Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 thực phẩm chứa "chất độc tự nhiên", ăn sai cách có thể gây hôn mê, mất mạng: Toàn loại rất quen thuộc

20-08-2025 - 07:40 AM | Sống

Có những thực phẩm chứa "chất độc tự nhiên", tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, thậm chí tử vong nếu sử dụng không đúng cách.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm điển hình chứa "chất độc tự nhiên". Các chuyên gia cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng các thực phẩm này. 

1. Măng tươi 

Măng tươi là món ăn quen thuộc, đặc biệt vào mùa mưa. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại thực phẩm này chứa nhiều cyanid – một hợp chất cực độc. Khi vào cơ thể, cyanid dưới tác dụng của enzyme tiêu hóa sẽ biến thành acid cyanhydric (HCN), chất có khả năng gây tử vong.
Theo chuyên gia, một người nặng khoảng 50kg chỉ cần hấp thụ 50mg HCN là có thể mất mạng. Tùy vào hàm lượng cyanid trong măng, triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện chỉ sau 5–30 phút.
Trường hợp nhẹ, người ăn có thể cảm thấy chóng mặt, lo lắng, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa hoặc khó thở. Nặng hơn sẽ có biểu hiện co giật, cứng hàm, giãn đồng tử, tím tái, hôn mê và ngừng thở. Đây là lý do vì sao măng tươi cần được luộc kỹ nhiều lần, thay nước liên tục trước khi sử dụng.

2. Cà chua xanh 

Nhiều gia đình thường dùng cà chua xanh để muối chua hoặc chế biến món ăn, nhưng đây lại là một trong những loại thực phẩm tiềm ẩn rủi ro ngộ độc cao.

Trong cà chua xanh chứa lượng lớn tomatidine, có thể lên đến 58mg/100g. Khi ăn phải, cơ thể dễ gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, nôn mửa, chảy nhiều nước dãi. Nếu không được cấp cứu kịp thời, ngộ độc cà chua xanh có thể đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đợi cà chua chín hẳn mới dùng, đồng thời loại bỏ hạt để tránh khó tiêu và nguy cơ kích ứng.

4 thực phẩm chứa "chất độc tự nhiên", ăn sai cách có thể gây hôn mê, mất mạng: Toàn loại rất quen thuộc- Ảnh 1.

Ăn cà chua xanh có thể gây độc (ảnh minh hoạ).

3. Củ sắn (khoai mì)

Sắn là thực phẩm gắn bó với nhiều gia đình, nhất là ở nông thôn. Tuy nhiên, phần vỏ và xơ sắn lại chứa heterosid. Đây là hợp chất có thể thủy phân thành acid cyanhydric – chất độc chính có thể gây ngộ độc. 
Nếu chế biến sắn không đúng cách, người ăn có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu. Ngộ độc nặng hơn gây co giật, giãn đồng tử, hôn mê, suy hô hấp cấp và tử vong.
Để loại bỏ độc tố, sắn cần được bóc thật sạch vỏ, ngâm trong nước nhiều giờ trước khi luộc chín kỹ. Người dân cần lưu ý tuyệt đối không ăn sắn sống.

4. Khoai tây mọc mầm

Khoai tây vốn giàu tinh bột và dinh dưỡng, nhưng khi để lâu, mọc mầm lại trở thành “chất độc”. Khi đó, củ sẽ tích tụ nhiều solanine và chaconine – hai alkaloid cực độc.

Ở khoai tây bình thường, 100g chỉ chứa khoảng 10mg solanine, mức không đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi mọc mầm, hàm lượng solanine có thể tăng gấp nhiều lần, tập trung ở phần vỏ có màu xanh hoặc tím.

Ngộ độc khoai tây mọc mầm gây ra hàng loạt triệu chứng: khô cổ họng, khó thở, đau bụng, tiêu chảy, tê lưỡi, chóng mặt. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốt cao, co giật, suy hô hấp, hôn mê và tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh ăn khoai tây đã mọc mầm. 

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng

07:30 , 20/08/2025
4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

07:03 , 20/08/2025
Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô

Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô

06:08 , 20/08/2025
H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

06:00 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên