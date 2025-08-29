Đảo ngược tiền tiểu đường sau 90 ngày mà không dùng thuốc, chỉ làm đúng 1 điều

Gần 10 năm trước, Norma Lyons thừa 18 kg và xem tortilla (một dạng bánh mì hình dẹt) như một nhóm thực phẩm chính. Khi bác sĩ thông báo bà đang trong tình trạng tiền tiểu đường, đó là hồi chuông cảnh tỉnh.

Không muốn dùng thuốc, người mẹ ba con – hiện đã 60 tuổi – quyết tâm tự mình đảo ngược tình trạng sức khỏe, và bà đã làm được: chỉ trong 90 ngày, bà thay đổi chế độ ăn và đã cải thiện được sức khỏe.

Hiện tại, Lyons có 1,8 triệu người theo dõi trên TikTok – những người tìm đến bà để học các bí quyết và công thức ăn uống lành mạnh.

Nhận tin tiền tiểu đường sau nhiều năm ăn uống không khoa học

Vào năm 2016, Lyons là một bà mẹ bận rộn và không ưu tiên cho sức khỏe bản thân.

“Tôi có ba cậu con trai và một người chồng, tôi cứ quay cuồng và chẳng chăm sóc chính mình,” bà nói.

Chế độ ăn chủ yếu của Lyons giống như các con: nhiều ngũ cốc, chuối với bơ đậu phộng, sandwich và kem.

“Tôi là người gốc Mỹ Latinh, nên hồi đó cái gì cũng cho vào tortilla,” bà nói thêm. “Rất rất nhiều tortilla. Có lẽ cũng nhiều phô mai – nói chung là quá nhiều thực phẩm không tốt cho tôi.”

Dù không ăn quá nhiều thức ăn nhanh hay bánh rán, Lyons vẫn nặng 82 kg và không hề tập thể dục.

“Tôi đang chạm ngưỡng cân nặng rất nguy hiểm với chiều cao chỉ 1m52,” bà nhớ lại.

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bà phát hiện chỉ số A1C của mình – một chất hóa học liên quan đến lượng đường trong máu – đã tăng cao, đủ để xếp vào nhóm tiền tiểu đường.

Người bị tiền tiểu đường có lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường, nhưng chưa đủ để được chẩn đoán là tiểu đường thực sự. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể tiến triển thành tiểu đường loại 2, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bác sĩ đề nghị kê đơn Metformin, loại thuốc uống phổ biến nhất để kiểm soát đường huyết. Nhưng Lyons không muốn uống thuốc – và đề xuất thay đổi chế độ ăn để giải quyết vấn đề.

“Tôi đã hỏi: ‘Chúng ta có thể trì hoãn việc dùng thuốc và để tôi thử làm theo cách khác được không?’” bà nhớ lại.

Các bác sĩ không tin tưởng lắm: “Họ chỉ nói, ‘Được thôi, chúc may mắn.’”

Họ không đưa cho Lyons bất kỳ thông tin gì, không tư vấn dinh dưỡng, không giới thiệu chuyên gia dinh dưỡng.

“Tôi nghĩ họ gần như chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại và dùng thuốc. Nhưng tôi quay lại sau ba tháng và họ hoàn toàn ngạc nhiên.”

Thay đổi chế độ ăn để đảo ngược tiền tiểu đường

Lyons về nhà và tự nghiên cứu, nhanh chóng áp dụng chế độ ăn keto. “Tôi đã loại bỏ hoàn toàn carbohydrate,” bà nói.

Chế độ ăn mới của Lyons gồm trứng, thịt xông khói và phô mai vào buổi sáng; buổi trưa là cuốn rau xà lách với phô mai và thịt gà; buổi tối ăn nhiều thịt. Món ăn vặt yêu thích của bà là các loại hạt và phô mai mozzarella.

Sau 3 tháng, Lyons giảm 9 kg – thậm chí còn mặc bikini lần đầu sau 30 năm. Tổng cộng suốt quá trình, bà đã giảm được 18 kg.

Ba tháng sau ngày được chẩn đoán, Lyons quay lại bệnh viện – và bác sĩ thông báo rằng chỉ số A1C của bà đã giảm, bà không còn tiền tiểu đường nữa. “Họ sốc,” Lyons kể.

Dù keto giúp cải thiện sức khỏe rõ rệt, Lyons hiện không còn tuân thủ chế độ ăn giàu thịt đó nữa – và bà không khuyên người khác áp dụng.

Ngoài những tác dụng phụ khó chịu như thiếu năng lượng, bà nhận ra rằng keto không thể duy trì lâu dài. Bà muốn được ăn uống thoải mái cùng bạn bè, gia đình.

Lyons quyết tâm thay đổi chế độ ăn để đảo ngược tiền tiểu đường.

Cuối cùng, đường huyết của Lyons bắt đầu tăng trở lại. Một chuyên gia dinh dưỡng cho bà biết rằng cơ thể thực ra cần một lượng carb phức hợp nhất định để giữ cân bằng đường huyết.

Hiện tại, bà theo chế độ ăn không đường, và sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết đeo trên người gửi dữ liệu về điện thoại.

“Hồi đó tôi nghĩ rằng mình không thể ăn một chút carb nào vì sợ đường huyết tăng vọt, nhưng thiết bị này cho thấy giờ tôi có thể ăn carb,” Lyons nói, và cho biết tất cả nằm ở thời điểm ăn và cách kết hợp thực phẩm.

Lyons nhấn mạnh điều quan trọng nhất khi bạn bị tiền tiểu đường là phải biết chỉ số đường huyết của mình.

Bà cũng khuyên nên kết hợp tinh bột với protein. Ví dụ, chỉ ăn bột yến mạch sẽ làm đường huyết tăng mạnh – nhưng nếu thêm một muỗng bột protein và một muỗng bơ đậu phộng, thì hoàn toàn ổn.

Chất xơ cũng là một công cụ tốt. Bà nhắc đến “phương pháp đĩa ăn” thường được Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị.

“Phương pháp đĩa ăn là: nửa đĩa là rau củ giàu chất xơ, một phần tư là protein, và một phần tư là tinh bột phức hợp,” Lyons nói.

“Hãy bắt đầu với chất xơ trước. Ăn rau trước, rồi đến protein, sau đó mới đến tinh bột – như vậy phản ứng đường huyết sẽ chậm hơn nhiều.”

Hiện, Lyons không còn kiêng khem khắt khe nữa mà đã ăn uống khoa học hơn.

Lý do không nên cắt giảm hoàn toàn tinh bột

Một nghiên cứu của Trường Y Stanford năm 2022 cũng đưa ra kết luận rằng chế độ ăn Địa Trung Hải và keto có hiệu quả tương đương về kiểm soát đường huyết, cân nặng và nhiều chỉ số sức khỏe khác – nhưng keto quá nghiêm ngặt, khó theo lâu dài. Nó còn loại bỏ một số thực phẩm tốt cho sức khỏe.

“Càng giảm carb, bạn càng loại bỏ các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng,” tiến sĩ Christopher Gardner, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

“Thay vì cắt hoàn toàn, nên tập trung vào việc loại bỏ đường tinh luyện và ngũ cốc đã qua chế biến, đồng thời tăng cường rau củ,” ông nói. “Không có lý do gì phải loại bỏ hoàn toàn các loại tinh bột tốt cho tim mạch.”