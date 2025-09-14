Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ho sặc vài tiếng, 8 giờ sau suýt mất mạng vì thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao này

14-09-2025 - 21:37 PM | Sống

Ngỡ bổ dưỡng, nhưng ít ai biết rằng loại thực phẩm quen thuộc này lại có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” trong đường tiêu hóa.

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, cụ bà 80 tuổi ở Chiết Giang (Trung Quốc) vừa xem tivi vừa nhâm nhi táo tàu. Trong lúc trò chuyện cùng con cháu, cụ bất ngờ ho sặc, rồi lỡ nuốt trọn một hạt táo tàu. Cụ trấn an cả nhà rằng “chẳng sao đâu”, vì trước đó từng nuốt xương cá nhỏ vẫn bình an vô sự.

Thế nhưng vài tiếng sau, cụ đau bụng dữ dội như dao cắt, toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt. Người nhà lập tức đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp CT khiến bác sĩ cũng phải thót tim vì hạt táo tàu sắc nhọn đã đâm thủng ruột, gây viêm phúc mạc cấp tính - biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Ho sặc vài tiếng, 8 giờ sau suýt mất mạng vì thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao này- Ảnh 1.

Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật, gắp ra “thủ phạm”. Sau gần 8 giờ đồng hồ vật lộn giữa sự sống và cái chết, cụ bà may mắn thoát nạn.

Hạt táo tàu vì sao nguy hiểm?

Theo bác sĩ, hạt táo tàu là “khách quen” trong các ca thủng ruột. Với đặc điểm cứng, sắc nhọn và dài hơn 2cm, chúng dễ kẹt lại ở những chỗ hẹp trong ruột, rồi như mũi dùi đâm thủng thành ruột, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong. Người cao tuổi, do nhu động ruột yếu và cảm giác kém, càng dễ gặp nguy hiểm mà không hề hay biết.

Khi ăn táo tàu, nhãn, vải, ôliu hay các loại quả có hạt, nên bỏ hạt trước khi cho trẻ nhỏ hoặc người già sử dụng. Khi ăn, tuyệt đối không vừa ăn vừa nói cười để tránh sặc, hóc. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, nôn mửa, sốt… cần đi khám ngay, không nên chần chừ.

Một hạt táo tàu nhỏ bé nhưng hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Đừng coi thường, vì chỉ một chút sơ ý cũng đủ biến món ăn bổ dưỡng thành “hung thủ” đe dọa tính mạng.

Nguồn và ảnh: QQ

21 tuổi đã suy thận suýt mất mạng vì 4 kiểu ăn uống khoái khẩu ở người trẻ

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

