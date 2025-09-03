5 thực phẩm không ngọt nhưng khiến lượng đường trong máu tăng vọt

Nhiều loại thực phẩm tuy không có vị ngọt nhưng thực chất lại là "kẻ giết chết đường huyết" tiềm ẩn. Bệnh nhân tiểu đường và những người có lượng đường trong máu không ổn định cần phải cảnh giác với những "bẫy" này. Năm loại thực phẩm sau đây, tuy không ngọt, nhưng thực sự có thể làm tăng lượng đường trong máu, vì vậy hãy cảnh giác.

1. Bí ngô

Nhiều người nghĩ rằng bí ngô, vì không ngọt và giàu chất xơ, có thể giúp hạ đường huyết. Tuy nhiên, điều này không đúng. Bí ngô có chỉ số đường huyết (GI) cao là 75, khiến nó trở thành một loại thực phẩm có GI cao.

Điều này có nghĩa là gì? Sau khi ăn bí đỏ, carbohydrate trong bí đỏ được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và chuyển hóa thành glucose, gây ra sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Ăn quá nhiều bí đỏ cùng một lúc có thể dễ dàng gây ra biến động đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, bí đỏ không phải là thực phẩm cấm kỵ, nhưng nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải và kết hợp với các thực phẩm có chỉ số GI thấp để giúp ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn.

2. Trà sữa không đường

Thuật ngữ "không đường" nghe có vẻ an toàn, nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù trà sữa không đường không chứa đường sucrose, nhưng kem tươi và sữa bột thường được sử dụng trong trà sữa lại chứa một lượng carbohydrate đáng kể. Hơn nữa, các loại topping như trân châu, dừa nạo và pudding đã được thêm đường trong quá trình chế biến. Một số nhà cung cấp thậm chí còn thêm maltodextrin để tạo kết cấu dễ uống hơn, điều này có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu.

Do đó, uống "trà sữa không đường" cũng có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh. "Không đường" không nhất thiết có nghĩa là "không carbohydrate" hay "làm chậm quá trình tăng đường huyết".

3. Khoai tây nghiền

Khoai tây có chỉ số đường huyết là 66, được coi là mức trung bình. Nhưng khi nghiền, chỉ số đường huyết của chúng tăng vọt lên 87! Điều này là do quá trình nghiền làm lộ ra các hạt tinh bột, khiến chúng đặc biệt dễ bị enzyme tiêu hóa tác động. Hơn nữa, khoai tây nghiền thường được làm với bơ, sữa và kem, làm tăng hàm lượng chất béo và đẩy nhanh quá trình hấp thụ đường.

Do đó, khoai tây nghiền có chỉ số đường huyết tương đương với cơm trắng hoặc bánh mì hấp, vì vậy những người có lượng đường trong máu cao nên thận trọng.

4. Bột ngũ cốc nguyên hạt

Bột nhão ngũ cốc nguyên hạt như bột ngô và bột mè thường được quảng cáo là "lành mạnh". Tuy nhiên, sau khi trải qua quá trình chế biến kỹ lưỡng, chất xơ trong chúng bị phá hủy. Nhờ chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường và ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên, sau khi được nghiền thành bột và hồ hóa, các hạt tinh bột sẽ nở ra đáng kể, cho phép cơ thể hấp thụ chúng nhanh hơn, làm tăng lượng đường trong máu thậm chí còn nhanh hơn một số loại ngũ cốc tinh chế.

Ăn một bát bột nhão ngũ cốc nguyên hạt có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu, giống như uống nước đường, hoàn toàn phủ nhận lợi ích điều hòa đường huyết mà ngũ cốc nguyên hạt được cho là mang lại.

5. Bia

Bia có vị đắng, gần như không có vị ngọt, nhưng nguyên liệu thô của nó lại chứa hàm lượng maltose và các carbohydrate khác cao. Các thành phần này nhanh chóng chuyển hóa thành glucose khi vào cơ thể, làm tăng lượng đường trong máu. Hơn nữa, rượu ức chế sự phân hủy glycogen ở gan và kích thích tiết insulin, khiến lượng đường trong máu dao động mạnh, đôi khi ban đầu cao rồi lại thấp. Uống rượu ở bệnh nhân tiểu đường không chỉ làm tăng lượng đường trong máu mà còn có thể gây ra tình trạng hạ đường huyết muộn, một biến chứng nguy hiểm.

Việc kiểm soát đường huyết không chỉ đơn thuần là nếm vị ngọt; mà còn đòi hỏi sự hiểu biết khoa học về đặc tính đường huyết của thực phẩm. Chỉ số đường huyết (GI) là một chỉ số quan trọng cho thấy tốc độ làm tăng đường huyết của thực phẩm. Thực phẩm có GI cao được tiêu hóa nhanh và hấp thụ cũng nhanh hơn, dẫn đến tác động lớn hơn đến đường huyết. Khi lựa chọn thực phẩm, hãy xem xét phương pháp chế biến và hàm lượng dinh dưỡng của chúng, chứ không chỉ hương vị.

Nguồn và ảnh: Sohu