Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thực phẩm trong bếp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ, tiểu đường hiệu quả

11-09-2025 - 14:40 PM | Sống

Ngày càng nhiều người bị tiểu đường và gan nhiễm mỡ, dưới đây là 5 thực phẩm trong bếp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ, tiểu đường hiệu quả.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin - hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh, giúp bảo vệ tuyến tụy và cải thiện độ nhạy insulin.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo nghiên cứu từ Trường Đại học Y Dược California (Mỹ), curcumin có thể làm giảm mức IL-6 và TNF-α, hai yếu tố gây viêm liên quan đến bệnh tiểu đường type 2. Nghệ cũng hỗ trợ gan thải độc , giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - tình trạng phổ biến ở bệnh nhân tiểu đường.

Cách sử dụng: Kết hợp vào các món ăn hoặc pha trà nghệ với hạt tiêu đen để tăng cường khả năng hấp thụ curcumin.

Đu đủ

Đu đủ là loại thực phẩm nên trong thực đơn các loại thức ăn trị gan nhiễm mỡ. Các hợp chất trong quả và hạt đu đủ có khả năng thúc đẩy sự hấp thụ chất béo đồng thời giúp loại bỏ độc tố và Cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể.

5 thực phẩm trong bếp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ, tiểu đường hiệu quả- Ảnh 1.

Đu đủ và nghệ là những thực phẩm rất tốt cho người bị gan nhiễm mỡ và tiểu đường

Uống một ly nước ép đu đủ cả hạt giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh lý này.

Tỏi

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS. Lê Thị Phương Thảo cho biết, tỏi không chỉ tạo thêm hương vị cho món ăn mà còn giúp giảm cân và giảm mỡ với người bị gan nhiễm mỡ.

Trong một nghiên cứu cho thấy, những người mắc bệnh NAFLD (gan nhiễm mỡ không do rượu) dùng 800mg tỏi mỗi ngày, kéo dài trong 15 tuần đã giảm đáng kể lượng mỡ trong gan và nồng độ enzyme cũng được cải thiện.

Hạt lanh

Nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng, hạt lanh chứa nhiều Omega-3, chất xơ và chất chống oxy hóa. Các thành phần này giúp giảm tích tụ mỡ gan, điều hòa đường huyết, duy trì cholesterol ở mức ổn định và tăng cường miễn dịch.

Bạn có thể rắc hạt lanh xay lên salad, trộn vào sinh tố hoặc thêm vào ngũ cốc buổi sáng để bảo vệ gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin – hợp chất có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, đặc biệt là mỡ tích tụ trong gan. Uống trà xanh thường xuyên giúp điều hòa đường huyết, kiểm soát cholesterol, tăng cường khả năng miễn dịch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Thay thế đồ uống có đường bằng trà xanh sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn.

Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

Theo Thanh Thanh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng

Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot Nổi bật

9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!

9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!

14:20 , 11/09/2025
Mua thanh long thấy quả dài - quả ngắn, ruột trắng - ruột đỏ? Chủ vườn chỉ cách chọn "ngon quên lối về"!

Mua thanh long thấy quả dài - quả ngắn, ruột trắng - ruột đỏ? Chủ vườn chỉ cách chọn "ngon quên lối về"!

14:10 , 11/09/2025
3 loại dầu ăn là “chất xúc tác ung thư” nhưng nhà nào cũng dùng

3 loại dầu ăn là “chất xúc tác ung thư” nhưng nhà nào cũng dùng

13:50 , 11/09/2025
La Vie đồng hành cùng “khối yêu nước” chào mừng ngày Quốc Khánh

La Vie đồng hành cùng “khối yêu nước” chào mừng ngày Quốc Khánh

13:30 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên