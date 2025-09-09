Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khuyên thật: 5 thực phẩm tuyệt đối KHÔNG cho vào tủ lạnh, càng để càng hỏng, chẳng khác nào “nuôi vi khuẩn”

09-09-2025 - 12:35 PM | Sống

Nhiều người có thói quen hoa quả ăn không hết thì nhét vào tủ lạnh, cơm canh còn nóng cũng cho vào ngăn mát vì nghĩ “tủ lạnh giữ được lâu hơn”. Nhưng thực tế, không ít lần chính thói quen này lại khiến đồ ăn nhanh hỏng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Như trường hợp quả xoài, tưởng để tủ lạnh sẽ tươi lâu, nhưng chỉ sau vài ngày vỏ đã lấm tấm đen, ruột mềm nhũn và có mùi chua khó chịu. Nguyên nhân là bởi xoài, chuối hay nhiều loại trái cây nhiệt đới cần nhiệt độ thường để tiếp tục chín nhờ khí ethylene. Tủ lạnh làm quá trình này “tắt ngấm”, đồng thời gây tổn thương tế bào vỏ, dẫn đến thâm đen và nhanh chóng hỏng ruột bên trong.

Khoai tây, khoai lang cũng không hề “an toàn” trong ngăn mát. Nhiệt độ ẩm thấp khiến khoai dễ mọc mầm, trong khi mầm khoai chứa solanine - chất độc có thể gây buồn nôn, đau bụng, thậm chí ngộ độc. Ngoài ra, tinh bột trong khoai khi gặp lạnh sẽ chuyển thành đường, lúc chế biến ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra acrylamide - chất được cảnh báo có nguy cơ gây ung thư.

Cơm canh, đồ ăn nóng cũng tuyệt đối không nên cho ngay vào tủ lạnh. Hơi nóng sẽ ngưng tụ thành nước, biến ngăn mát thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Không chỉ món ăn đó nhanh hỏng, mà cả thực phẩm khác trong tủ cũng dễ bị lây nhiễm, biến chất.

Ngay cả mật ong vốn có khả năng kháng khuẩn tự nhiên và có thể bảo quản lâu năm ở nhiệt độ phòng - nếu bỏ vào tủ lạnh sẽ kết tinh cứng lại, mất đi hương vị và dưỡng chất. Tương tự, một số loại trà như trà trắng, trà đen hay trà phổ nhĩ cần quá trình “lên hương” tự nhiên, nếu cất trong tủ lạnh sẽ bị dừng quá trình này, thậm chí còn ám mùi thức ăn khác, uống vào mất ngon.

Có thể thấy, tủ lạnh không phải chiếc “két sắt vạn năng” để bảo quản mọi thứ. Nếu lạm dụng, chẳng những không giữ được độ tươi mà còn khiến đồ ăn nhanh hỏng, thậm chí gây hại sức khỏe. Cách đơn giản hơn là phân loại hoa quả nhiệt đới để ngoài, khoai tây cất nơi khô ráo thoáng mát, đồ ăn nấu chín phải để nguội hẳn mới cho vào tủ…

Đừng biến chiếc tủ lạnh thành “ổ vi khuẩn” trong chính căn bếp của mình, chỉ vì vài thói quen tưởng chừng tiết kiệm nhưng lại gây ra nhiều hệ lụy.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

