng cường sức đề kháng tổng thể.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ không chỉ là món bổ dưỡng trong bữa ăn nhờ màu sắc bắt mắt, mà còn là cách thải độc gan tốt nhất trong nhóm rau củ.

Giàu vitamin C và A, loại rau này giúp ngăn tổn thương tế bào thận do stress oxy hóa, đồng thời kích thích thận hoạt động hiệu quả hơn.

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên để thải độc thận- Ảnh 1.

Ớt chuông đỏ và tỏi là những thực phẩm thải độc thận rất tốt

Tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị phổ biến mà còn là bài thuốc quý giúp mát gan, bổ thận. Báo Lao động dẫn nguồn các nghiên cứu từ Mayo Clinic cho thấy tỏi giúp giảm huyết áp, kháng viêm và bảo vệ mạch máu – tất cả đều là yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng thận.

Dưa hấu

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India cho biết, dưa hấu cung cấp nước, có tác dụng lợi tiểu, giải độc thận, làm sạch hệ tiết niệu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong loại quả này bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương. Nếu không thích ăn dưa hấu cắt miếng, bạn cũng có thể ép lấy nước, không cần thêm đường.

Dưa chuột

Hàm lượng nước cao và đặc tính chống oxy hóa của dưa chuột có tác dụng lợi tiểu tự nhiên và đào thải độc tố. Ăn dưa chuột thái lát như món ăn nhẹ hoặc chế biến thành salad cung cấp nước, ít calo.

5 thực phẩm trong bếp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ, tiểu đường hiệu quả

Theo Thanh Thanh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
5 thực phẩm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ

Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ Nổi bật

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư Nổi bật

Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ

Bỏ uống 1 thứ người trẻ nào cũng "nghiện", cô gái giảm hơn 30kg chỉ trong 1 năm, xúc động vì lần đầu tiên làm được 1 việc tưởng trong mơ

15:16 , 14/10/2025
Hơn 200 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

Hơn 200 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

14:58 , 14/10/2025
Một cuộc điện thoại làm "bốc hơi" 7,5 tỷ đồng, sinh viên năm 3 kể lại toàn bộ quá trình bị lừa, từng chi tiết đều nghẹt thở

Một cuộc điện thoại làm "bốc hơi" 7,5 tỷ đồng, sinh viên năm 3 kể lại toàn bộ quá trình bị lừa, từng chi tiết đều nghẹt thở

14:45 , 14/10/2025
5 con giáp sinh ra đã có cốt giàu, phú quý trong lòng bàn tay

5 con giáp sinh ra đã có cốt giàu, phú quý trong lòng bàn tay

14:34 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên