6 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh "hóa chất độc", bác sĩ cảnh báo đừng ăn kẻo rước ung thư

Ngày nay, số ca ung thư ngày càng gia tăng, và các bác sĩ liên tục đưa ra cảnh báo về thói quen ăn uống thiếu an toàn. Một trong những “thủ phạm” ít ai ngờ đến lại chính là chiếc tủ lạnh trong gia đình. Những món ăn, thực phẩm tưởng như được bảo quản kỹ lưỡng, nhưng nếu để lâu ngày, chúng có thể trở thành “sát thủ vô hình” gây hại cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia, có 6 loại thực phẩm tuyệt đối không nên để lâu trong tủ lạnh :

Thứ nhất, rau lá xanh để qua đêm. Sau 24 giờ, lượng nitrit trong các loại rau như cải, rau muống, cần tây hay đặc biệt là rau chân vịt (spinach) tăng vọt, gây nguy hại cho cơ thể.

Thứ hai, trái cây bị mốc. Nhiều người nghĩ chỉ cần cắt bỏ phần hỏng là có thể ăn tiếp, nhưng độc tố nấm mốc đã lan khắp quả. Những chất này thậm chí không bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ cao.

Thứ ba, thịt chế biến để đông quá lâu. Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói… nếu cấp đông quá 3 tháng sẽ sinh ra các hợp chất aldehyde và ketone vốn liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Thứ tư, các loại sốt và gia vị đã mở nắp. Tưởng như vô hại, nhưng sau 2 tuần kể cả khi bảo quản trong ngăn mát, chúng có thể sinh ra vi khuẩn Listeria, loại vi khuẩn vẫn phát triển được ở môi trường 4 độ C.

Thứ năm, thịt cá rã đông nhiều lần. Mỗi lần rã đông, protein bị biến tính, vi khuẩn sinh sôi mạnh. Nghiên cứu cho thấy, sau 4 lần rã đông, lượng vi khuẩn có thể cao gấp 15 lần so với ban đầu.

Thứ sáu, củ dễ nảy mầm như khoai tây, khoai lang. Khi xuất hiện mầm xanh, hàm lượng solanin tăng cao, dù có cắt bỏ mầm thì độc tố vẫn còn sót lại, dễ gây ngộ độc đường tiêu hóa.

Không chỉ vậy, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần chú ý đến cách sử dụng tủ lạnh: giữ nhiệt độ đúng chuẩn (ngăn mát dưới 4 độ C, ngăn đá dưới -18 độ C), phân biệt rõ thực phẩm sống chín, và định kỳ dọn dẹp ít nhất mỗi tháng một lần.

Một số cách thay thế an toàn hơn: rau lá nên rửa sạch, để ráo rồi gói bằng khăn giấy bảo quản trong túi thoáng khí; thịt cá nên chia nhỏ theo khẩu phần để tránh rã đông nhiều lần; các loại trái cây nhiệt đới như chuối, xoài không nên bỏ vào tủ lạnh; còn các loại hạt, khô thì tốt nhất nên cất trong lọ kín kèm gói hút ẩm.

Các bác sĩ nhấn mạnh: thực phẩm an toàn chính là lá chắn đầu tiên bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, trẻ em, người già và phụ nữ mang thai, nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu, càng cần chú ý. Hãy dọn dẹp lại tủ lạnh ngay hôm nay, bỏ đi những thực phẩm tiềm ẩn rủi ro, để bảo vệ chính mình và gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu