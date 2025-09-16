5 thực phẩm "chay" mà buồng trứng rất "YÊU", nữ giới càng có tuổi ăn vào càng quý như "thần dược"

Buồng trứng không chỉ đóng vai trò sinh sản mà còn quyết định tốc độ lão hóa và sức khỏe tổng thể của nữ giới. Theo bác sĩ Chen Leining, Phó giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản thuộc Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chế độ ăn uống khoa học chính là "chìa khóa" bảo vệ buồng trứng. Đặc biệt, ở giai đoạn tiền mãn kinh, khi nội tiết tố suy giảm, lựa chọn đúng thực phẩm có thể giúp chị em trì hoãn lão hóa và duy trì sức khỏe sinh sản.

Dưới đây là 5 thực phẩm thuần chay, quen thuộc nhưng được xem như "thần dược" của buồng trứng:

1. Cà rốt

Nhiều nghiên cứu tại Anh và Mỹ cho thấy phụ nữ ăn cà rốt thường xuyên có nguy cơ ung thư buồng trứng thấp hơn tới 50%. Thành phần beta-carotene, flavonoid và vitamin A trong cà rốt giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, đồng thời cải thiện chất lượng trứng. Với phụ nữ sau 35 tuổi, nhất là giai đoạn tiền mãn kinh, cà rốt là lựa chọn đơn giản giúp buồng trứng khỏe mạnh, chậm lão hóa.

Ảnh minh họa

2. Cà tím

Cà tím chứa vitamin B, vitamin E và anthocyanin... Đây là những chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ buồng trứng khỏi sự tấn công của gốc tự do. Ngoài ra, các hợp chất solanine và cucurbitacin trong cà tím còn được chứng minh có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, cà tím là "trợ thủ" giúp duy trì chức năng buồng trứng và phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

Ảnh minh họa

3. Đậu đen

Đậu đen nổi tiếng giàu phytoestrogen, là hợp chất thực vật có hoạt tính gần giống estrogen. Ăn đậu đen đều đặn không chỉ hỗ trợ cân bằng nội tiết tố mà còn làm chậm lão hóa buồng trứng. Ngoài ra, đậu đen giàu chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, tăng cường miễn dịch và ổn định nội tiết. Đây là thực phẩm đặc biệt hữu ích cho phụ nữ tiền mãn kinh vốn dễ bị rối loạn hormone.

4. Kiều mạch

Kiều mạch cung cấp nguồn protein chất lượng cao cùng 18 loại axit amin và nhiều chất chống oxy hóa. Niacin trong kiều mạch giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường khả năng giải độc và bảo vệ buồng trứng khỏi nguy cơ hình thành khối u. Đồng thời, rutin và diệp lục trong hạt này còn hỗ trợ tuần hoàn máu, giúp buồng trứng nhận đủ dưỡng chất để hoạt động hiệu quả.

5. Bơ

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, omega 3, vitamin K, folate và kali. Đều là những dưỡng chất quan trọng để bảo vệ sức khỏe buồng trứng. Bác sĩ Chen cho biết, phụ nữ sau khi dùng thuốc kích trứng được khuyến nghị bổ sung bơ để hỗ trợ phục hồi chức năng buồng trứng. Ngoài ra, vitamin E và kẽm trong bơ giúp cân bằng nội tiết, làm đẹp da và kiểm soát cân nặng. Trong khi đây cũng là những vấn đề nhiều chị em tiền mãn kinh đặc biệt quan tâm.

Ảnh minh họa

Ngoài chế độ ăn uống khoa học, phụ nữ tiền mãn kinh cần duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ buồng trứng. Việc ngủ đủ giấc, tránh thức khuya giúp nội tiết ổn định hơn. Tập thể dục đều đặn, đặc biệt là yoga và các bài tập nhẹ, giúp tăng lưu thông máu đến vùng chậu. Đồng thời, cần hạn chế căng thẳng, giữ tinh thần thoải mái và khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề bất thường, từ đó làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng.