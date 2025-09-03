Sự thật gây sốc: Đậu phụ có thể không phải "vị cứu tinh" mỡ máu! Thay vào đó, 5 thực phẩm này mới là chìa khóa

Trong nhiều năm, đậu phụ vẫn được ca ngợi như một “thần dược” cho sức khỏe tim mạch và mỡ máu. Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn nhiều đậu phụ là có thể hạ lipid máu, ngừa xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một quan niệm thiếu chính xác. Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến lipid máu là cả một hệ thống tổng hòa, không thể chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.

PGS.TS Trần Thị Mai, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết: Đậu phụ giàu protein thực vật, isoflavone và khoáng chất, có tác động tích cực đến cholesterol. Nhưng nếu coi đậu phụ là ‘vị cứu tinh’ duy nhất thì bạn sẽ thất vọng, bởi mỡ máu cao liên quan đến cả chế độ ăn, lối sống và yếu tố di truyền.

Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng cao, giúp giảm LDL (cholesterol xấu) và có thể làm tăng HDL (cholesterol tốt). Người ăn các sản phẩm từ đậu nành ở mức vừa phải thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Nhưng, chỉ riêng đậu phụ không thể thay thế một chế độ ăn cân bằng. Nó nên được coi là một “mảnh ghép thân thiện”, chứ không phải “phương thuốc thần kỳ”.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm được coi là cứu tinh của mỡ máu:

1. Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt

Chất xơ hòa tan trong yến mạch giúp liên kết với axit mật, hạn chế hấp thu cholesterol. Các nghiên cứu cho thấy, người ăn yến mạch thường xuyên có mức LDL thấp hơn và đường huyết ổn định hơn. Gạo lứt, lúa mạch đen hay gạo nguyên cám cũng giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ huyết áp. Đây là nhóm thực phẩm nền tảng trong việc duy trì lipid máu ổn định.

2. Cá béo biển sâu

Cá hồi, cá ngừ, cá thu chứa omega-3, giúp giảm lipid máu, cải thiện độ đàn hồi mạch máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Sau tuổi trung niên, khi mạch máu bắt đầu xơ cứng, omega-3 càng đóng vai trò quan trọng. Kết hợp đậu phụ với cá béo mang lại hiệu ứng “cộng hưởng” – vừa có protein thực vật, vừa có axit béo chất lượng cao.

TS.BS Nguyễn Văn Hùng, Bệnh viện Tim Hà Nội, khuyến cáo: Người trưởng thành nên ăn cá biển 2–3 lần/tuần, ưu tiên hấp, luộc hoặc hầm để giữ nguyên lợi ích omega-3, tránh chiên rán vì sẽ làm mất tác dụng.

3. Các loại hạt

Óc chó, hạnh nhân, hạt điều chứa nhiều chất béo không bão hòa, vitamin E và chất chống oxy hóa. Trái ngược với quan niệm sai lầm, chất béo trong hạt không làm tăng lipid máu mà ngược lại còn có lợi cho tim mạch. Chỉ cần một nắm hạt mỗi ngày đã giúp giảm nguy cơ bệnh tim. Tuy nhiên, cần kiểm soát lượng tiêu thụ vì các loại hạt có mật độ năng lượng cao.

4. Dầu ô liu

Dầu ô liu là “ngôi sao” của chế độ ăn Địa Trung Hải, nổi tiếng với khả năng cải thiện lipid máu và giảm viêm. Khi thay thế dầu động vật bằng dầu ô liu trong nấu ăn, nguy cơ tim mạch giảm đáng kể. Nhưng cần nhớ, dầu ô liu phù hợp cho món salad hoặc xào lửa nhỏ, không nên dùng chiên rán ở nhiệt độ cao vì sẽ làm mất dưỡng chất.

5. Rau xanh và trái cây

Rau lá xanh cung cấp folate, magie, vitamin K,; trong khi các loại quả mọng giàu anthocyanin giúp giảm stress oxy hóa. Chất xơ trong rau quả còn hỗ trợ đào thải cholesterol thừa qua đường ruột. Người ăn ít nhất 500g rau và 200g trái cây/ngày có nguy cơ rối loạn lipid máu thấp hơn hẳn.

Muốn bảo vệ trái tim và mạch máu, chúng ta cần sự phối hợp hài hòa của nhiều loại thực phẩm, kết hợp với vận động đều đặn và lối sống lành mạnh. Chỉ khi đó, lipid máu mới thực sự được kiểm soát bền vững và sức khỏe tim mạch được duy trì lâu dài.

