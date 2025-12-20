Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh 2011 trúng thưởng iPhone 15 và 10 triệu đồng, nhờ chuyển khoản 7 triệu đồng làm thủ tục nhận quà thì bị công an ngăn lại

20-12-2025 - 07:09 AM | Sống

Nữ sinh 2011 trúng thưởng iPhone 15 và 10 triệu đồng, nhờ chuyển khoản 7 triệu đồng làm thủ tục nhận quà thì bị công an ngăn lại

Dù được giải thích, khuyên ngăn nhưng nữ sinh 15 tuổi vẫn kiên quyết chuyển tiền cho người lạ để nhận thưởng.

Theo công an tỉnh Nghệ An, mới đây, Công an xã Kim Bảng nhận được cuộc gọi qua điện thoại của anh Nguyễn Thế Trường - chủ tiệm Studio 2K2 (thôn Minh Đức), phản ánh việc tại tiệm đang có một bạn nữ (khoảng 15 tuổi) nhờ chuyển tiền vào tài khoản của người lạ để “nhận thưởng”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã cử cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại tiệm Studio 2K2 để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh ban đầu, nữ sinh tên H.T.N. (sinh năm 2011) đang học lớp 9. Em N. trình bày: trong quá trình sử dụng mạng xã hội, em đã bấm vào đường link “quay thưởng” và được thông báo trúng thưởng 01 chiếc điện thoại iPhone 15 cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, em nhận được thông báo hàng và tiền đã được gửi cho em.

Tiếp theo, đối tượng bịa đặt rằng đơn hàng bị Công an giữ do chưa nộp phí VAT, yêu cầu em N. chuyển tiền để “nộp phạt”, đồng thời đe dọa sẽ có giấy triệu tập của Công an và xử phạt em về hành vi “trốn thuế”. Do lo sợ và hoảng loạn, em N. đã chuyển gần 02 triệu đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu em chuyển thêm 5 triệu đồng. Lúc này, em N. đến tiệm Studio 2K2 nhờ chuyển tiền.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, anh Trường đã hỏi thăm, động viên và giải thích, khuyên can em không chuyển tiền. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn nhất quyết yêu cầu chuyển tiền cho đối tượng lạ. Trước tình huống có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, anh Trường vội gọi điện thoại báo cho Công an xã.

Sau khi được cán bộ Công an xã kiên trì giải thích, tuyên truyền và chỉ rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, em N. bình tĩnh lại, nhận thức được mình đang bị lừa nên không tiếp tục chuyển tiền nữa, sau đó trở về gia đình an toàn.

Qua vụ việc trên cho thấy, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng tinh vi, âm thầm và có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; tuyệt đối không tin vào thông báo trúng thưởng, yêu cầu chuyển tiền từ người lạ. Đồng thời, biểu dương tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của anh Nguyễn Thế Trường - chủ tiệm Studio 2K2, góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An﻿

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm Nổi bật

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Thành phố lạnh nhất thế giới, nơi các cửa hàng không cần tủ lạnh

Thành phố lạnh nhất thế giới, nơi các cửa hàng không cần tủ lạnh

06:50 , 20/12/2025
Bài Toán lớp 1 khiến phụ huynh “nhức đầu”, con làm sai nhưng nghe lời giải thích cũng rất hợp lý

Bài Toán lớp 1 khiến phụ huynh “nhức đầu”, con làm sai nhưng nghe lời giải thích cũng rất hợp lý

03:49 , 20/12/2025
Người dễ sống thọ 100 tuổi thường bộc lộ 3 dấu hiệu này vào buổi sáng

Người dễ sống thọ 100 tuổi thường bộc lộ 3 dấu hiệu này vào buổi sáng

00:08 , 20/12/2025
Tháng 11 âm: 3 con giáp chuyển nhà là đổi vận – ở chỗ mới tiền vào sáng rõ

Tháng 11 âm: 3 con giáp chuyển nhà là đổi vận – ở chỗ mới tiền vào sáng rõ

23:53 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên