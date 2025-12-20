Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Đặc quyền" lạ nhất của shipper Việt Nam

20-12-2025 - 14:20 PM | Sống

Nhiều khách hàng rất hào hứng nhờ shipper làm điều này.

Nhiều người vẫn nghĩ công việc của shipper chỉ gói gọn trong việc giao hàng đến tay khách rồi rời đi. Thế nhưng phía sau đó lại có không ít tình huống dở khóc dở cười, khi các anh shipper vô tình sở hữu một "đặc quyền" hiếm có: từ người giao hàng trở thành người trải nghiệm sản phẩm của khách.

Cụ thể, với nhiều đơn hàng như chiếu, nệm, thảm yoga, loa hay micro…, không ít khách hào hứng nhờ shipper mở hàng, kiểm tra và test ngay tại chỗ để yên tâm trước khi nhận. Từ đây, hàng loạt khoảnh khắc shipper thử hàng cùng khách được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội TikTok, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem nhờ sự tự nhiên, hài hước và rất đời thường.

Shipper giao chiếu và thảm yoga, tiện thể được khách nhờ test luôn sản phẩm (TikTok @g.sp.pee, @tientien2604)

(TikTok @chu_tamshipper, @binh300999)

Vì sao shipper có "đặc quyền" test sản phẩm cùng khách?

Với nhiều đơn hàng hiện nay, đặc biệt là các sản phẩm cồng kềnh hoặc cần cảm nhận trực tiếp khi sử dụng, nhiều shop cho phép khách kiểm tra hàng trước khi xác nhận nhận đơn. Khi đó, shipper sẽ phải chờ khách mở hàng, thử sản phẩm để hoàn tất quy trình giao nhận. Trong lúc kiểm tra, không ít khách tiện thể nhờ shipper cùng test thử, từ nằm thử nệm, trải chiếu, thử loa cho đến bật micro kiểm tra âm thanh. Chính sự chờ đợi này đã vô tình biến shipper thành người trải nghiệm bất đắc dĩ, tạo nên hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa rất đời thường.

Việc khách được kiểm tra hay đồng kiểm đơn hàng thường dựa trên chính sách đồng kiểm của shop hoặc thỏa thuận trực tiếp giữa khách và shop khi đặt hàng (phổ biến với đơn COD). Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mức độ uy tín của shop cũng như quy định cụ thể của từng đơn vị vận chuyển.

Theo Phác Thái Anh

shipper Việt Nam

