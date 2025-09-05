Thiết bị thầm ngốn điện trong nhà mà ít người để ý: Dùng giống bình siêu tốc, tốn hơn tủ lạnh, máy giặt

Tháng 8 vừa qua, nhiều gia đình bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tăng vọt. Nguyên nhân được cho là thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt hơi nước, tủ lạnh… tăng cao. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện càng trở nên cấp thiết hơn.

Nhiều người không biết rằng, một trong những “thủ phạm âm thầm” gây tốn điện trong nhà lại chính là chiếc bình thủy điện – vật dụng quen thuộc được sử dụng tương tự như chiếc bình nước siêu tốc.

Ảnh minh họa

Bình thủy điện – tiện lợi nhưng dễ tiêu hao điện năng

Nhắc tới thiết bị cung cấp nước nóng, nhiều người nghĩ ngay tới bình siêu tốc hoặc bình nóng lạnh. Thế nhưng trên thực tế, bình thủy điện cũng là sản phẩm hiện diện phổ biến không kém trong các gia đình, đặc biệt với những ai thường xuyên cần nước sôi.

Khác với bình siêu tốc chỉ có chức năng đun nhanh, bình thủy điện vừa có dung tích lớn (3–6 lít/lần), vừa giữ nước nóng liên tục ở mức 60–90°C trong cả ngày. Và cũng chính khả năng duy trì nhiệt độ này khiến nó tiêu hao điện năng đáng kể, gấp nhiều lần so với loạt thiết bị điện khác trong nhà.

Theo thống kê của TaiPower Electric Power – Tập đoàn Điện lực Đài Loan (Trung Quốc), một chiếc bình thủy điện cũ trong một ngày có thể tiêu thụ lượng điện nhiều hơn cả tủ lạnh. Thông tin này gây bất ngờ, bởi tủ lạnh từ lâu vốn được coi là thiết bị “ngốn điện” nhất trong nhà. Khảo sát thị trường cho thấy, bình thủy điện thường có công suất từ 700W trở lên – mức cao, vượt cả máy giặt 8kg, tủ lạnh 152 lít hay nhiều mẫu TV hiện nay.

Ảnh minh họa

Một thử nghiệm do siêu thị Điện máy Xanh thực hiện cho thấy: Bình dung tích 3 lít, công suất 700W, đun sôi 6 lít nước (2 lần) trong khoảng 30 phút sẽ tiêu thụ 350Wh điện.

Đáng nói, nếu vẫn cắm điện để giữ ấm, cứ sau vài giờ, thiết bị sẽ tự động làm nóng lại khi nước nguội. Trung bình mỗi 6 giờ, bình lại tốn thêm khoảng 1/2 lượng điện so với ban đầu. Như vậy, trong 1 ngày, một chiếc bình có thể tiêu thụ tới hơn 1.000Wh, tương đương hơn 1 số điện. Duy trì thói quen này trong 1 tháng, con số có thể lên tới 30 số điện – đủ khiến hóa đơn tiền điện đội lên đáng kể.

Các chuyên gia lưu ý, mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc dung tích, công suất và tần suất sử dụng. Tuy nhiên, đây là thiết bị hoàn toàn có thể trở thành “kẻ ngốn điện thầm lặng” trong mỗi gia đình.

Ảnh minh họa

Nên chọn bình thủy điện hay ấm siêu tốc?

Mặc dù tốn điện, bình thủy điện vẫn hữu ích với những gia đình có nhu cầu dùng nước nóng thường xuyên, ví dụ nhà có trẻ nhỏ cần pha sữa, pha trà, nấu ăn nhanh. Với nhu cầu này, tính năng giữ nhiệt lâu và rót nước tiện lợi là điểm cộng lớn.

Ngược lại, với những hộ ít người, nhu cầu chỉ dừng lại ở pha trà, cà phê hoặc uống nước ấm, ấm siêu tốc vẫn là lựa chọn tiết kiệm hơn. Nếu gia đình người dùng đã, đang và sẽ có nhu cầu sử dụng bình thủy điện, dưới đây là những lời khuyên sử dụng thiết bị sao cho hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, được các chuyên gia khuyến nghị.

Trong bối cảnh giá điện liên tục leo thang, việc sử dụng các thiết bị gia dụng một cách thông minh và tiết kiệm càng trở nên quan trọng. Bình thủy điện mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng dễ khiến chi phí tăng vọt nếu dùng sai cách. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế của gia đình, đồng thời hình thành thói quen sử dụng tiết kiệm để vừa đảm bảo tiện lợi, vừa giữ cho hóa đơn tiền điện ở mức hợp lý.